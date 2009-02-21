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Colorful özel tasarımlı yeni bir GeForce 9600GT hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,3b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Colorful özel tasarımlı yeni bir GeForce 9600GT hazırladı
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Uzakdoğulu ekran kartı üreticilerinden Colorful, özel tasarımlı yeni bir GeForce 9600GT modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın GF9600GT 1GM DDR3 R10 1F kod adını verdiği ekran kartı, tasarım özellikleri ve özel soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce 9600GT modelinden ayrılıyor.

Colorful'un çift slot tasarıma sahip olan yeni modeli, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine sahip. Kullandığı özel soğutucusu sayesinde standart tasarım GeForce 9600GT modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı ifade edilen kartın çalışma hızları konusunda şimdilik hernangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.

1.0ns'lik GDDR3 bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. 6-pin'li ek güç girişiyle gelen kart, PhysX ve CUDA gibi Nvidia teknolojilerine de destek verirken DVI ve VGA'ya ek olarak HDMI konnektörüyle de dikkat çekiyor.

Kırmızı renkli baskılı devre üzerine inşa edilen GeForce 9600GT tabanlı yeni modelin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Colorful özel tasarımlı yeni bir GeForce 9600GT hazırladı
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
şu kartı hala üretiyolar ya yazıklar olsun nvidia sna
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Light_Velocity 10 yıl
Referans tasarımdan aylar sonra çıkan yeni bir tasarım.Daha iyi olmalıydı diye düşünüyorum.Nedense kartı görünce gülesim geldi
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Batuist 10 yıl
öyle bir soğutucu takıyorsun şu fanıda adamakıllı yap bari...
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Cool Boy 10 yıl
yaw firmalar yeni kart çıkaracaklarına eski modelleri güncelliyorlar
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MrPerFormance 10 yıl
Fan çok tehlikeli. Hiç hoşuma gitmiyor bu fan modeli.
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Vuze 10 yıl
fiyat olarak düşük olacagı kanısındayım ayrıca türkiyeye gelecek mi?
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yonex78 10 yıl
yav devri geçti bunların fiyatı yüksek olmazsa giriş seviyesi için güzel haber
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mamad 10 yıl
Çin malı...

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suslu76 10 yıl
3-4 ledli,yanar dönerli modelini alıp, evindeki disco edition kasasında millete şov yapmak amaçlı ekran kartı arayanlar



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Tolgá 10 yıl
hiç beğenmedim standart olanı daha şekil vede serin
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max975 10 yıl
ne yani 9600 işte
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isimbulamadim 10 yıl
Firmalar zaten Cemil İpekçi defilesinde tanıtım yapmak için özel tasarımlı ekran kartı üretmiyorlar. Adamların amacı referans soğutucuya göre daha sessiz ve daha performanslı bir soğutucu hazırlayıp sunmak. Aynı soğutucunun 3-4 ledli,yanar dönerli modelini alıp, evindeki disco edition kasasında millete şov yapmak amaçlı ekran kartı arayanlar yanlış ürüne bakıyorlar. Onun dışında denildiği gibi hem sessiz, hemde daha iyi soğutan bir soğutucuya sahipse bu ürün, neden düşünülmesin ? Bence gayet güzel. Ha 9600 GT'ye yakışmış mı ? Orası muamma...
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alito 10 yıl
özel tasarımlıdan çok özel tasarlamayalımlı olmuş bu.
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avanak_abdi 10 yıl
3 ay oldu 9600gt alalı . acaba değiştirsem mi die düşünürken , sen git özel tasarım 9600gt çıkar ? saflığa bak :)
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uzmanx34 10 yıl
bunların hepsi göz boyama sanki bu kart çok performanslıymış gibi bide özel tasarımlı soğutma çıkarıyolar
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