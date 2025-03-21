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    Asus Dual RX 7700 XT'li F/P kasası! "İtopya DH-RAM"

    Bu videoda İtopya'da topladığımız AMD Ryzen 5 7500F ve Asus DUAL RX 7700 XT'li oyuncu kasasının detaylarına iniyoruz. Tüm bileşenleri anlatıyor, 15'den fazla oyunla sınıyoruz.                         

    İtopya'da topladığımız DH-RAM'in güncel fiyatı ve satın almak için - DH-RAM

    Asus'un güç verdiği diğer sistemlerin güncel fiyatları ve satın almak için - Powered By ASUS

    Bu videoda İtopya'da topladığımız AMD Ryzen 5 7500F ve Asus DUAL RX 7700 XT'li oyuncu kasasının detaylarına iniyoruz. Tüm bileşenleri anlatıyor, 15'den fazla oyunla sınıyoruz.

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