Yeni Ekran Formunda Sosyal Medya Kullanmak Nasıl? | Samsung Galaxy Z Fold 8

Bu videoda Samsung Galaxy Z Fold 8'in farklı ekran formunun sosyal medya deneyimini gerçekten değiştirip değiştirmediğini test ediyoruz. Peki siz bu deneyimi nasıl buldunuz?

Bu videoda Samsung Galaxy Z Fold 8 ile Instagram, TikTok, YouTube ve Sahibinden gibi sosyal medya uygulamalarını tek tek test ediyor, uygulamaların katlanabilir ekran yapısına ne kadar uyum sağladığını detaylı bir şekilde inceliyoruz. Büyük iç ekranın içerik tüketimi, dikey video deneyimi ve sosyal medya kullanımına sağladığı avantajları gerçek kullanım senaryolarıyla değerlendiriyoruz. Apple'ın da yakın zamanda bu formda bir telefon üreteceğini biliyoruz. Üreticilerin yaptığı bu değişikliklerin gerçek hayata etkilerinden birini bu videoda ele almış olduk. Sizler Galaxy Z Fold 8'in sosyal medya deneyimini nasıl buldunuz?

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