Kim Nerede? 154 Bakır bobin içermeyen radikal elektrikli motor geliştirildi 126 Hindistan’da Boeing 787-8 yolcu uçağı düştü: 244 yolcu taşıyordu 110 Samsung'dan bir modele daha One UI 7.0 sürprizi
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    BİM'e gelen buz makinesini satın aldık, denedik - Kumtel Buz Makinesi

    Son dönemlerde popüler olan ürünlerden biri olan buz makinelerinin uygun fiyatlı bir versiyonuna bu videoda yakından bakıyoruz. BİM'de yarın satılacak olan Kumtel Buz Makinesi'ni sizler beğendiniz mi?

    Ev elektroniği son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok fazla büyüyen teknolojik ürün kategorilerinden biri oldu. Özellikle pandemi sonrası farklı ürünler ve teknolojileri hızlıca görmeye başladık. Bu videomuzun konuğu olan Kumtel Buz Makinesi modeli tam olarak bahsettiğim ev elektroniği grubu içerisinde yer alıyor. 

    Kısa sürede buz oluşturan bu makineyle birlikte kullandığınız ortamda soğuk içecekler oluşturmanız hem daha estetik hem de daha kolay hale gelmiş durumda. BİM'de yarın satışa çıkacak olan Kumtel Buz Makinesi hakkında detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!

    👇Satın almak için tıklayın (Hepsiburada):
    https://app.hb.biz/pRftWj5TprfM

    #işbirliği #techstars


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum