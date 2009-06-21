ECS Core i5 işlemciler için anakart hazırlıyor; P55H-A

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden ECS, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmaya hazırlandığı Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcileri için P55 yonga setli anakart hazırlıklarına başladı. Firmanın yeni yonga setini taşıyan ilk çözümü P55H-A kod adlı model olacak. LGA1156 formundaki işlemcilerle uyumlu olan analart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. P55 yonga setinin yeni mimarisi gereği tek çip tasarımına dolayısıyla basitleştirilmiş bir soğutucuya sahip olan anakart katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor. Üzerinde çift PCIe x16 slotu bulunan P55H-A, ATi Crossfire X ile Nvidia SLI teknolojilerine de destek veriyor.

ECS'nin yeni anakart üzerinde PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCI, bir adet PCIe x4 ve bir adet te PCIe x1 slotu bulunuyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, eSATA ve 6x SATA-II portu ile profesyonellere yönelik kart üstü güç ve reset butonlarına sahip olan P55H-A yukarıda da belirttiğimiz gibi ECS'nin P55 yonga setli ilk çözümü olacak gibi görünüyor. Ancak firmanın yüksek performans ve hız aşırtma tutkunları için Black serisi dahilinde daha iddialı modeller hazırlaması da beklenebilir.

ECS P55H-A'nın Core i5 işlemcilerle eş zamanlı olarak önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor.