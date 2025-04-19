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    Volvo EX30'a düşük vergi dilimine uygun motor | Yılın otomobili belli oldu - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde, düşük ÖTV için Türkiye'ye 150 kW'lık motorla gelecek Volvo EX30, Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı ve MG fabrikasıyla ilgili güncel bilgileri değerlendirdik

    Programımızın bu haftaki bölümünde, düşük ÖTV için Türkiye'ye 150 kW'lık motorla gelecek Volvo EX30, Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı ve MG fabrikasıyla ilgili güncel bilgileri değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:27 - Volvo EX30'a 150 kW motor

    11:43 - Yeni Volvo S90

    21:38 - Dünyada Yılın Otomobili

    29:05 - MG, Avrupa fabrikasının lokasyonunu bu yaz açıklayacak

    34:38 - Yeni Audi A6 Sedan

    40:56 - Formula 1 son durum

    44:49 - Kapanış

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