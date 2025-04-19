Volvo EX30'a düşük vergi dilimine uygun motor | Yılın otomobili belli oldu - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde, düşük ÖTV için Türkiye'ye 150 kW'lık motorla gelecek Volvo EX30, Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı ve MG fabrikasıyla ilgili güncel bilgileri değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:27 - Volvo EX30'a 150 kW motor
11:43 - Yeni Volvo S90
21:38 - Dünyada Yılın Otomobili
29:05 - MG, Avrupa fabrikasının lokasyonunu bu yaz açıklayacak
34:38 - Yeni Audi A6 Sedan
40:56 - Formula 1 son durum
44:49 - Kapanış