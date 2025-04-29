Starlink, uydu internet donanımını ücretsiz hale getirdi

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Tam Boyutta Gör SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, donanım fiyatlarını sıfırlayan yeni bir abonelik modeliyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Şirketin başlattığı 12 aylık konut interneti planı, belirli pazarlarda Starlink çanağı ve yönlendirici için alınan 349 dolarlık tek seferlik donanım ücretinin tamamen ortadan kalkmasını sağlıyor. Üstelik aylık abonelik ücretinde herhangi bir artış yapılmadan.

Yeni kampanya kapsamında kullanıcılar, ekipmanı 30 gün boyunca deneyip memnun kalmazlarsa hiçbir ek ücret ödemeden iade edebiliyor. Ancak 30 gün sonrasında hizmet adresinin değiştirilmesi ya da aboneliğin erken iptal edilmesi durumunda, donanım ücreti orantılı olarak geri talep ediliyor.

Bazı bölgelerde yoğun talep nedeniyle tek seferlik yaklaşık 100 dolarlık bir “talep ücreti” de uygulanabiliyor. SpaceX, bu uygulamayla yüksek kullanım oranına sahip bölgelerde altyapı yükünü dengelemeyi hedefliyor.

Daha fazla kullanıcı hedefi

Bu yeni model, özellikle kırsal bölgelerde hızlı internete erişim konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Normal şartlarda yüksek donanım maliyeti nedeniyle hizmete erişemeyen kullanıcılar, artık yalnızca aylık abonelik bedelini ödeyerek Starlink hizmetinden faydalanabilecek.

12 aylık konut planı geçtiğimiz ay bazı ülkelerde sessizce tanıtılmıştı ancak şimdi küresel olarak yaygınlaşıyor. Artık ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki belirli bölgelerde ve çoğu Avrupa ülkesinde ülke çapında mevcut. Ancak Hırvatistan gibi bazı ülkelerde kampanya yalnızca daha yavaş bağlantı sunan Starlink Mini cihazı için geçerli.

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SpaceX’in bu hamlesi, daha fazla abone çekmeyi ve donanım maliyetlerinden doğan giriş engelini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Görünüşe göre firma, aylık sabit gelirini artırarak donanımdan doğan maliyeti sübvanse edecek.

SpaceX'in Starlink internet hizmeti, Avrupa'nın büyük bölümünde aktif durumda olsa da Türkiye bu kapsamın dışında kalıyor. Starlink’in resmi internet sitesinde Türkiye, henüz hizmet verilen ülkeler listesinde yer almıyor ve uzunca bir süredir düzenleyici onayının beklendiği belirtiliyor. Starlink’in Türkiye’ye gelmemesinin arkasında hem BTK’dan alınması gereken lisanslar, hem de pazar dinamikleri yatıyor olabilir.

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