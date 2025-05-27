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    1.1 milyon TL'lik Citroen e-C3 Türkiye'de | En ucuz elektrikli otomobil

    Bu videoda Türkiye elektrikli araç pazarındaki 1 milyon TL'lik psikolojik sınıra en fazla yaklaşmayı başaran Citroen e-C3'ün özellikleri ve fiyatını konuştuk.     

    Bu videoda Türkiye elektrikli araç pazarındaki 1 milyon TL'lik psikolojik sınıra en fazla yaklaşmayı başaran Citroen e-C3'ün özellikleri ve fiyatını konuştuk. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil olarak satışa sunulan e-C3 fiyatı lansmana özel 1.099.900 TL'den başlıyor.

    e-C3 Plus: 1.099.900 TL

    e.C3 Max: 1.159.900 TL

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:47 - Tasarım

    05:37 - Teknik detaylar

    10:10 - Donanım seviyeleri

    18:03 - Fiyatlar

    20:35 - e-C3 kimlere hitap ediyor?

    22:20 - Citroen, rakiplerine çalım attı

    27:13 - Evin ikinci aracı olarak e-C3 mü Inster mı?

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