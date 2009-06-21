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ECS Core i5 işlemciler için anakart hazırlıyor; P55H-A

9 yıl
9,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS Core i5 işlemciler için anakart hazırlıyor; P55H-A
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden ECS, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmaya hazırlandığı Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcileri için P55 yonga setli anakart hazırlıklarına başladı. Firmanın yeni yonga setini taşıyan ilk çözümü P55H-A kod adlı model olacak. LGA1156 formundaki işlemcilerle uyumlu olan analart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. P55 yonga setinin yeni mimarisi gereği tek çip tasarımına dolayısıyla basitleştirilmiş bir soğutucuya sahip olan anakart katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor. Üzerinde çift PCIe x16 slotu bulunan P55H-A, ATi Crossfire X ile Nvidia SLI teknolojilerine de destek veriyor.

ECS'nin yeni anakart üzerinde PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCI, bir adet PCIe x4 ve bir adet te PCIe x1 slotu bulunuyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, eSATA ve 6x SATA-II portu ile profesyonellere yönelik kart üstü güç ve reset butonlarına sahip olan P55H-A yukarıda da belirttiğimiz gibi ECS'nin P55 yonga setli ilk çözümü olacak gibi görünüyor. Ancak firmanın yüksek performans ve hız aşırtma tutkunları için Black serisi dahilinde daha iddialı modeller hazırlaması da beklenebilir.

ECS P55H-A'nın Core i5 işlemcilerle eş zamanlı olarak önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor.


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azk 9 yıl
149$ + kdv fiyatı varmış
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azk 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

p55 anakart arayanlara- 2 pci 16x yuvalı-sli ve crossifre destekli anakart,full katı kapasitör kullanılmış

ve 149$+kdv

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lTriviuml 9 yıl
Basit yapıda bi anakart. i5 işlemciler geldiginde testler doğrultusunda daha rahat karar veririz. Sistem yenilecek olsam yinede tercihim bu anakart olmazdı =)
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reys 9 yıl
Tasarımı çok kötü.Renk uyumu diye hiç birşey yok
Çok basit duruyor i5 den soğudum.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
newegg deki ECS anakart yorumlarına bi girin bakın ondan sora ECS alın derim anakartlarından memnun olan 1 allahın kulu yok 5 para etmez ürünleri var haliye ucuz
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showstopper41 9 yıl
ECS şu anakartlara dual bios türü birşey eklese güzel olacak.Hatta CLR CMOS jumperı portatif olarak kasa dışına bir kablo aracığıyla çıkarılabilse de olur.

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fx57 9 yıl
@Eşref_37, P55 yonga seti, Intel'in şu an kullanılmakta olan diğer yonga setlerindne farklı olarak Kuzey ve Güney olmak üzere çift yongalı tasarım yerine sadece tek bir yonga ile geliyor. Bunun arkasındaki neden ise Core i5 işlemcilerin yonga setindeki bir kısım özelliklere entegre olarak sahip olması gösterilebilir.
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Eşref_37 9 yıl
Teşekürler bende biraz araştırıyorum P55 hakına pek bilgimiz olmadıgı ortada.
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Eşref_37 9 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

P55 yonga setinin yeni mimarisi gereği tek çip tasarımına dolayısıyla basitleştirilmiş bir soğutucuya sahip ...



Bunu biraz daha acıklayabilirseniz sevinirim.
Haber için teşekürler.
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