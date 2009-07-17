Auzentech limitli sayıdaki Beyaz R-4 Bulldozer kasasını satışa sunuyor

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Kalite çıtası yüksek ses kartlarıyla tanınan Auzentech, R-4 Bulldozer isimli yeni kasasını kullanıma sunuyor. Limitli sayıda olduğu belirtilen ve doğrudan Amerika ve Kanada müşterilerini hedef alan bilgisayar kasası, tasarım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. Transformers tarzı dizayn anlayışıyla dikkat çeken R-4 Bulldozer dikey olarak yerleştirilen optik sürücü konumlandırmasıyla da meraklı gözleri üzerine çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacak gibi görünmüyor.

380 x 195 x 420 mm boyutlarında ve 3.5 Kg ağırlığında olan yeni kasa, kaslı görünümünün yanında sunduğu geniş iç hacmiyle kullanıcılara rahat bir kullanım sunacağı belirtiliyor. Biri önde diğeri ise yanda olmak üzere iki adet LED'li termal sensöre sahip R-4 Bulldozer'in kasa içi soğutma performansı arkada 120mm, önde 92mm ve yan panelde 80mm olmak üzere toplamda üç adet fana emanet. I/O panelinde ses ve USB portlarına yer verilen R-4 Bulldozer'in fiyati 100$ olarak açıklandı.