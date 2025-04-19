Volvo EX30'a düşük vergi dilimine uygun motor | Yılın otomobili belli oldu - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde, düşük ÖTV için Türkiye'ye 150 kW'lık motorla gelecek Volvo EX30, Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı ve MG fabrikasıyla ilgili güncel bilgileri değerlendirdik

Programımızın bu haftaki bölümünde, düşük ÖTV için Türkiye'ye 150 kW'lık motorla gelecek Volvo EX30, Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı ve MG fabrikasıyla ilgili güncel bilgileri değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:27 - Volvo EX30'a 150 kW motor

11:43 - Yeni Volvo S90

21:38 - Dünyada Yılın Otomobili

29:05 - MG, Avrupa fabrikasının lokasyonunu bu yaz açıklayacak

34:38 - Yeni Audi A6 Sedan

40:56 - Formula 1 son durum

44:49 - Kapanış

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