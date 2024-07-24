Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcısı sıralaması belli oldu

Turknet zirvedeki yerini korudu
Ayrıca Turknet’in gecikme süreleri (ms), akış (streaming) ve gezinti (browsing) performansları da oldukça etkileyici seviyelerde bulundu. Raporda, Türk Telekom ve GIBIRNET Turknet’in ardından sıralanıyor. Her iki sağlayıcı da indirme ve yükleme hızları konusunda iyi performans göstermiş olsa da Turknet’in sunduğu hızlara ulaşamadılar.
Özellikle gecikme süreleri ve kullanıcı deneyimi (QoE) ölçümleri açısından Turknet rakiplerine fark atmış durumda. Türkiye’de internet hızları ve kalitesi son yıllarda büyük gelişim gösterdi. nPerf’in raporları, bu gelişimin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor ve internet kullanıcıları daha yüksek hızlarda ve stabil bir deneyim bekliyor.
Türkiye’deki mobil internet karşılaştırmasında ise daha çekişmeli bir tablo göze çarpıyor. Turkcell, indirme ve yükleme hızları konusunda rakiplerinin önünde yer alsa da internet gezinti hızları ve gecikme hızları konusunda Vodafone, YouTube’da video izleme hızları konusunda ise Türk Telekom önde seyrediyor.
Her iki tablodan da çıkarabileceğimiz üzere ülkemizdeki mobil internet hızları ve verimliliği konusunda farklı tablolar mevcut olsa da sabit internet konusunda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Turknet zirvede yer almayı başardı.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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