Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dev “rüzgar duvarı” geleneksel rüzgar türbinlerine meydan okuyor

    Rüzgardan enerji elde etmenin farklı yolları bulunuyor. Geleneksel olarak üç kanatlı rüzgar türbinleri kullanılsa da bir şirket, çok sayıda türbinden oluşan bir rüzgar duvarı geliştiriyor.
    Dev rüzgar duvarı geleneksel rüzgar türbinlerine meydan okuyor Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerjinin önemi giderek artarken firmalar farklı yöntemleri kullanarak en verimli şekilde elektriği üretmeye çalışıyor. Bu bağlamda Norveçli Wind Catching Systems (WCS), çok türbinli tasarıma dayalı yüzer rüzgar enerjisi santrali olarak tanımladığı Windcatcher sistemini geliştiriyor.

    Rüzgar enerjisine ilginç yaklaşım

    WCS CEO’su Ole Heggheim tarafından yapılan açıklamaya göre Windcatcher’ın en büyük modeli yaklaşık 300 metre yüksekliğinde ve 350 metre genişliğinde olacak. Bu yüzden dev platform bünyesinde 126 adet 1 MW’lık türbinlere sahip olacak.

    Küresel sınıflandırma kuruluşu DNV'den Prensip Onayı (AiP) alan şirket, bu sayede ilk ticari uygulamaya yaklaştıklarını söylüyor. CEO Heggheim AiP'ye ulaşan 40 MW'lık modelin projede beklenen dört üniteden ilki olacağını da belirtti. Aktarılanlara göre bu küçük türbinler geleneksel üç kanatlı türbin tasarımına kıyasla metrekare rüzgar akışı başına 2,5 kat daha fazla enerji yakalayabiliyor. Her bir ünite, elektriği şebekeye ileten merkezi bir trafo merkezine bağlanıyor. Bu platformun yeşil hidrojen üretim potansiyeli de değerlendiriliyor.

    Dev rüzgar duvarı geleneksel rüzgar türbinlerine meydan okuyor Tam Boyutta Gör
    WCS, halihazırda Norveç'in İklim ve Çevre Bakanlığı'na ait Enova fonundan Şubat 2023'te teslim edilen 900.000 dolarlık yatırımın yardımıyla Windcatcher tasarımının bir prototipini oluşturuyor. Firmanın yatırımcıları arasında General Motors ve GM Ventures da bulunuyor. Daha verimli üretimin yanında Windcatcher sistemi, yüzer rüzgar enerjisi maliyetini MWh başına 43 ila 65 dolar seviyesine düşürmeyi amaçlıyor.

    Bu arada sabit tabanlı bir tasarım yerine yüzen bir tasarım kullanılması, sistemin çok daha derin sulara kurulabileceği anlamına geliyor. Öte yandan Windcatcher sisteminin devasa yapısı, deniz kuşları için bir risk oluşturuyor. Firma bunun için bazı caydırma sistemleri üzerinde çalışıyor. Son olarak şimdilik ilk kurulum için bir tarih belirlenmediğini belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tablet steroid kürü karşı tarafın sigortasından araç yaptırmak hasar kaydı sahibinden eklenti ds4 kronik sorunlar ön cama 0.5 cam filmi yasak mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X1504ZA-BQ086
    ASUS Notebook Laptop X1504ZA-BQ086
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız