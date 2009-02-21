Colorful özel tasarımlı yeni bir GeForce 9600GT hazırladı

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Uzakdoğulu ekran kartı üreticilerinden Colorful, özel tasarımlı yeni bir GeForce 9600GT modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın GF9600GT 1GM DDR3 R10 1F kod adını verdiği ekran kartı, tasarım özellikleri ve özel soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce 9600GT modelinden ayrılıyor.

Colorful'un çift slot tasarıma sahip olan yeni modeli, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine sahip. Kullandığı özel soğutucusu sayesinde standart tasarım GeForce 9600GT modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı ifade edilen kartın çalışma hızları konusunda şimdilik hernangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.

1.0ns'lik GDDR3 bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. 6-pin'li ek güç girişiyle gelen kart, PhysX ve CUDA gibi Nvidia teknolojilerine de destek verirken DVI ve VGA'ya ek olarak HDMI konnektörüyle de dikkat çekiyor.

Kırmızı renkli baskılı devre üzerine inşa edilen GeForce 9600GT tabanlı yeni modelin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

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