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Auzentech limitli sayıdaki Beyaz R-4 Bulldozer kasasını satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,2b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Auzentech limitli sayıdaki Beyaz R-4 Bulldozer kasasını satışa sunuyor
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Kalite çıtası yüksek ses kartlarıyla tanınan Auzentech, R-4 Bulldozer isimli yeni kasasını kullanıma sunuyor. Limitli sayıda olduğu belirtilen ve doğrudan Amerika ve Kanada müşterilerini hedef alan bilgisayar kasası, tasarım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. Transformers tarzı dizayn anlayışıyla dikkat çeken R-4 Bulldozer dikey olarak yerleştirilen optik sürücü konumlandırmasıyla da meraklı gözleri üzerine çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacak gibi görünmüyor.

380 x 195 x 420 mm boyutlarında ve 3.5 Kg ağırlığında olan yeni kasa, kaslı görünümünün yanında sunduğu geniş iç hacmiyle kullanıcılara rahat bir kullanım sunacağı belirtiliyor. Biri önde diğeri ise yanda olmak üzere iki adet LED'li termal sensöre sahip R-4 Bulldozer'in kasa içi soğutma performansı arkada 120mm, önde 92mm ve yan panelde 80mm olmak üzere toplamda üç adet fana emanet. I/O panelinde ses ve USB portlarına yer verilen R-4 Bulldozer'in fiyati 100$ olarak açıklandı.


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XenonMan58 10 yıl
birazdan Optimus Prime olur bu...
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toysoLdier(V) 10 yıl
Bizim arkadaki harabe binayı yıkar mı bu belediyeye iş çıkarmayalım şimdi xDxD
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bodyman700 10 yıl
kasa değişik ama çok yenilikçi değil bizzat inceleme şansım oldu o kadarda geniş hacimli değil uzun ekran kartlarında zorun yaaşaybilirsiniz bence. ayrıca üzerine 9 dolar daha koyup kalitesi sabit enermax chakra veya yenilerden truvatek phalanx alınabilir. hem full tower kasa almış olursunuz. hemde soğutma performasları daha iyi olur.
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ser_ka_n 10 yıl
çirkin .
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Momo-Oz 10 yıl
ya bu gmc çok saçma kasalar üretiyo bulldozer gibi bune böyle ..
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bmurat07 10 yıl

Orjinalden alıntı: DungeonKeeper

ya bu gmc çok saçma kasalar üretiyo bulldozer gibi bune böyle ..



miss gibi kasa İşde daha ne
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prince_de_lyon 10 yıl
ya bunun siyahi aynisi yani aylardir fransada satista pekte satildigini sanmiyorum.82 euro fiyati var .neden her yeni gorulen seyi iyice arastirmadan cok etkileyici bi baslikla yayinlarlaki anlamiyorum..
materiel.net/...
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resler 10 yıl
İş makinasına benziyor :)
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fx57 10 yıl
Evet kasayı GMC üretiyor ama Amerika ve Kanasa dağıtımını Auzuntech yapıyor; auzentech.com/...
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superman34 10 yıl
Haberde sanki kasayı auzentech üretiyor gibi bir hava var yalnız. Dağıtımını yapmak ayrı birşey ayrıca limitli olması ne demek oluyor ki? Auzentech, Amerika ve Kanadaya limitli mi dağıtacakmış bu kasayı?
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superman34 10 yıl
Bu kasa AuzenTech'in değil GMC'nin üretimi. Aylar önce pclabsta incelemesi çıkmıştı.

pclabs.com.tr/...
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HexfeT 10 yıl
Kapakta kocaman GMC yazıyor. Zaten bu kasa GMC nin bir modeli ve yeni bir model de değil.
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