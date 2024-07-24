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    Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcısı sıralaması belli oldu

    Fransız nPerf şirketi, Türkiye’nin internet sağlayıcılarını performans açısından değerlendirdiği raporunu yayınladı. Bir yıllık verilere göre Turknet, Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcısı oldu.
    Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcısı sıralaması belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl liderliği elinde tutan Turknet, bu yıl da indirme ve yükleme hızları ile dikkat çekti. nPerf’in raporuna göre, Turknet hem indirme hem de yükleme hızlarında en yakın rakipleri Türk Telekom ve GIBIRNET‘i geride bırakarak en iyi performansı sergiledi.

    Turknet zirvedeki yerini korudu

    Ayrıca Turknet’in gecikme süreleri (ms)akış (streaming) ve gezinti (browsing) performansları da oldukça etkileyici seviyelerde bulundu. Raporda, Türk Telekom ve GIBIRNET Turknet’in ardından sıralanıyor. Her iki sağlayıcı da indirme ve yükleme hızları konusunda iyi performans göstermiş olsa da Turknet’in sunduğu hızlara ulaşamadılar.

    Özellikle gecikme süreleri ve kullanıcı deneyimi (QoE) ölçümleri açısından Turknet rakiplerine fark atmış durumda. Türkiye’de internet hızları ve kalitesi son yıllarda büyük gelişim gösterdi. nPerf’in raporları, bu gelişimin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor ve internet kullanıcıları daha yüksek hızlarda ve stabil bir deneyim bekliyor.

    Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcısı sıralaması belli oldu Tam Boyutta Gör

    Türkiye’deki mobil internet karşılaştırmasında ise daha çekişmeli bir tablo göze çarpıyor. Turkcell, indirme ve yükleme hızları konusunda rakiplerinin önünde yer alsa da internet gezinti hızları ve gecikme hızları konusunda Vodafone, YouTube’da video izleme hızları konusunda ise Türk Telekom önde seyrediyor.

    Her iki tablodan da çıkarabileceğimiz üzere ülkemizdeki mobil internet hızları ve verimliliği konusunda farklı tablolar mevcut olsa da sabit internet konusunda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Turknet zirvede yer almayı başardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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