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Apple'ın 10 Milyon adet LED flaş alımı yapacağı iddia edildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 10 Milyon adet LED flaş alımı yapacağı iddia edildi
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Tablet dedikodularıyla gündemden düşmeyen Apple, gelecek nesil iPhone için çalışmalarına da hızla devam ediyor. 5 Megapiksellik kamera lensleri, iPhone OS 4.0, RFID obje tanıyıcı derken Apple'ın 2010 yılı için 10 milyon adet LED Flaş satın alacağı iddia edildi.

Firmaya yakın isimlerden aldığı bilgilerle Apple ürünlerinin geleceği hakkında birçok doğru bilgiyi bizlere ulaştıran AppleInsider, Cupertino merkezli firmanın 2010 yılında teslimi yapılmak üzere 10 Milyon adet LED flaş alacağını duyurdu. iPhone 3Gs ile kamera çözünürlüğünü 3.2 Megapiksele yükselten Apple, sipariş edeceği 10 milyon flaşı 4.Nesil iPhone'da kullanılacağına kesin gözüyle bakılırken, Eylül ayında kamera lensleri son anda çıkartıldığına inanılan iPod Touchların gelecek nesillerinde de kullanılabileceği konuşuluyor. İddianın sahipleri, flaşların tedariğinde şansı en yüksek adayın Luxeon flaşlarıyla bilinen Hollanda merkezli Philips' Lumileds LED Lighting'in olduğu belirtiyor.

iPhone'un rakiplerinden Motorola Droid (Milestone) ve Google Nexus One, 5 Megapiksellik Led flaşlı kameralarıyla bu alanda iPhone'a üstünlük kuruyorlar. Yakın zamanda da Uzakdoğunun önemli yayın organlarından Digitimes, Apple'ın OmniVision Technologies'den 2010 yılı için 40-50 Milyon ünite 5 Megapiksellik lens alacağını duyurmuştu.

Apple'ın 10 Milyon adet LED flaş alımı yapacağı iddia edildi
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Düşük güçlü LED Flaş (İlk resim) ile Luxeon Flaşın karşılaştırılması


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eso_da 9 yıl
yeter ki 5 mp kaMERA OLSUNN ARTIKK
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The Force 9 yıl
Kameranın etrafına halka şeklinde de yapılabilir flaş, DSLR makinelerin yuvarlak makro flaşlarındaki gibi.
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Erasmus78 9 yıl
Ilk ozellik belli oldu mu yani?

5Mp kamera + Led Flash.
Umarim telefon kalinlasmamistir.
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matkapmatkap 9 yıl

DeLyMaymun

Ilk ozellik belli oldu mu yani?

5Mp kamera + Led Flash.
Umarim telefon kalinlasmamistir.



LED flash kalınlaştırmaz telefonu,eğer xenon flash olsaydı baya kalınlaşırdı ama
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