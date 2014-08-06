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"Apple, büyük ekranlı ve yepyeni tasarımlı iPhone 6'yı 9 Eylül'de tanıtacak"

4 yıl
1,2b
1
172
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple’ın her sene özel ürün lansmanları düzenlediği eylül ayına bir aydan kısa bir süre kala, merakla beklenen iPhone 6’nın ne zaman tanıtılacağı ve satışa sunulacağıyla ilgili Apple'a yakınlığıyla bilinen ve bugüne kadar aktardıkları tutarlı bilgiler ile tanınan üç önemli basın kuruluşundan yeni bilgiler geldi. 


Bunlardan ilki olan Re/code’un konuyla bağlantılı kaynağından edindiği bilgiye göre iPhone 6, 9 Eylül salı günü düzenlenecek özel bir lansman ile kamuoyuna tanıtılacak. 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı varyasyonla karşımıza çıkacağı düşünülen iPhone 6’nın tüketicilerle buluşması için dillendirilen tarih ise 19 Eylül cuma günü.


Re/code’un bu konudaki paylaşımlarından kısa bir süre sonra ABD’nin köklü ve Apple’a yakınlığıyla bilinen iki basın kuruluşu The Wall Street Journal ve Bloomberg de, Re/code’un ortaya attığı 9 Eylül tarihini doğruladı.


2007’den bu yana en farklı iPhone olması beklenen iPhone 6’nın iPod Touch benzeri, 7mm’den daha ince tasarımı, özellikle GPU alanındaki iyileştirmelerle öne çıkacak A8 işlemcisi, daha gelişmiş kamerası ve iOS 8 ile 4.7 ve 5.5 inçlik ekran seçenekleriyle öne çıkması bekleniyor.


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bingbang 4 yıl en beğenilen Götterfunken
Verre
tek isteğim

1-max. 4.5 inç ekran
2-iki tane 5s pili
3-kenarlarındaki elmas kesim saçmalığının kalkması şık ama çiziliyor.
4-daha dayanıklı olması.
5-ön kameranın iyileşmesi felaket 1.2mp en az 3.2 mp olmalı.selfie şeysi için olmasa da facetime rezalet.
yeter.a7+m7 koysunlar,kamera da aynı kalsın herşey aynı olsun.


tek istek demek :D
Verretek isteğim1-max. 4.5 inç ekran2-iki tane 5s pili3-kenarlarındaki elmas kesim saçmalığının kalkması şık ama çizili...
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Vengace 4 yıl
Slogan ne olucak acaba yıllarca eliniz için en ideal tasarım dediler şimdi ne diyecekler
.Eliniz büyüdü bizde mı büyüttük diyecekler heyecanla bekliyorum
Slogan ne olucak acaba yıllarca eliniz için en ideal tasarım dediler şimdi ne diyecekler.Eliniz büyüdü bizde mı büyüttük diyecekler heyecanla bekliyo...
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2 Yanıt Yanıtla +75
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aydinozsoy 4 yıl
Ne olursa olsun, tüketim toplumu olan dünya, bu telefonu çok satın alacak. Ben rekor bekliyorum maalesef.
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DH Misafiri 3 yıl
malesef donanım fakiri (pil ram tasarımı 5 ile kıyasla güncel değil) ama müşterisi çok bir konuda apple takdir ediyorum yazılımı sağlam ve çekirdek yarışı gibi saçma konulara girmediler 1 ghz işlemci ile çok başarılı işle yaptılar ama bu sefer ön kamera pil ram gibi detaylar ne olcak bakalım
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DH Misafiri 3 yıl
Tükür tükür yala Apple...
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carpediem03 4 yıl
Bugün araştırıp okuduğum bazı haberlerde batarya yine hayal kırıklığı yaratacak deniyor ama bilmiyorum. Bu adamlar niye ısrarla küçük batarya koyuyorlar?
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JustClark 4 yıl
Apple tesla motors u satin almisti bi ara.Pile buyuk yatirim yapti.
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Flag SHİP Killer 4 yıl
Kopya olmuş :)
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recplayer 4 yıl
ekran boyutunun artması güzel ama daha büyük ekran demek daha kısa batarya ömrü demektir aynı zamanda, buna bi çözüm bularak piyasaya girerler umarım
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nepasvior 4 yıl
hani tek elle tüm köşelere ulaşırdı parmağımız?! Büyük konuşmayacaksın işte, hayır büyük telefn üretmeleri güzel bir şey ama zamanında büyük telefon üretenleri kötü gösterdiklerini unuttular mı acaba? İlkeli olmayı takdir ederim, ama sonuna kadar ilkene bağlı kalırsan
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futbolseverx 4 yıl nepasvior
nepasvior
hani tek elle tüm köşelere ulaşırdı parmağımız?! Büyük konuşmayacaksın işte, hayır büyük telefn üretmeleri güzel bir şey ama zamanında büyük telefon üretenleri kötü gösterdiklerini unuttular mı acaba? İlkeli olmayı takdir ederim, ama sonuna kadar ilkene bağlı kalırsan

İşin ilginçi burada , zamanında 4 inç telefon idealdir büyük olsaydı iphone almazdım diyen tiplerin hepsi 5.5 inçlik versiyonu tercih edeceklerini söylüyorlar.
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multiTYRT 4 yıl
Şu power tuşu ve diğer tuşlar aynı yerinde kalsın başka hiçbir şey istemiyoruz
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LİVERPOOLYWNA 4 yıl
5.5 resmi olarak tanıtılsa bile çıkacağına inanmam
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HAAltuntas 4 yıl
4.7 ve 5.5...
İlla aykırı gidecek adamlar.. çıkar işte 5" mis gibi..
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sserdar93 4 yıl
Sarj sarj sarj
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JonnyCaqe 4 yıl
5.5 incle gelse direk note 3u satip alirim
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