Bu akıllı saat bir başka! Huawei Watch Ultimate incelemesi🔥

Bu videoda son zamanların en dikkat çekici ürünlerinden biri olan Huawei Watch Ultimate modeline yakından bakıyoruz. Şık , yüksek kaliteli ve özellikleriyle öne çıkan bir akıllı saat bizlerle.

Huawei akıllı saat dünyasının hiç şüphesiz ki en iyi üreticilerinden bir tanesi. Akıllı saaatlerinin tasarımları ve özellikleri her geçen gün çok daha iyi bir hale geliyor. Videomuzun konuğu olan Huawei Watch Ultimate modelinde de özellikler ve kullanılan malzemeye tepeye oynuyor. Geçirdiğim vakitler boyunca da oldukça keyif aldım. Videodan da yorumlarıma ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!

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00:00 Giriş

00:34 Kutu içeriği

00:59 Tasarım ve kullanılan malzeme

07:37 Ekran özellikleri

08:33 Sağlık ve antrenman özellikleri

12:00 Dalış modu

12:55 Akıllı özellikler ve menü

14:57 Konuşma özelliği ve testi

15:48 Batarya özellikleri

16:12 Mobil uygulama

18:18 Genel değerlendirme ve kapanış

Tasarımla başlayacak olursak zirkonyum bazlı sıvı metal bir malzemeyle karşılaşıyoruz. Watch ultimate bu malzemeye sahip olan sektördeki ilk akıllı saat. Hissiyataı kesinlikle çok iyi. Birinci sınıf bir malzeme.

Özellikle ürüne dokunduğumda saatin verdiği o ilk his gerçekten heyecan vericiydi. Güzel hissin yanı sıra bahsettiğimiz bu malzeme oldukça dayanıklı. Zorlu koşullarda kullanım yaptığınızda aşınma ve korozyana dayanabiliyor.

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Dayanıklılığını vurgulamak adına paslanmaz çelikle bir kıyaslama yapalım. Zirkonyum bazlı sıvı metal 4.5 kat daha güçlü, 2.5 kat daha sert ve %17.4 daha hafif. Her koşulda yanımızda olacak bir akıllı saat için önemli olan şey malzeme.

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Ekrana baktığımızda da 1.5 inç büyüklüğünde bir ekran görüyoruz. Watch Ultimate diğer huawei yuvarlak yapıdaki akıllı saatlerden daha büyük bir ekrana sahip. Bunun yanı sıra ekran oldukça iyi bir korumayla geliyor. Lamine edilmiş ve aşınmaya yüksek dayanıklılık gösterebilen safir bir cam kapak bu ekranı koruyor.

Suya dayanıklılıkta tam tamına 10 ATM. Burdan anladığımız şey bu akıllı saat 100 metre su geçirmiyor.

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Saat modellerinde tasarımı etkileyen en büyük şeylerden biri çerçeveler. Bu saatin titanyum kordonlusu ve hidrojenlenmiş nitril kauçuk kayışlı modeli arasında tasarımlık bir fark söz konusu. Bizim elimizdeki saat siyah bir çerçeve sahip. Okyanus mavisinde mavi bir çerçeve görüyoruz.

Burada kullanılan malzeme seramik. CNC hassas işleme tekniği kullanılarak bu malzeme akıllı saate yerleştirillmiş.

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Üründe toplamda 3 adet düğme var. Sağ taraftakilerine baktığımızda üst düğme saat içerisindde gezmek için kullanılabiliyor. Kırmızı bir çerçeveye sahip. İnce bir detay ama güzel görünmesini sağlamış. Alttaki düğme fonksiyon butonu. İlk olarak spor modlarını sizlere açıyor. İsterseniz özelleştirmeyle birlikte buraya başka bir şey atayadabilirsiniz.

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Sol kısımdaki düğme benim Huawei akıllı saatlerde ilk defa gördüğüm bir düğme oldu. Bu düğme yardım düğmesi olarak geçiyor. Bastığınızda keşif moduna erişebiliyorsunuz. Bu mod üzerinde kullanım yaptığınızda saatin her özelliği değil zorlu koşullarda işinize yarayacak özelliklerini kullanıyorsunuz.

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Örnek vermek gerekirse bir yola çıkacaksınız ve başlangıç noktasına dönmeniz gerekiyor. Saat üzerinden işaretleme yaparak daha sonrasında konuma dön diyerek navigasyon tarifi alabiliyorsunuz. Bu önemli bir özellik. Watch Ultimate bunu hassas ve çift frekanslı gnss sayesinde yapabiliyor.

Bu moddayken rakım, atılan adım, kalp atış hızı ve geçen süre gibi detayları görebiliyorsunuz Pusula zaten olmazsa olmazlarımızdan. Beni burada şaşırtan kısım fırtına uyarısı oldu. Bu mod açıkken bu uyarıyı alabiliyorsunuz.

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Burada dikkatimi çeken bir diğer kısım gece modu oldu. Bilirsiniz karanlık bir ortamda parlak bir ekran gözler için rahatsız edici oluyor. Bu üründeki gece modu işte burada işevsel hale geliyor. Gece modunu aktif ettiğiizde ekran turunculaşıyor ve hem enerji tüketimi azalıyor hem de göz rahatsız olmuyor.



Ekran özellikleriyle devam edecek olursak bu akıllı saatin ekran büyüklüğü 1.5 inç. LTPO AMOLED bir panelle gelen Watch Ultimate'in çözünürlüğü 466x466. Bu ekran LTPO AMOLED panele sahip olması nedeniyle canlı renklerİ kullanıcısına sunabiliyor. Güneş altında da ekranı rahatça görebiliyoruz. Çözünürlük iyi olduğu için net bir ekranımız var. Ben ekranı oldukça başarılı buldum.

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Huawei Watch Ultimate EKG, kan oksijen doygunluğu, damar sertliği, uyku takibi, nabız ölçümü gibi sağlık ölçümleri yapılabiliyor. Özellikle damart sertliği ölçümü fazlasıyla önemli bir ölçüm. Bu akıllı saat düşük oksijen veya yüksek kalp atış hızını algıladığında da anlık uyarı verebiliyor. Bunu hassaslık seviyesi yüksek TruSeen 5.0+ sensörü sayesinde 7/24 ölçüm yapabildiğinden ötürü bizlere sunabiliyor.

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Akıllı saat modellerinde spor modları bir hayli önemseniyor. Bu akıllı saatin antrenman sayısı 100'den fazla. Otomatik şekilde de spor tanıma yapabiliyor. Bunun yanı sıra yaptığınız atrenmanlarınızı fitness uygulamalarına eşitleyebiliyorsunuz.

Strava, Adidas runtastic ve Komoot gibi uygulamalar bu yapı içerisinde bulunuyor. Dünya çapında da 60’tan fazla egzersiz uygulamasıyla uyumluluk bulunuyor.

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Bence bu ürünü en fazla ön plana çıkartan kısımlardan birine geldik. Ürün 100metreye kadar derinliğe dayanıklı. Bunu bizlere 16 katmanlı suya dayanıklı tasarım ve su geçirmez filtre sağlıyor. Bu dayanıklılıkla birlikte eğlence amaçlı tüplü dalış, teknik dalış ve serbest dalış modlarını kullanabiliyorsunuz.

Hatta bu dalış sırasında girdiğiniz tüp bilgisine göre kullanılan oksijnenin ve kalan oksijeni akıllı saat üzerinden görebiliyorsunuz. Bu sporla ilgikeniyorsanız Watch Ultimate bu özellikleriyle tam size göre.

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Zaten dalış rehberliği, dalış algoritmaları ve 100 metre tüplü dalış modunu tek başına sunan ilk akıllı saat Huawei Watch Ultimate. Akıllı özelliklerle devam edelim. Bildirim desteğimiz tabii ki bulunuyor. Uygulamalardan ayrı ayrı olacak şekilde bildirimleri görüntüleyebiliyorsunuz. Yazılım üzerinden bildirim gelecek uygulamaları seçebilirsiniz.

Android bir cihaza sahipseniz gelen mesajlara kısa veya emoji olacak şekilde yanıt verebiliyorsunuz. Bu Instagram gibi bir uygulama için bile geçerli.

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Huawei akıllı saat modellerinin en büyük avantajlarından bir tanesi batarya performansı. Huawei Watch Ultimate modeli 14 günlük bir tipik kullanımı bizlere sunuyor. Sizlerin yapacağı kullanımlara göre alacağınız ekran süresinde de değişikler olacaktır. Benim yapmış olduğum yoğun kullanımlarda 7-8 günlük kullanım süresi elde edebildim.

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Yazılım kısmındaysa Huawei sağlık uygulamasını kullanıyoruz. Canlı canlı yazılımı anlattığım bir kısım video içerisinde bulunuyor. Metin dışında oraya bakmanızda bence fayda var. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse Huawei Watch Ultimate modeli 2023 yılına damga vuracak bir akıllı saat olmuş.

Kullanılan malzeme, tasarım ve özellikler göz doldurucu. Sizler Huawei Watch Ultimate modeli hakkında neler düşünüyorsunuz?