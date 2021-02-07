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    Bu fiyata optik anahtarlı klavye?? "Geek GK61 incelemesi"

    4
    07 Şubat 2021, 19:19
    10,6b
    1
    Donanım Haber
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda optik mekanik anahtarlı Geek GK61 klavyeyi inceliyoruz. Mini mini boyutları ve renkli tasarımını ele alıyor, anahtar detaylarına iniyor, oyun ve günlük kullanımdaki deneyimini sınıyoruz.

    Bu videoda optik mekanik anahtarlı Geek GK61 klavyeyi inceliyoruz. Mini mini boyutları ve renkli tasarımını ele alıyor, anahtar detaylarına iniyor, oyun ve günlük kullanımdaki deneyimini sınıyoruz.

    Banggood üzerinden Geek GK61'in güncel fiyatını takip etmek ve satın almak için; Geek GK61

    ------------- İndirim kodunu kullanmayı unutmayın: BGCNGK61 -------------

    (50 adet için geçerli)

     

    Banggood üzerinden Anahtar başlık setinin güncel fiyatını takip etmek ve satın almak için; 61 Tuş Beyaz/Gri başlık seti

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    (50 adet için geçerli)

     

    Banggood uygulaması üzerinden %10 indirimli alabilirsiniz Banggood uygulaması için tıklayın



    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    manuell (Ema NUELL) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    haber nerede okuyamadım sayfada tek gördüğüm free fine oyunun reklamı o kadar tamam reklamdan kazanıyorsun eyw 'da bu kadar olmaz tüm sayfa haberi cidden göremedim
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    B bytradm (adem ademy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir yıl önce hbdde benzer ürünü 120-30 tl almıştım.
    adı f... diye bişi geçiyor asıl üzerinde yazan ismi midio.
    yön tuşlarıda var temizlemesi dert tütün içen almasın.
    rgb yi kapatmak için sekiz kez tuşa basmakta ayrı deert.
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    K kayamtky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tek kötü yanı sesli olması.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İncelemeniz çok güzel. Banggooda beyazı kalmaması üzdü.
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    kemalboran (Kemal BORAN) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı işler.
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    kartal172 (Cemil ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Rte;

    "Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."

    Fiyatlar;

    "Tabi ki de...."
    Yanıtla +2
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    ARISLCK 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyata diyorlar sanki 250 300 tl lik klavye.
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    T th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ARISLCK
    tr de 350tl civarında membran klavyeler satılıyor,mekanik olmasını istediğinizde bu fiyat aniden 600-700₺'ye çıkıyor.optik ve rgb olması ile birlikte bu fiyata kesinlikle değicek bir ürün bence.300tl ye şuan ne yazık ki mekanik klavye bulmak çok zor ama bulunabiliyor.24 ocağa kadar banggood üzerinde ön siparişte olan gamakay mk61 klavyesini kırmızı optik switch ile birlikte 350₺'ye aldım.ara sıra bu tarz ön siparişleri takip ederseniz benzer fırsatları bulabileceğinizi düşünüyorum.
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Optik anahtar ne oluyor saçma sapan işler ..
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    T th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    oyuncuların tercih ettiği ve daha hızlı olan bir anahtar türü.optik olmasının bir artısı ise daha dayanıklı olması.
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