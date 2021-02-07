Bu fiyata optik anahtarlı klavye?? "Geek GK61 incelemesi"

Bu videoda optik mekanik anahtarlı Geek GK61 klavyeyi inceliyoruz. Mini mini boyutları ve renkli tasarımını ele alıyor, anahtar detaylarına iniyor, oyun ve günlük kullanımdaki deneyimini sınıyoruz.

Bu videoda optik mekanik anahtarlı Geek GK61 klavyeyi inceliyoruz. Mini mini boyutları ve renkli tasarımını ele alıyor, anahtar detaylarına iniyor, oyun ve günlük kullanımdaki deneyimini sınıyoruz.

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(50 adet için geçerli)

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(50 adet için geçerli)

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