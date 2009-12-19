Biostar'dan Simon Wu ile röportaj

Geçtiğimiz gün Biostar'ın bölge satış müdürü Simon Wu konuğumuzdu. Kendisi ile anakartları ve Türkiye anakart pazarı hakkında konuştuk.
capucino Biostar sanıldığının aksine sadece kanal (yani son kullanıcıya satılan ürünler) ile 3ncülük koltuğuna oturmuş bir markadır, 2009 yılında üreticilere satışı "0" adettir. Birçok yerli marka PC üreticisi daha ucuz olduğu ve kanalda satış yapamadıkları için fiyatın dibine vurup markalara blok satışı tercih ettikleri için (Foxconn ve ECS) gibi dandik malları kullanıyor (Casper, Exper, Pro2000 vs..) Biostar 3ncülük koltuğunu distributörü Mascom üzerinden yapılan satışlar ile elde etmiştir. Röportajdaki çin pazarındaki internet cafe'lerin %90 pazar payı elde edildiği bilgisi çok ama çok önemli. 7 gün 24 saat çalışan milyonlarca PC'de stabil çalışıyor demektir. (Çin nüfusu 1.5 milyar ve orada internet cafe yaşamın bir parçası) Maalesef bizim ülkemizde ucuz anakart olarak biliniyor ama Biostar dünyada birçok ülkede uygun fiyatlı çok kaliteli bir anakart markası olarak tanınıyor. Senelerdir kullanırım, satarım, tavsiye ederim, 1 kere bile başımı ağrıtmadı...
dellino T serisi ile sadece fiyatta değil performansta da bir çok markayı geride bıraktılar. Ama malesef oem satıcılarında Biostar modellerini görmek oldukça zor. Daha çok marka üreticileri ve toplama sistem satanların tercih ettiği bir marka olması bu konudaki en büyük etken.
Regor Videoda problem var heralde.
ECS yi bilemem ama faxconn asla dandik marka değildir, hatta ürünleri çok kalitelidir.Kaliteli dediğimiz bir çok markaya ürün sağlar.Ürünleri, birçok siteden ödüller almış bir markaya dandik demek ne kadar doğru olur acaba? (Sanırım Donanimhaber de incelemesini yapmış ve ürünler hakkında olumlu yorumlar yapmıştı)
Araştırmadan yazdığınız yazılar insanları yanlış yönlendirebilir.Dikkat!
Hayatımda böyle bir röportaj ilk defa görüyorum. Çeviriyi yapan kişi de soru soran kişinin yanına oturup, ya orada soruların ve cevapların devamında çevirip söyleyecekti ya da direk çeviriyi yapan kişi röportajı yapacaktı. Kimse kusura bakmasın ama eleştirmek zorunda kaldım dayanamadım. Biraz garipsedim açıkçası röportaj şeklini
Ama malesef oem satıcılarında Biostar modellerini görmek oldukça zor.
Daha çok marka üreticileri ve toplama sistem satanların tercih ettiği bir marka olması bu konudaki en büyük etken.
Mesut, Simon Wu'ya Türkçe soru soruyor. Adam İngilizce yanıtlıyor. Sonra arkadan birisi Türkçe'ye çeviriyor. Sanki adam Mesut Türkçe sorunca anlıyor. Ama Türkçe konuşamıyor İngilizce cevaplıyor. İyi de yapacaksanız düzgün yapın. Mesut İngilizce sorsun onu da birisi Türkçe seslendirsin. Adam da İngilizce cevap versin, onu da birisi seslendirsin. Böyle olmamış.
Madem Donanımhaber uluslara hitap eden bir site olmaya çalışıyor ve öyle davranmaya çalışıyor o zaman bu videoyu Türkiye'den değil de yabancı ülkelerden de İngilizce izlemek isteyenler İngilizce izleyebilmeli. Yoksa Türkçe ses üstte kalır. Yabancılar birşey anlamaz.
İşte bunu yaparlarsa o zaman yurtdışı dahil çok büyük bir kitleye hitâb edebilirler.
Esasında ben çalıştığım yere Biostar anakart aldım satmak üzere. Neyse bir arkadaşım geldi ve bilgisayar almak istediğini söyledi. Fazla parası yoktu. Yani vardı ama istediği de bazı kriterler vardı. Bazı şeyleri kaliteden ödün vermemeliydim. Elimde Biostar AMD 780G çipset anakart vardı. Gayet de iyiydi. Sonra buna sistem çıkarttım. Kâr marjını da çok az tuttum. Ve sistem gayet iyi oldu. Bu başladı "Biostar ne ben bilmiyorum bunu değiştirip Gigabyte versen olmaz mı vs.vs." diye.
Esasında anakartı Gigabye koysam 780G alamıyordu o paraya anca Gigabyte ın 760 çipsetli anakartını o da "BELKİ" alabiliyordu.
Ama sonra dışarı çıkıp arkadaşla konuşalım falan dedi. Yanında da birisi vardı. Bir daha da gelmedi. Sonra ortak bir arkadaşımızdan öğrendiğim kadarı ile Yazıcıoğlu'na gitmiş. Oradan da bir bilgisayarcı ona Gigabyte anakartlı bir sistem toplamış. Büyük ihtimalle parçaların kalitesinden veya anakartın modelinden düşerek çıkarttı tabi. O da oradan almış. Bu olaydan sonra kendisini sildim bir daha "Tuluğ" diye bir arkadaşı yok yani. Bana güvenmeyen insanla işim olmaz zaten.
İşin komiği aynı zamanda yani olay olduğu günlerde ben de kendime Biostar TA770 anakart almıştım. Şu an ise yine Biostar MCP6P M2+ nForce 6150 anakart kullanıyorum. Gayet te memnunum. Bu güne kadar bir sürü kişiye hep Biostar satmışımdır. Gerek G31 olsun, gerek AMD de en alttan orta seviyeye kadar olsun hiçbirisinde problem yaşamadım. Biostarda çok memnunum...
Ben ve şu an kullandığım anakart:
Ex Arkadaşıma önerdiğim anakart ta şuydu:
Edit: İmlâ.
Ben izledim bir problem yoktu