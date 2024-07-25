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    "GTA 6 hayal kırıklığı yaratabilir!" | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz eski Rockstar geliştiricisinin GTA serisinin yeni oyunu GTA 6 hakkında söyledikleri oldu.                          

    NewGame Plus'ın bu haftaki bölümünde eski Rockstar Games çalışanının yaptığı bir yorum üzerine GTA 6'dan beklediklerimizi konuştuk. Ardından da Game Pass'e açılan dava ve Netflix'in oyun planlarını konuştuk.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:34 Açılış
    01:12 GTA 6 hayal kırıklığı olabilir
    07:57 Ubisoft, GTA 6'dan korkmuyor
    11:25 Call of Duty Modern Warfare 3, Game Pass'e geldi
    13:11 Microsoft’a Game Pass zammı nedeniyle dava açıldı
    17:47 Netflix'ten büyük plan: Geliştirme aşamasında 80'den fazla oyun var
    22:47 Epic Games indirimleri ve kapanış

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