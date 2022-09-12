Detaylı Huawei Nova Y70 incelemesi - Powerbank gibi!

Bugün Huawei Nova 70 inceleme videosuyla karşınızdayım. Büyük ekranı, batarya kapasitesi ve kamera özellikleriyle öne çıkan bu cihaz orta seviye akıllı telefonlar arasında dikkat çekiyor.

Bugün Huawei Nova 70 inceleme videosuyla karşınızdayım. Büyük ekranı, batarya kapasitesi ve kamera özellikleriyle öne çıkan bu cihaz orta seviye akıllı telefonlar arasında dikkat çekiyor. Sizler bu cihazı nasıl buldunuz?

Cihazın tasarımıyla devam edecek olursak 6.75 inç büyüklüğünde bir ekrana sahibiz. Çentik olarak cihazda damla çentikli kamera yapısı bulunuyor. Kameranın etrafına baktığımızda da ekran koruyucuyla karşılaşıyoruz. Cihaz fabrikadan bu şekilde geliyor. Ek bir şekilde buna para vermenize gerek yok.

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Cihazın çerçevelerine baktığımızda da plastik malzemelerle karşılaşıyoruz. Aslında cihazın bütününde bu malzeme yapısı kullanılmış. Sağ tarafta geçtiğimizde de güç ve ses butonlarını görüyoruz. Güç butonu ek olarak parmak izi okuyucusu işlevine sahip. Oldukça hızlı çalışıyor.

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Cihazın arka tarafına gelecek olursak 3 farklı kamerayı burada görebiliyoruz. Bence arka tarafın genel olarak tasarımı güzel. Işığın arka tarafa vurmasıyla birlikte renk konusunda cihazın çok daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Bu arka yapı bazı durumlarda parmak izi bırakabiliyor. Bazı kullanıcılar için önemli bir detay.

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Son olarak Huawei Nova Y70 199 gramlık bir ağırlığa sahip. 6000 mAh bataryaya göre ideal bir ağırlığa sahip olduğunu düşünüyorum.

Tasarımdan sonra ekranla devam edecek olursak cihazın ekranı 6.75 inç büyüklüğünde ve 1600 X 720 çözünürlüğünde. Bu ekranda kullanılan panelde IPS LCD ve tazeleme hızı değeri 60 Hz. Bu fiyatlardaki bir cihaza göre oldukça ideal olduğunu düşünüyorum.

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Ekran deneyimine değinecek olursak IPS LCD bir panele göre renklerimiz hiç fena değil. Parlaklığı da beğendiğimi söyleyebilirim. YouTube’da farklı sosyal medya uygulamalarında da keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

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Huawei Nova Y70 gücünü Kirin 710 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim aşamasından geçmiş olan bu işlemciye GPU tarafında da Mali G51 MP4 eşlik ediyor.

Bu işlemci aslında ilk defa duyduğumuz bir işlemci değil. Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite, P Smart 2019 gibi telefonlarda da bu işlemci yer alıyordu. Belkide çoğunuz bu işlemciyi deneyimlemiş olabilir.

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Bu işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını MicroSD kart yardımıyla yükseltebiliyorsunuz.

Genel kullanımda da donma takılma sorunuyla karşılaşmadım. Çok nadirde olsa ağırlaşmaların olduğunu gördüğüm anlar oldu. Sosyal medya uygulamalarını kullanırken bir problem söz konusu olmuyor.

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Kameralara daha yakından bakacak olursak arka tarafta bizleri 48 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 5 Megapiksel çözürünürlüğünde geniş açı ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor.

Cihazın arka ana kamerasıyla 1080P 60 FPS videolar kayıt altına alabiliyoruz. Ön tarafa geldiğimizde buradaki kamera 8 Megapiksel çözünürlüğünde. Bu ön kamerayla birlikte de 1080P 30 FPS videolar kayıt altına alınabiliyor.

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Cihazı ön plana çıkartan detaylardan biri de şüphesiz ki batarya. Cihazda 6000 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Bu batarya 22.5W'lık bir hızlı şarj desteğine sahip. Uzun süreli kullanımlarda iyi deneyimler elde edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz PC MARK testinde 20 Saat 24 Dakikalık bir ekran açık kalma süresi karşımıza da çıktı.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak fiyatına göre oldukça iyi bir cihaz ortaya çıkmış. Özellikle batarya konusunda cihazın ciddi şekilde ön plana çıktığını düşünüyorum. Sizler Huawei Nova Y70 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz?





