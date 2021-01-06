Ekranlı ve kablosu bile RGB kasa kurdum "Gamepower Warcry incelemesi"

Video Editörü
Bu videoda Gamepower Warcry kasayı inceliyoruz. Tasarımı ve malzeme kalitesini değerlendiriyor, ARGB fanlarını ve yeteneklerini gösteriyor, içine güçlü bir sistem kurup termal başarımını sınıyoruz.
Bu videoda Gamepower Warcry kasayı inceliyoruz. Tasarımı ve malzeme kalitesini değerlendiriyor, ARGB fanlarını ve yeteneklerini gösteriyor, içine güçlü bir sistem kurup termal başarımını sınıyoruz.
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Fan işinde olay basit.
1) Üfleme kapasitesi (CFM) +50 seçin
2) Dönüş devri RPM ne kadar düşük o kadar az ses demek.
Yani örnek verecek olursak 1000/1200 RPM +60CFM veren bir fan soğutma ve sessizlik açısından efsane olabilecek durumdadır. 1800cfm yazıp 60/70/80 olanlarda sessizlik elde etmek için rpm düşürmeye çalıştığınız an üfleme kapasitesinden ciddi feragat etmek zorunda kalabilirsiniz. Son olarak hem sessizlik, hem iyi soğutma, hem argb isterim, kontrolcü olsun, kumanda olsun derseniz zaten fiyatlar arşa çıkıyor bilginiz olsun.