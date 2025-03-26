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    Samsung Galaxy A36 ve Galaxy A56 ilk izlenim - Güncelleme garantililer!

    Bu videomuzda Samsung'un orta segmentte dikkat çeken Galaxy A serisinin yeni üyeleri Samsung Galaxy A36 ve Galaxy A56 hakkında konuşuyoruz. Ürün detaylarına videomuzdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!

    Samsung'un orta segmentte bu kadar popüler telefon yapabilmesinin başlıca nedenlerinden biri de hiç şüphesiz agresif güncelleme politikası oldu. Videomuzun konuğu olan Samsung Galaxy A36 ve Galaxy A56 modelleri için yine aynı güncelleme konusunu dile getirebiliyoruz.

    Çin menşeili telefonlarda yaşanan güncelleme belirsizliği Samsung'un elini her geçen gün güçlendirdi. Galaxy A36 ve Galaxy A56'nın sahipleri 6 kez android, 6 yıl güvenlik güncellemesine erişebilecekler.

    Tek nokta tabii ki güncelleme desteği değil. Samsung markasının vermiş olduğu güven Türkiye'de önemli ölçüde mevcut. Bunlar satış rakamlarına da yansıyor.

    Videomuzda yer alan cihazlar ek olarak yapay zeka ve donanım güncellemeleriyle de öne çıkabilmişler. Cihazlarla alakalı bilgilere ve görüşlerimize videodan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!

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