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    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor: İşte fiyat bilgileri

    Tesla'nın daha erişilebilir bir Model Y üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Çin'den gelen bilgiler "E80" kod adlı otomobilin bazı özelliklerini ve muhtemel fiyat aralığını ortaya çıkardı.

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor: İşte fiyat bilgileri Tam Boyutta Gör
    Tesla, uzun süredir gündemi meşgul eden "daha erişilebilir" elektrikli otomobil vaadini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Elon Musk'ın 2025 için söz verdiği uygun fiyatlı Tesla, son bilgilere göre yepyeni bir model değil, mevcut Model Y'nin daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olacak. Çin kaynaklı son haberler, aracın bazı özelliklerini daha şimdiden gün yüzüne çıkardı.

    "E80" kod adıyla anılan bu yeni Model Y, 50-55 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Bu da mevcut Model Y'ye kıyasla daha sınırlı bir menzil sunabileceğini gösteriyor. Lansman tarihi olarak 2025'in ikinci yarısı işaret edilse de, bu tarih yeni Model Y'nin satış performansına bağlı olarak değişebilir. Satışların tatmin edici seviyede olması durumunda Tesla'nın bu sade versiyonu biraz daha erteleyebileceği belirtiliyor.

    Olabildiğince sadeleştirilecek

    Yeni Model Y'nin uygun fiyatlı bir varyantı olarak tasarlanan E80, daha mütevazı bir donanım listesiyle karşımıza çıkacak. İddialara göre araçta daha küçük jantlar, tek katmanlı yan camlar, arka yolcu ekranının olmaması, basitleştirilmiş ses sistemi ve tek renkli iç aydınlatma gibi özellikler sunulacak. Ayrıca ısıtma/soğutma özelliği olmayan kumaş koltuklar ve cam yerine metal tavan bulunacak.

    Fiyatlandırma konusunda da çeşitli tahminler var. Bazı kaynaklar bu yeni modelin 150.000 - 170.000 yuan (yaklaşık 20.500 - 23.300 dolar) aralığında olabileceğini öne sürerken, bazıları ise 190.000 - 210.000 yuan (yaklaşık 26.000 - 28.800 dolar) bandını işaret ediyor. Karşılaştırma açısından mevcut Model Y'nin Çin'deki fiyatının 263.500 -313.500 yuan (36.160 - 43.000 dolar) arasında değiştiğini belirtelim.

    Tüm bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak şöyle bir ilgi çekici detay var. Şirket kısa süre önce Cybertruck için benzer bir hamle yapmış ve elektrikli pick-up'ın satışlarını artırmak için daha basitleştirilmiş, arkadan itişli (RWD) bir versiyon sunmuştu. Dolayısı ile bu stratejinin Model Y için de uygulanması hiç de uzak bir ihtimal değil. Hatta benzer bir hamlenin gelecekte Model 3 için de uygulanabileceği konuşuluyor.

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