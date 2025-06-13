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    Dünyanın en büyük jeotermal santrali rekorlarla ilerliyor

    Modern jeotermal enerjinin öncüsü ABD merkezli Fervo Energy, dünyanın en büyük jeotermal santralinde rekor derinliğe ulaştıklarını ve büyük bir finansman sağladıklarını duyurdu.

    Dünyanın en büyük jeotermal santrali rekorlarla ilerliyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli yenilikçi enerji girişimi Fervo Energy, Utah eyaletinde inşa etmekte olduğu dünyanın en büyük gelişmiş jeotermal enerji santrali (EGS) için 206 milyon dolarlık yeni bir finansman paketi sağladığını duyurdu. Bu hamle, hem temiz enerji teknolojileri alanında hem de veri merkezi altyapılarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Fervo Energy aynı zamanda sadece 16 günde rekor derinliğe ulaşıldığını bildirdi.

    500 megavatlık dev yatırım

    Fervo’nun Cape Station adını verdiği santral projesi, iki aşamada hayata geçirilecek. İlk etapta 2026 yılında devreye girmesi planlanan 100 megavatlık üretim kapasitesi hedefleniyor. Takip eden genişleme süreciyle birlikte santralin toplam kapasitesinin 2028 yılına kadar 500 megavata ulaşması bekleniyor. Tamamlandığında proje, 2 gigavatlık (GW) genişleme iznine sahip olacak. Bu kapasite, yüzbinlerce haneye karbon içermeyen elektrik sağlamak anlamına geliyor.

    Dünyanın en büyük jeotermal santrali rekorlarla ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Geleneksel jeotermal sistemlerden farklı olarak, geliştirilmiş jeotermal enerji (enhanced geothermal) teknolojisiyle çalışan Cape Station, yer kabuğunun daha derin ve sıcak katmanlarına ulaşılarak daha verimli ve kesintisiz enerji üretimi sağlayacak.

    Geliştirilmiş jeotermal sistemler, karbon emisyonu oluşturmadan 7/24 enerji üretebilme kapasitesiyle yapay zekaya güç sağlayan dev veri merkezlerinin en çok rağbet ettiği enerji kaynakları arasında öne çıkıyor. Bu sistemlerin geliştirilmesinde petrol ve doğalgaz sektöründe kullanılan sondaj teknolojilerinden de yararlanılması, endüstri içi kabulü hızlandırıyor.

    Kısa sürede rekor derinlik

    Dünyanın en büyük jeotermal santrali rekorlarla ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Fervo, finansman açıklamasından yalnızca bir gün önce, şimdiye kadarki en derin ve en sıcak kuyusunu tamamladığını da duyurmuştu. Şirket, 15.765 feet (yaklaşık 4.805 metre) derinliğe sadece 16 gün içinde ulaşmayı başardı. Kuyunun tabanında beklenen sıcaklık ise yaklaşık 520°F (271°C). Bu süre, ABD Enerji Bakanlığı’nın derin jeotermal için belirlediği ortalama sürelere göre yüzde 79’luk bir zaman tasarrufu anlamına geliyor.

    Şirket ayrıca birkaç performans rekoruna da imza attı; 1.000 metre uzunluğunda tek seferde matkap çalışması (bit run), 28 metre/saat ortalama ilerleme hızı (ROP) ve anlık olarak 90 metre/saat’i aşan sondaj hızı. Bu performanslar, gelişmiş jeotermal sistemlerin çok daha derin ve sıcak alanlarda ticari olarak uygulanabilir hale geldiğini gösteriyor.

    5 GW geliştirme potansiyeli onaylandı

    Fervo Energy, Cape Station Faz I projesi kapsamında sahip olduğu kaynakları değerlendirmek üzere , jeotermal enerji alanında dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından DeGolyer & MacNaughton ile çalıştı. Yayınlanan raporda Fervo’nun vaatlerinin güvenli olduğu ortaya çıktı. Buna göre Fervo’nun kendi geliştirdiği EGS (geliştirilmiş jeotermal sistem) tasarımı sayesinde, yeraltındaki ısı enerjisinin yüzde 50 ila yüzde 60'ı verimli şekilde geri kazanılabiliyor. Bu oran, geleneksel jeotermal teknolojilere göre yaklaşık üç kat daha fazla enerji rezervi anlamına geliyor. Cape Station sahasında, yaklaşık 4.000 metre (13.000 feet) derinliğe kadar uzanan bir alanda 5 gigavatın (5.000 megavat) üzerinde enerji üretim potansiyeli bulunduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/06/11/fervo-energy-lands-206m-in-financing-to-build-massive-geothermal-power-plant/ https://fervoenergy.com/fervo-energy-pushes-envelope/
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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 22 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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