Telefon Tavsiyeleri - Temmuz 2024

Bir ekran klasiği telefon tavsiyeleri serisi Temmuz ayı önerileri ile geri döndü.

Bir ekran klasiği telefon tavsiyeleri serisi Temmuz ayı önerileri ile geri döndü.



10.000 TL Altı Telefonlar

Samsung Galaxy M15 5G - 7100 TL

Samsung Galaxy M15 5G, uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.5 inç FHD+ AMOLED ekranı, 90Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisi ve 4GB RAM ile günlük kullanımda yeterli performansı sağlıyor. 128GB depolama alanı ve microSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza sunuyor. 50MP ana kamera, 5MP geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ile çeşitli çekim senaryolarında başarılı sonuçlar veriyor. 13MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 6000mAh bataryası ve 25W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC ve 3.5mm kulaklık jakı gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve yan tarafta parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi ile gelen cihaz, 5 yıl güvenlik güncellemesi ve 4 ana sürüm Android güncellemesi alacak. Ürün kalınlığı 9.3mm ve ağırlığı 217 gram.

Samsung Galaxy M34 5G - 9000 TL

Samsung Galaxy M34 5G, 6.5 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Samsung Exynos 1280 işlemcisi ve 6GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 128GB depolama alanı ve microSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza sunuyor. 50MP OIS ana kamera, 8MP geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ile çeşitli çekim senaryolarında başarılı sonuçlar veriyor. 13MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 6000mAh bataryası ve 25W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC ve 3.5mm kulaklık jakı gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve yan tarafta parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 13 tabanlı One UI işletim sistemi ile gelen cihaz, 5 yıl güvenlik güncellemesi ve 4 ana sürüm Android güncellemesi alacak. Ürün kalınlığı 8.8mm ve ağırlığı 208 gram.

realme 11 4G - 9300 TL

realme 11 4G, 6.4 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 90Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. MediaTek Helio G99 işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 256GB depolama alanı ve microSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza sunuyor. 108MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası ile yüksek çözünürlüklü ve detaylı fotoğraflar çekebilirsiniz. 16MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 5000mAh bataryası ve 67W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC ve 3.5mm kulaklık jakı gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve yan tarafta parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 13 tabanlı Realme UI işletim sistemi ile gelen cihaz, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Ürün kalınlığı 7.95mm ve ağırlığı 178 gram.

10.000 - 15.000 TL Arası Telefonlar

Tecno Camon 20s Pro 5G - 12.500 TL

Tecno Camon 20s Pro 5G, 6.6 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. MediaTek Dimensity 8020 işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 256GB depolama alanı ve microSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza sunuyor. 64MP OIS ana kamera ve 2MP makro kamera ile yüksek çözünürlüklü ve detaylı fotoğraflar çekebilirsiniz. 32MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 5000mAh bataryası ve 33W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC ve 3.5mm kulaklık jakı gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 13 tabanlı Realme UI işletim sistemi ile gelen cihaz, IP53 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 7.79mm ve ağırlığı 193 gram.

realme 11 Pro - 14.500 TL

realme 11 Pro, 6.7 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. MediaTek Dimensity 7050 işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 256GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 100MP OIS ana kamera ve 2MP makro kamera ile yüksek çözünürlüklü ve detaylı fotoğraflar çekebilirsiniz. 16MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 5000mAh bataryası ve 67W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 13 tabanlı Realme UI işletim sistemi ile gelen cihaz, 3 yıl güvenlik ve 2 ana sürüm Android güncellemesi alacak. Ürün kalınlığı 8.7mm ve ağırlığı 191 gram.

Poco X6 - 14.800 TL

Poco X6, 6.67 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi ve 12GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 256GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 64MP OIS ana kamera, 8MP geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ile çeşitli çekim senaryolarında başarılı sonuçlar veriyor. 16MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 5100mAh bataryası ve 67W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC ve IR gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 13 tabanlı MIUI işletim sistemi ile gelen cihaz, 4 yıl güvenlik ve 3 ana sürüm Android güncellemesi alacak. IP54 su sıçramalarına dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 7.98mm ve ağırlığı 181 gram.

15.000 - 20.000 TL Arası Telefonlar

Samsung Galaxy A55 - 16.200 TL

Samsung Galaxy A55, 6.6 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Samsung Exynos 1480 işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 128GB depolama alanı ve microSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza sunuyor. 50MP OIS ana kamera, 12MP geniş açılı kamera ve 5MP makro kamera ile çeşitli çekim senaryolarında başarılı sonuçlar veriyor. 32MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 5000mAh bataryası ve 25W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi ile gelen cihaz, 5 yıl güvenlik ve 4 ana sürüm Android güncellemesi alacak. Telefon IP67 suya toza dayanıklılık derecesine sahip olmakla birlikte ürün kalınlığı 8.2mm ve 213g ağırlığa sahip.

Poco X6 Pro - 17.000 TL

Poco X6 Pro, 6.67 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. MediaTek Dimensity 8300 işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 256GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 64MP OIS ana kamera, 8MP geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ile çeşitli çekim senaryolarında başarılı sonuçlar veriyor. 16MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 5000mAh bataryası ve 67W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve IR gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile gelen cihaz, 4 yıl güvenlik ve 3 ana sürüm Android güncellemesi alacak. IP54 su sıçramalarına dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 8.35mm ve ağırlığı 190 gram.

Nothing Phone (2a) - 17.200 TL

Nothing Phone (2a), 6.7 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. MediaTek Dimensity 7200 işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 128GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 50MP OIS ana kamera ve 50MP geniş açılı kamera ile yüksek çözünürlüklü ve detaylı fotoğraflar çekebilirsiniz. 32MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 5000mAh bataryası ve 45W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Glyph arka aydınlatma bildirim paneli ile farklı bir tasarım sunuyor. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 14 tabanlı Nothing OS işletim sistemi ile gelen cihaz, 4 yıl güvenlik ve 3 ana sürüm Android güncellemesi alacak. IP54 su sıçramalarına dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 8.55mm ve ağırlığı 190 gram.

20.000 - 30.000 TL Arası Telefonlar

Samsung Galaxy S23 FE - 20.500 TL

Samsung Galaxy S23 FE, 6.4 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Samsung Exynos 2200 işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 128GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 50MP OIS ana kamera, 12MP geniş açılı kamera ve 8MP telefoto kamera ile çeşitli çekim senaryolarında başarılı sonuçlar veriyor. 10MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 4500mAh bataryası ve 25W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 13 tabanlı One UI işletim sistemi ile gelen cihaz, 5 yıl güvenlik ve 4 ana sürüm Android güncellemesi alacak. IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 8.2mm ve ağırlığı 209 gram.

Poco F6 - 23.600 TL

Poco F6, 6.67 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 256GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 50MP OIS ana kamera ve 8MP geniş açılı kamera ile yüksek çözünürlüklü ve detaylı fotoğraflar çekebilirsiniz. 20MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 5000mAh bataryası ve 90W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve IR gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile gelen cihaz, 4 yıl güvenlik ve 3 ana sürüm Android güncellemesi alacak. IP64 su sıçramalarına dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 7.8mm ve ağırlığı 179 gram.

Samsung Galaxy S23 - 27.500 TL

Samsung Galaxy S23, 6.1 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 128GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 50MP OIS ana kamera, 12MP geniş açılı kamera ve 10MP telefoto kamera ile çeşitli çekim senaryolarında başarılı sonuçlar veriyor. 12MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 3900mAh bataryası ve 25W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 13 tabanlı One UI işletim sistemi ile gelen cihaz, 5 yıl güvenlik ve 4 ana sürüm Android güncellemesi alacak. IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 7.6mm ve ağırlığı 168 gram.

30.000 - 50.000 TL Arası Telefonlar

Nubia Red Magic 9 Pro - 45.500 TL

Nubia Red Magic 9 Pro, oyun tutkunları için tasarlanmış güçlü bir cihaz. 6.8 inç FHD+ 120Hz ekranı, akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 12GB RAM ile en zorlu oyunları bile rahatlıkla çalıştırabiliyor. 256GB depolama alanı, geniş bir depolama kapasitesi sağlıyor. 50MP OIS ana kamera, 50MP geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ile çeşitli çekim senaryolarında başarılı sonuçlar veriyor. 16MP ekran altı ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 6500mAh bataryası ve 80W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, IR ve 3.5mm kulaklık jakı gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 14 tabanlı RedmagicOS işletim sistemi ile gelen cihaz, aktif fanlı soğutma sistemi ile uzun süreli oyun seanslarında bile serin kalıyor. Ürün kalınlığı 8.9mm ve ağırlığı 229 gram.

Samsung Galaxy S23 Ultra - 47.300 TL

Samsung Galaxy S23 Ultra, üst düzey özellikleri ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. 6.8 inç QHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 256GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 200MP ana kamera, 12MP geniş açılı kamera, 10MP telefoto kamera ve 10MP periskop kamera ile profesyonel düzeyde fotoğraflar çekebilirsiniz. 12MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 5000mAh bataryası ve 45W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 13 tabanlı One UI işletim sistemi ile gelen cihaz, 5 yıl güvenlik ve 4 ana sürüm Android güncellemesi alacak. IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 8.9mm ve ağırlığı 233 gram.

Apple iPhone 15 - 49.500 TL

Apple iPhone 15, şık tasarımı ve güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor. 6.1 inç FHD+ OLED ekranı, canlı ve net bir görüntü deneyimi sunuyor. Apple A16 işlemcisi ve 6GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 128GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 48MP ana kamera ve 12MP geniş açılı kamera ile yüksek çözünürlüklü ve detaylı fotoğraflar çekebilirsiniz. 12MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 3340mAh bataryası ve 20W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. iOS 17 işletim sistemi ile gelen cihaz, IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 7.8mm ve ağırlığı 171 gram.

50.000 TL Üstü Telefonlar

Honor Magic6 Pro - 50.160 TL

Honor Magic6 Pro, üst düzey özellikleri ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. 6.8 inç FHD+ OLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 12GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 512GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 50MP ana kamera, 50MP geniş açılı kamera ve 180MP telefoto kamera ile profesyonel düzeyde fotoğraflar çekebilirsiniz. 50MP ön kamera ve TOF 3D sensör ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 5600mAh bataryası ve 80W kablolu, 66W kablosuz şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi ile gelen cihaz, 5 yıl güvenlik ve 4 ana sürüm Android güncellemesi alacak. IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 8.9mm ve ağırlığı 229 gram.

Samsung Galaxy S24 Ultra - 60.000 TL

Samsung Galaxy S24 Ultra, üst düzey özellikleri ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. 6.8 inç QHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 12GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 256GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 200MP ana kamera, 12MP geniş açılı kamera, 10MP telefoto kamera ve 50MP periskop kamera ile profesyonel düzeyde fotoğraflar çekebilirsiniz. 12MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 5000mAh bataryası ve 45W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi ile gelen cihaz, 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncellemesi alacak. IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 8.6mm ve ağırlığı 232 gram.

Apple iPhone 15 Pro - 66.500 TL

Apple iPhone 15 Pro, şık tasarımı ve güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor. 6.1 inç FHD+ OLED ekranı, canlı ve net bir görüntü deneyimi sunuyor. Apple A17 Pro işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 128GB depolama alanı ile geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. 48MP ana kamera, 12MP geniş açılı kamera ve 10MP periskop kamera ile yüksek çözünürlüklü ve detaylı fotoğraflar çekebilirsiniz. 12MP ön kamera ise selfie çekimlerinde net görüntüler sağlıyor. 3274mAh bataryası ve 20W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu ile güvenli bir kullanım sunuyor. iOS 17 işletim sistemi ile gelen cihaz, IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Ürün kalınlığı 8.25mm ve ağırlığı 187 gram.

