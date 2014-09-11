Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Finans sektörünün beklediği devrim: Apple Pay

Teknoloji dünyasının son 15 senesine damgasını vuran Apple’ın yenilikçi kimiliği birkez daha ortaya çıktı. Bugüne kadar birçok konuda devrim yapan Apple, şimdi ise finans sektörünü gözüne kestirdi.
4 yıl
1,6b
1
138
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Finans sektörünün beklediği devrim: Apple Pay
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni iPhone’ları geçtiğimiz salı günü düzenlediği etkinlikle kamuoyuna tanıttı. Ülkemize 26 Eylül’den itibaren satışa sunulacak olan yeni iPhone’lar, kullanıcılara daha büyük ekranda çok daha keskin, siyahın çok daha siyah olduğu, geniş bakış açısı sunarak zenginleştirdiği gelişmiş iOS deneyimini, sadece 7 mm’lik kasasında sunmayı başarıyor. 


Tasarım gurusu Ive’ın yetenekli parmaklarıyla ortaya çıkan 7mm’lik ince tasarımı ve sahip olduğu yepyeni özellikler, iPhone 6 ve 6 Plus’ı etkinliğin yıldızı yapıyor şüphesiz. Ancak ilgileri hakeden iPhone’un yanında, etkinlikte tanıtılan bir yenilik var ki, teknoloji dünyasının son 15 senesine damgasını vuran Apple’ın bir kez daha yenilikçi kimliğini ortaya koyuyor. 2001 yılında iPod ve 2003 yılındaki iTunes ürünleri ile teknolojiden uzak bir sektörü, müzik dünyasını baştan aşağı değiştiren Cupertinolu teknoloji devi, bu sefer ise tüm dünya düzeninin merkezini oluşturan finans sektörünü gözünü kestirdi. Ne ile mi? Elbette Apple Pay ile…


Finans sektörünün beklediği devrim


Nakit para ile başlayan, çek ile farklı bir boyut kazanan ödeme araçları şüphesiz en büyük değişimi kredi kartları ile yaşadı. Gelişen anlık iletişim teknolojileri sayesinde günde milyarlarca insanın, milyar dolarlık işlem hacmi yaratmasını sağlayan bu kredi kartları, artık Apple Pay ile on yıllardır değişmeyen kullanım tarzında uzaklaşıp cebimize, iPhone’a ve bileğimize, Apple Watch’a kadar giriyor.


Finans sektörünün kredi kartları ile ödeme esnasında oluşan operasyon yükünü azaltma, daha hızlı ve sağlıklı işlem yapabilme konusunda yaptığı çalışmaların geçmişi 1990’lara kadar uzanmakla birlikte; çalışmalar ticari olarak meyvesini ise 2008 yılından itibaren vermeye başlıyor. 


Avrupa’dan başlayarak hızla yayılan temassız ödeme sistemi, uyumlu POS (ödeme noktası) terminaline ilgili kartın yaklaştırılmasıyla çalışıyor. RFID üzerinden kurulan iletişim, offline ya da online olduğu farketmeksizin, POS’dan saniyeler için yanıt buluyor ve ödeme işleminin tamamlanmasını sağlıyor. Ancak bu süreçte müşterinin kimliğiyle ilgili herhangi bir doğrulama yapılmıyor. Uygulamanın güvenlik noktasındaki bu açığına karşı MasterCard, Visa ve Amex gibi dev ödeme lisansörleri, çözümü temassız işlemlere düşük işlem limiti koyarak bulabildiler. 


Bu alanda devrimsel bir çözüme ihtiyaç da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Finans sektörü, kendi içinde temassız işlemlerdeki güvenlik eksikliğini giderme konusunda yıllardır ilerleme katedemeyince; iş yine yazılım ve donanım entegrasyonunu en iyi yapan firmaların başında gelen Apple’a düştü. 


Apple Pay: Cüzdansız cüzdanınız. NFC’li.


Apple Pay, NFC teknolojisini temel alıyor. (Bazı okuyucularımızın “NFC yıllardır var. Android’li birçok telefonda kullanılıyor. Apple’ın devrimi ancak bu kadar olur.” dediklerini duyar gibiyiz). Ancak Apple Pay’i farklı kılan çok kritik bir özellik bulunuyor: güvenlik teknolojileri. Apple Pay, alıştığımız NFC’li ödeme sistemlerine, getirdiği biyometrik kimlik tespiti ve kredi kartı güvenliği esnasında yaratılan dinamik süreçler ile farklılaşıyor.


Apple, devrimsel ödeme sistemi için ayrı bir uygulama hazırlamaktansa, sistemi Passbook’a entegre etmeyi tercih etmiş. Bu karar aslında Apple’ın düzen ve sadeliğe verdiği önemin, önemli bir göstergesi. Kullanıcılar kredi kartlarını Passbook’a üç farklı yöntemle ekleyebiliyorlar:


1) iTunes hesaplarındaki kartı güvenlik numarasını girerek doğrulayıp aktarabilme

2) iSight kamerayı kullanarak kredi kartının fotoğrafını çekerek

3) Kredi kartı bilgilerini elle girerek


Apple Pay, güvenlik konusundaki yeteneklerini bu üç metottan biri ile iPhone ya da Watch’a kredi kartının (ya da nakit kartın) eklenmesinden itibaren konuşturmaya başlıyor. İlk olarak devreye “Cihaz Hesap Numarası” isimli, Apple tarafından geliştirilen adresleme bilgisi atama sistemi giriyor. İlgili adresleme yapıldıktan sonra, bilgiler şifreleniyor ve doğruca depolanmak üzere “Secure Element”e gidiyor. 


Secure Element, iPhone ve Watch’da yer alan, sadece Apple Pay bilgilerinin güvenli şekilde saklanılmasını sağlayan bir yonga. Bu yongaya hiçbir şekilde, ne Apple’ın ne de 3.parti kişilerin (örneğin bankaların ya da POS sahiplerinin) ulaşması mümkün değil. İşin daha da güzeli, bu yongayı güvenli kılan özelliği sadece bu değil.


Ödeme işlemi yapılacağı an (yani iPhone ya da Watch, temassız özellikli POS’a yaklaştırıldığında), kullanıcılar, iPhone’da Touch ID üzerinden, Watch’da ise arkadaki sensörlerin deri üzerinden yaptığı doğrulama ile, kimliklerini doğruluyor. Bu doğrulama aşaması başarıyla tamamlandıktan sonra Secure Element’den kredi kartı bilgileri, Cihaz Hesap Numarası adreslemesiyle tespit ediliyor ve bilgiler POS’a doğru yola çıkıyor. Ancak bu kredi kartı bilgileri POS’a dinamik güvenlik kodu ile gidiyor. Yani kredi kartlarımızın arkasında bulunan statik güvenlik kodu, Apple Pay’de yerini dinamik güvenlik koduna bırakıyor. Bu sayede, kredi kartının gerçek hiçbir bilgisi (numarasından statik güvenlik koduna kadar) POS ile paylaşılmıyor.

Finans sektörünün beklediği devrim: Apple Pay
Tam Boyutta Gör


Güvenlik defteri kapanmadı


Apple Pay, Secure Element ve biyometrik doğrulamayı bir araya getirerek yüksek güvenlik sağlasa da, güvenlik noktasında sundukları bunlarla sınırlı değil. Örneğin bir harcama yaptınız. Yaptığınız harcamın hiçbir detayı Apple tarafından depolanmıyor. Sadece Passbook’da yaptığınız en yakın tarihli bazı harcamalara göz atabiliyorsunuz o kadar. Bu Apple Pay’deki yardımcı güvenlik önlemlerinden ilki. İkinci ise Passbook’un arayüzünde. Ödemeyi yaparken telefonunuz ekranında çıkan kredi kartında üzerinde sadece numaranın bir bölümü gösteriliyor, hiçbir şekilde isminiz ya da güvenlik kodunuz yer almıyor. Bu da işlemi yaparken çevrenizdekilerin bir şekilde kartınızın bilgilerini görmelerinin önüne geçiyor.


Devrime öncülük eden kadro: Amex, MasterCard, Bank of America, Wells Fargo ve dahası


Apple Pay, ekim ayından itibaren öncelikle ABD’de finans ve perakende sektörünün lokomitif isimlerinin verdiği destekle kullanılmaya başlanacak. Kredi kartı alanının en büyük üç ödeme lisansörü Visa, MasterCard ve Amex, sayıları milyonları aşan tüm kartları ile (kredi kartı ve nakit kart) Apple Pay’e destek veriyor. Finansörler tarafında ise sadece ABD’nin değil, finans sektörünün en önemli bankalarından American Express, Bank of America, citi, Wells Fargo, Chase ve Capital One, müşterilerine, kartlarıyla Apple Pay üzerinden alışveriş yapabilme imkanı sunacak. 


Perakende tarafında ise müşteriler, BabiesRUs, Disney Store, Nike ve Staples’ın, yeme-içme sektöründe ise Subway, Starbucks, Whole Foods ve McDonalds’ın başını çektiğini 220000’den fazla mağaza / şubede ödemelerini, Apple Pay ile şimdiye kadar hiç olmadığı kadar güvenli şekilde yapabilecekler.


Apple Pay, şimdilik yalnızda ABD’de kullanılabilecek. Ancak Apple yetkililerinin açıklamalarına göre 2015 yılında Apple Pay, dünyanın birçok ülkesinde “en güvenli ödeme sistemi” olarak kullanıma açılacak. Ülkemizde birçok satış noktasında temassız özellikli POS cihazları bulunduğunu ve Apple Pay’e hali hazırda Visa, MasterCard ve Amex’in tam destek verdiğini düşününce, Apple Pay’i yakın zamanda ülkemizde kullanmaya başlamak işten bile değil.


“Çok uzun yazı olmuş, okuyamam bunu; biri özetlese keşke” diyen okuyucularımız için birkaç cümle ile özetleyecek olursak; Apple, Apple Pay ile yıllardır kullanılan ancak güvenlik konusundaki eksiklerinden ötürü tam destek bulamamış NFC teknolojisine, Secure Element ve Touch ID / deri üzerinen kimlik doğrulama gibi geliştirilen ileri boyutlu güvenli önlemleri ile yeniden hayat verirken; finans sektörünün yıllardır ihtiyaç duyduğu ileri güvenlikli temassız ödeme sistemini müşterilerin beğenisine sunuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Eğer parmak sargılıysa alışveriş esnasında Apple Pay kullanılamayacak mıdır acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 4 yıl
Öyle demeyin yav adamlar 1334x750 retina ekranı duyurdular. üstüne de 5,5" te Full HD retina ekran geldi. Artık resimleri Daha büyük görebileceğiz. Pil sorununu da kutu içeriğindeki ikinci şarj aleti ile kökünden halledecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
felixamor 4 yıl
Her zamanki gibi Apple yapınca gerçek anlamda uygulamaya geçecek bir sistem olmuş, yoksa NFC yıllardır var ama kullanımı yok denecek kadar az. Tıpkı parmak izi okuyucunun yıllardır olup iPhone yapınca popüler olması gibi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JessieJ 4 yıl
iCloud gibi olmasin ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 4 yıl
Devrim? Ne dervimi? Sadece daha güvenli oldu. NFC ne kadar kullanılır orası muamma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antep__lee 4 yıl
Türkiye'de çok fazla ilgi göreceğini zannetmiyorum. Henüz insanımız pek hazır değil bu tür şeyler için. Daha internet bankacılığına dahi bazı kafalar tarafından önyargıyla bakılırken
Bu telefonu alacak kullanıcılar bu özelliği pek göz önünde bulundurmayacaklardır. Bypass özellikli kredi kartı gibi bir sistem. Sırf bunun için telefon alınmaz. Zaten bu sistem daha önceden geliştirildi finans sektörü bu devrimi bekliyor olsaydı bu işin ekmeğini GOOGLEbaşta olmak üzere bir sürü firma yerdi. Ama haberi yapan editör fanboy olduğu için sanki apple devrim yapmış gibi lanse ediyor yazık. Görende apple, arkadaşı maaşa bağladı zanneder.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 4 yıl
Güzel bir sistem temassız ödemede güvenliği sağlıyor(en azından öyle diyorlar).

Ama bu özellik için alınır mı bence hayır


Ve devrim falan değil arkadaş abartmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roark 4 yıl
İlginçtir, Urfa'da otobüslere nfc'li telefonla mobil ödeme yaparak binebiliyorsunuz. Keşke tüm şehirlerde olsa.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 4 yıl Roark
Apple pilot uygulamayı Urfa'da mı yapmış yoksa asıl devrim urfada mı olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeamAnimus 4 yıl
Millet yıllardır var yıllardır var diyor da Google Wallet'la NFC ödemesi Türkiye'ye geldi de bizim mi haberimiz yok? NFC çıkalı yıllar oluyor ama ilk defa Apple Pay sayesinde Türkiye'de yaygınlaşma şansı doğdu. Umarım Google, kendi Wallet uygulamasının bu özelliğini en yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma sunar. Çünkü benim Nexus 4'teki NFC, saçma sapan tag özellikleri haricinde hiçbir işe yaramıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
junkieismylord- 4 yıl
Shady nin zaten nasil bir insan oldugu belli.Mesut kadar tarafsiz bir elestirmen ediyor yok.Shady nin bir kere Android vb sistemleri ovdugunh gormedim.Varsa yoksa apple.

Bu arada Nfc yi Applr bulmus h.o.


Tekerlegi bile Tim Cook biz bulduk dese bu fanboy ve ahmak calisanlar ayakta alkislarlar.Vahim durum.


Akahpe=Apple fark yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lightr 4 yıl
Bu haber resmen shady vs mesut çevik olmuş birisi de çıkıp tarafsız yorum yapsın zaten buranın objektifliği kalmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1570 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, visa ve
6 etiket daha mastercard Apple iPhone 6 Plus apple pay nfc iphone 6
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Atarlı" teknoloji ve oyun programı 4 yıl Dünyanın en ince tablet bilgisayarını kullandık; Realsense kameralı Dell Venue 8 7000 4 yıl 4K monitörlerde sürpriz fiyat gelişmesi; Intel ve Samsung'dan önemli işbirliği 4 yıl Huawei Ascend P7'nin safir camlı yeni modelini sizler için zorluyoruz 4 yıl Huawei Ascend G7 ile ilgili ilk izlenimlerimiz bu videoda 4 yıl Huawei Ascend Mate 7 ile ilgili ilk izlenimlerimiz bu video 4 yıl 12K çözünürlüğünde ekstrem oyun deneyimi "Crysis 3 çalışır mı ?" 4 yıl Audio Technica CKS77 Mercek Altında 4 yıl Intel ve Microsoft öncülüğünde düşük maliyetli yeni bilgisayarlar geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim