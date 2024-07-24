Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcısı sıralaması belli oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl liderliği elinde tutan Turknet, bu yıl da indirme ve yükleme hızları ile dikkat çekti. nPerf’in raporuna göre, Turknet hem indirme hem de yükleme hızlarında en yakın rakipleri Türk Telekom ve GIBIRNET‘i geride bırakarak en iyi performansı sergiledi.

Turknet zirvedeki yerini korudu

Ayrıca Turknet’in gecikme süreleri (ms), akış (streaming) ve gezinti (browsing) performansları da oldukça etkileyici seviyelerde bulundu. Raporda, Türk Telekom ve GIBIRNET Turknet’in ardından sıralanıyor. Her iki sağlayıcı da indirme ve yükleme hızları konusunda iyi performans göstermiş olsa da Turknet’in sunduğu hızlara ulaşamadılar.

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Özellikle gecikme süreleri ve kullanıcı deneyimi (QoE) ölçümleri açısından Turknet rakiplerine fark atmış durumda. Türkiye’de internet hızları ve kalitesi son yıllarda büyük gelişim gösterdi. nPerf’in raporları, bu gelişimin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor ve internet kullanıcıları daha yüksek hızlarda ve stabil bir deneyim bekliyor.

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Türkiye’deki mobil internet karşılaştırmasında ise daha çekişmeli bir tablo göze çarpıyor. Turkcell, indirme ve yükleme hızları konusunda rakiplerinin önünde yer alsa da internet gezinti hızları ve gecikme hızları konusunda Vodafone, YouTube’da video izleme hızları konusunda ise Türk Telekom önde seyrediyor.

Her iki tablodan da çıkarabileceğimiz üzere ülkemizdeki mobil internet hızları ve verimliliği konusunda farklı tablolar mevcut olsa da sabit internet konusunda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Turknet zirvede yer almayı başardı.

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