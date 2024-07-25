"GTA 6 hayal kırıklığı yaratabilir!" | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz eski Rockstar geliştiricisinin GTA serisinin yeni oyunu GTA 6 hakkında söyledikleri oldu.

NewGame Plus'ın bu haftaki bölümünde eski Rockstar Games çalışanının yaptığı bir yorum üzerine GTA 6'dan beklediklerimizi konuştuk. Ardından da Game Pass'e açılan dava ve Netflix'in oyun planlarını konuştuk.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:34 Açılış

01:12 GTA 6 hayal kırıklığı olabilir

07:57 Ubisoft, GTA 6'dan korkmuyor

11:25 Call of Duty Modern Warfare 3, Game Pass'e geldi

13:11 Microsoft’a Game Pass zammı nedeniyle dava açıldı

17:47 Netflix'ten büyük plan: Geliştirme aşamasında 80'den fazla oyun var

22:47 Epic Games indirimleri ve kapanış

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