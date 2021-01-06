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    Ekranlı ve kablosu bile RGB kasa kurdum "Gamepower Warcry incelemesi"

    1
    3 gün
    13,2b
    1
    Kasa
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda Gamepower Warcry kasayı inceliyoruz. Tasarımı ve malzeme kalitesini değerlendiriyor, ARGB fanlarını ve yeteneklerini gösteriyor, içine güçlü bir sistem kurup termal başarımını sınıyoruz.

    Bu videoda Gamepower Warcry kasayı inceliyoruz. Tasarımı ve malzeme kalitesini değerlendiriyor, ARGB fanlarını ve yeteneklerini gösteriyor, içine güçlü bir sistem kurup termal başarımını sınıyoruz.   



    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TITAN (S K) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya şu RGB'den nefret eden bi tek ben miyim. Sadelikten yanayım ne bu çin pavyonu gibi
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    UltrAslan_06 (Eren ZARARSIZ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bence alınmaz tenekeden kasa
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    Mefrak (Melih Aydın) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke kasa incelemelerinde radyatör kapasitesi de anlatılsa, üst tarafa 60mm kalınlığında radyatör takabilir miyiz ya da alt taraf ve yan tarafa aynı anda radyatör takabilir miyiz gibi...
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    overactive (yiğit ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    o kadar parayı Corsair QL120 fanlara boşa vermişim. onlara verdiğim para ile iki tane bu kasadan alınabiliyor :) yazık oldu.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Işınla bizi Scott, yalnız RGB'li olsun. Bu rgb işini çıkarının yedi sülalesini eşekler kovalasın.
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    bjkyener 3 gün ( Mesaj Silindi )
    sebze soğutur mu
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Paranızı gereksiz yere nereye harcarsınız ? haberiyle tekrar birlikteyiz :))
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    damn2u (Sercan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Termal açıdan başarılı değilmiş bazı kasalara göre, e bu zaten belli. Ön panel olmadığı için oradan hava girişi yok. Alttan giren havayı zaten ekran kartı kapladığı için anakarta kadar ulaşamıyor, ekran kartının da direkt döküm bloğuna üfleyemediği için bir manası kalmıyor. Ben işin zevkindeyim, bu kasaya dikey ekran kartı aparatı da alırım diyen kişiler için hava hoş zaten, mesajım onları alakadar etmiyor. Benim özellikle uyarmak istediğim konu fanlar. Gamepower vb. aynı ya da benzer tasarımla Çinden marka bastırıp getirilen şu fanlar aşırı başarısız. Üfleme kapasitesi çok yetersiz olduğu gibi ilk başlarda neyse en azından sessiz dediğiniz durum aylar sonra, belki de en fazla bir yıl sonra traktöre dönüşüp verdiğiniz paraya lanet ettiriyor. RGB işi çıktı çıkalı gerek kasalarda, gerek perakende ürün olarak belli marka/modeller dışında ki fanların alayı 3. hatta 5. kaliteye düştü bunu bilin ve fan için ayrı yatırım yapın.

    Fan işinde olay basit.

    1) Üfleme kapasitesi (CFM) +50 seçin
    2) Dönüş devri RPM ne kadar düşük o kadar az ses demek.

    Yani örnek verecek olursak 1000/1200 RPM +60CFM veren bir fan soğutma ve sessizlik açısından efsane olabilecek durumdadır. 1800cfm yazıp 60/70/80 olanlarda sessizlik elde etmek için rpm düşürmeye çalıştığınız an üfleme kapasitesinden ciddi feragat etmek zorunda kalabilirsiniz. Son olarak hem sessizlik, hem iyi soğutma, hem argb isterim, kontrolcü olsun, kumanda olsun derseniz zaten fiyatlar arşa çıkıyor bilginiz olsun.
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    astegon (astegon CF) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar uzak kalmışım kasa toplamaya. Ya arkadaş bizim zamanımızda önden havayı alır arkadan ısınan havayı atardık. E bu nasıl yapıyor peki?
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    S.Soylu (Sergen Soylu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarım olarak çok beğendiğim bir kasa fakat aynı kullanımda yaklaşık 10 derece daha fazla ısınması düşündürmüyor değil tabi. Gerçi kasanın yapısını göz önüne alınca normal bir durum. Aslında ön camın arasına biraz mesafe koyularak o boşluktan kasanın içine hava girmesi sağlanabilirmiş bence.
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    TITAN (S K) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya şu RGB'den nefret eden bi tek ben miyim. Sadelikten yanayım ne bu çin pavyonu gibi
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    th9 3 gün ( Mesaj Silindi ) TITAN
    kapatma seçeneği var...
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    Amd64x2 3 gün ( Mesaj Silindi ) TITAN
    Hocam emin olun yalnız değilsiniz
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