1.1 milyon TL'lik Citroen e-C3 Türkiye'de | En ucuz elektrikli otomobil

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Bu videoda Türkiye elektrikli araç pazarındaki 1 milyon TL'lik psikolojik sınıra en fazla yaklaşmayı başaran Citroen e-C3'ün özellikleri ve fiyatını konuştuk.

Bu videoda Türkiye elektrikli araç pazarındaki 1 milyon TL'lik psikolojik sınıra en fazla yaklaşmayı başaran Citroen e-C3'ün özellikleri ve fiyatını konuştuk. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil olarak satışa sunulan e-C3 fiyatı lansmana özel 1.099.900 TL'den başlıyor.

e-C3 Plus: 1.099.900 TL

e.C3 Max: 1.159.900 TL

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:47 - Tasarım

05:37 - Teknik detaylar

10:10 - Donanım seviyeleri

18:03 - Fiyatlar

20:35 - e-C3 kimlere hitap ediyor?

22:20 - Citroen, rakiplerine çalım attı

27:13 - Evin ikinci aracı olarak e-C3 mü Inster mı?

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