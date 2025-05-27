1.1 milyon TL'lik Citroen e-C3 Türkiye'de | En ucuz elektrikli otomobil

Bu videoda Türkiye elektrikli araç pazarındaki 1 milyon TL'lik psikolojik sınıra en fazla yaklaşmayı başaran Citroen e-C3'ün özellikleri ve fiyatını konuştuk. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil olarak satışa sunulan e-C3 fiyatı lansmana özel 1.099.900 TL'den başlıyor.
e-C3 Plus: 1.099.900 TL
e.C3 Max: 1.159.900 TL
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:47 - Tasarım
05:37 - Teknik detaylar
10:10 - Donanım seviyeleri
18:03 - Fiyatlar
20:35 - e-C3 kimlere hitap ediyor?
22:20 - Citroen, rakiplerine çalım attı
27:13 - Evin ikinci aracı olarak e-C3 mü Inster mı?