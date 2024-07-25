Dev “rüzgar duvarı” geleneksel rüzgar türbinlerine meydan okuyor

Rüzgar enerjisine ilginç yaklaşım
WCS CEO’su Ole Heggheim tarafından yapılan açıklamaya göre Windcatcher’ın en büyük modeli yaklaşık 300 metre yüksekliğinde ve 350 metre genişliğinde olacak. Bu yüzden dev platform bünyesinde 126 adet 1 MW’lık türbinlere sahip olacak.
Küresel sınıflandırma kuruluşu DNV'den Prensip Onayı (AiP) alan şirket, bu sayede ilk ticari uygulamaya yaklaştıklarını söylüyor. CEO Heggheim AiP'ye ulaşan 40 MW'lık modelin projede beklenen dört üniteden ilki olacağını da belirtti. Aktarılanlara göre bu küçük türbinler geleneksel üç kanatlı türbin tasarımına kıyasla metrekare rüzgar akışı başına 2,5 kat daha fazla enerji yakalayabiliyor. Her bir ünite, elektriği şebekeye ileten merkezi bir trafo merkezine bağlanıyor. Bu platformun yeşil hidrojen üretim potansiyeli de değerlendiriliyor.
Bu arada sabit tabanlı bir tasarım yerine yüzen bir tasarım kullanılması, sistemin çok daha derin sulara kurulabileceği anlamına geliyor. Öte yandan Windcatcher sisteminin devasa yapısı, deniz kuşları için bir risk oluşturuyor. Firma bunun için bazı caydırma sistemleri üzerinde çalışıyor. Son olarak şimdilik ilk kurulum için bir tarih belirlenmediğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.