Ekranlı ve kablosu bile RGB kasa kurdum "Gamepower Warcry incelemesi"

Bu videoda Gamepower Warcry kasayı inceliyoruz. Tasarımı ve malzeme kalitesini değerlendiriyor, ARGB fanlarını ve yeteneklerini gösteriyor, içine güçlü bir sistem kurup termal başarımını sınıyoruz.

Bu videoda Gamepower Warcry kasayı inceliyoruz. Tasarımı ve malzeme kalitesini değerlendiriyor, ARGB fanlarını ve yeteneklerini gösteriyor, içine güçlü bir sistem kurup termal başarımını sınıyoruz.