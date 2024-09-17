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    Arzum, IFA 2024 Berlin Fuarı ile hedef yurt dışı pazarlarda adımlarını sağlamlaştırıyor

    Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, inovasyon odağında geliştirdiği yeni nesil ürünlerini IFA Berlin'in 100. yılında IFA 2024 fuarında sergiledi. 

    Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, inovasyon odağında geliştirdiği yeni nesil ürünlerini IFA Berlin'in 100. yılında IFA 2024 fuarında sergiledi. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı T. Murat Kolbaşı ile IFA’nın Arzum ve Arzum OKKA markaları ile hedef yurt dışı pazarlara giriş stratejilerinde ve inovasyon yolculuklarındaki önemi hakkında konuştuk
     

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