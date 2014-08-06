"Apple, büyük ekranlı ve yepyeni tasarımlı iPhone 6'yı 9 Eylül'de tanıtacak"

Apple’ın her sene özel ürün lansmanları düzenlediği eylül ayına bir aydan kısa bir süre kala, merakla beklenen iPhone 6’nın ne zaman tanıtılacağı ve satışa sunulacağıyla ilgili Apple'a yakınlığıyla bilinen ve bugüne kadar aktardıkları tutarlı bilgiler ile tanınan üç önemli basın kuruluşundan yeni bilgiler geldi.





Bunlardan ilki olan Re/code’un konuyla bağlantılı kaynağından edindiği bilgiye göre iPhone 6, 9 Eylül salı günü düzenlenecek özel bir lansman ile kamuoyuna tanıtılacak. 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı varyasyonla karşımıza çıkacağı düşünülen iPhone 6’nın tüketicilerle buluşması için dillendirilen tarih ise 19 Eylül cuma günü.





Re/code’un bu konudaki paylaşımlarından kısa bir süre sonra ABD’nin köklü ve Apple’a yakınlığıyla bilinen iki basın kuruluşu The Wall Street Journal ve Bloomberg de, Re/code’un ortaya attığı 9 Eylül tarihini doğruladı.





2007’den bu yana en farklı iPhone olması beklenen iPhone 6’nın iPod Touch benzeri, 7mm’den daha ince tasarımı, özellikle GPU alanındaki iyileştirmelerle öne çıkacak A8 işlemcisi, daha gelişmiş kamerası ve iOS 8 ile 4.7 ve 5.5 inçlik ekran seçenekleriyle öne çıkması bekleniyor.