Meta, okyanusun altına dünyanın en yüksek kapasiteli internet kablosunu döşüyor: Saniyede 125 TB

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Tam Boyutta Gör İnternet altyapısının en önemli parçalarından biri olan deniz altı kabloları, kıtalar arasındaki veri trafiğinin büyük bölümünü taşıyor. İnternet kullanımının, bulut hizmetlerinin ve yapay zekâ uygulamalarının giderek yaygınlaşması, bu altyapının kapasitesini artırmayı da daha önemli hâle getiriyor. Bu doğrultuda yeni yatırımlar yapan şirketlerden biri de Meta. Şirket, ABD ile Fransa arasında uzanacak ve saniyede 1 milyon gigabit veri taşıma kapasitesine ulaşacak yeni bir deniz altı internet kablosu inşa ediyor. İlk olarak Eylül ayında duyurulan bu kıtalararası kablo, Petal adını taşıyor. Petal, 2029'da hizmete girdiğinde okyanuslararası mesafelerde petabit kapasitesi sunan ilk deniz altı kablo sistemi olacak.

Meta'nın Yeni İnternet Kablosu Saniyede 125 TB Veri Taşıyabilecek

Yaklaşık 7.000 kilometre uzunluğunda olacak Petal, saniyede 1 milyon gigabit (1 petabit) veri taşıma kapasitesine ulaşabilecek. Bu da saniyede yaklaşık 125 terabayt veri aktarılabileceği anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle kablo, her biri 5 GB boyutunda olan yaklaşık 25.000 HD filmi bir saniyede aktarabilecek kapasitede olacak. Meta'nın açıklamasına göre Petal, benzer uzunluktaki mevcut deniz altı kablolarının kapasitesinin yaklaşık iki katını sunacak.

Petal'ı öne çıkaran özellik yalnızca yüksek veri aktarım kapasitesi değil. Sistem, ticari amaçla kullanılacak deniz altı kablolarında ilk kez çok çekirdekli fiber teknolojisinden yararlanacak. Geleneksel fiber optik kablolarda her fiber genellikle tek bir çekirdek içerirken Petal'da her fiberin içinde iki ayrı çekirdek bulunacak. Bu çekirdekler, optik sinyalleri zıt yönlerde taşıyabilecek. Böylece normalde iki ayrı tek çekirdekli fiber gerektiren veri aktarımı, tek bir çift çekirdekli fiber üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Her bir fiberin çapı yaklaşık 125 mikrometre olacak. Bu, bir insan saçının kalınlığına yakın bir ölçü. Petal toplam 24 çift çift çekirdekli fiber içerecek ve böylece 96 ayrı fiber çekirdeğine sahip olacak. Bu yapı sayesinde sistem, 48 çift geleneksel fiberin sağlayacağı kapasiteyi sunabilecek. Japon teknoloji şirketi NEC, kablonun tasarımından ve inşasından sorumlu olacak. Fiberlerin üretimini ise Sumitomo Electric üstlenecek.

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Çok Çekirdekli Fiber Kablolara Özel Repeater Teknolojisi Geliştirildi

Deniz altı kabloları, küresel internet altyapısının temel unsurları arasında yer alıyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) verilerine göre dünya genelindeki internet trafiğinin yaklaşık yüzde 99'u bu kablolar üzerinden taşınıyor. Kıtaları birbirine bağlayan bu sistemler, binlerce kilometre boyunca okyanus tabanına döşenen fiber optik hatlardan oluşuyor. Veriler, bu hatların içinden elektrik sinyalleri yerine ışık darbeleriyle iletiliyor. Ancak ışık sinyalleri uzun mesafelerde zayıfladığı için kabloların belirli aralıklarla güçlendirilmesi gerekiyor.

Bu amaçla kablo güzergâhı boyunca repeater adı verilen yükselticiler kullanılıyor. Meta'nın açıklamasına göre yaklaşık 7.000 kilometrelik bir deniz altı kablosunda sinyalleri güçlendirmek için yaklaşık 100 repeater'a ihtiyaç duyulabiliyor. Petal'da ise çift çekirdekli fiberlerin bu repeater'larla birlikte çalışmasını sağlayan özel bir sistem kullanılacak.

"Fan-in/fan-out" adı verilen bu teknolojide, çift çekirdekli fiberden gelen optik sinyaller repeater'a ulaştığında iki çekirdekteki sinyal ayrı tek çekirdekli fiberlere yönlendirilecek. Böylece her iki sinyal bağımsız olarak güçlendirilebilecek. İşlem tamamlandıktan sonra sinyaller yeniden çift çekirdekli fibere aktarılacak ve yollarına devam edecek. Meta'ya göre çift çekirdekli fiberlerle bu sinyal işleme yönteminin bir araya getirilmesi, güç tüketimini aynı oranda artırmadan veri taşıma kapasitesinin iki katına çıkarılmasını sağlayacak.

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