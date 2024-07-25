Dev “rüzgar duvarı” geleneksel rüzgar türbinlerine meydan okuyor

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Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerjinin önemi giderek artarken firmalar farklı yöntemleri kullanarak en verimli şekilde elektriği üretmeye çalışıyor. Bu bağlamda Norveçli Wind Catching Systems (WCS), çok türbinli tasarıma dayalı yüzer rüzgar enerjisi santrali olarak tanımladığı Windcatcher sistemini geliştiriyor.

Rüzgar enerjisine ilginç yaklaşım

WCS CEO’su Ole Heggheim tarafından yapılan açıklamaya göre Windcatcher’ın en büyük modeli yaklaşık 300 metre yüksekliğinde ve 350 metre genişliğinde olacak. Bu yüzden dev platform bünyesinde 126 adet 1 MW’lık türbinlere sahip olacak.

Küresel sınıflandırma kuruluşu DNV'den Prensip Onayı (AiP) alan şirket, bu sayede ilk ticari uygulamaya yaklaştıklarını söylüyor. CEO Heggheim AiP'ye ulaşan 40 MW'lık modelin projede beklenen dört üniteden ilki olacağını da belirtti. Aktarılanlara göre bu küçük türbinler geleneksel üç kanatlı türbin tasarımına kıyasla metrekare rüzgar akışı başına 2,5 kat daha fazla enerji yakalayabiliyor. Her bir ünite, elektriği şebekeye ileten merkezi bir trafo merkezine bağlanıyor. Bu platformun yeşil hidrojen üretim potansiyeli de değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör WCS, halihazırda Norveç'in İklim ve Çevre Bakanlığı'na ait Enova fonundan Şubat 2023'te teslim edilen 900.000 dolarlık yatırımın yardımıyla Windcatcher tasarımının bir prototipini oluşturuyor. Firmanın yatırımcıları arasında General Motors ve GM Ventures da bulunuyor. Daha verimli üretimin yanında Windcatcher sistemi, yüzer rüzgar enerjisi maliyetini MWh başına 43 ila 65 dolar seviyesine düşürmeyi amaçlıyor.

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Bu arada sabit tabanlı bir tasarım yerine yüzen bir tasarım kullanılması, sistemin çok daha derin sulara kurulabileceği anlamına geliyor. Öte yandan Windcatcher sisteminin devasa yapısı, deniz kuşları için bir risk oluşturuyor. Firma bunun için bazı caydırma sistemleri üzerinde çalışıyor. Son olarak şimdilik ilk kurulum için bir tarih belirlenmediğini belirtelim.

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