"GTA 6 hayal kırıklığı yaratabilir!" | NewGamePlus

NewGame Plus'ın bu haftaki bölümünde eski Rockstar Games çalışanının yaptığı bir yorum üzerine GTA 6'dan beklediklerimizi konuştuk. Ardından da Game Pass'e açılan dava ve Netflix'in oyun planlarını konuştuk.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:34 Açılış
01:12 GTA 6 hayal kırıklığı olabilir
07:57 Ubisoft, GTA 6'dan korkmuyor
11:25 Call of Duty Modern Warfare 3, Game Pass'e geldi
13:11 Microsoft’a Game Pass zammı nedeniyle dava açıldı
17:47 Netflix'ten büyük plan: Geliştirme aşamasında 80'den fazla oyun var
22:47 Epic Games indirimleri ve kapanış