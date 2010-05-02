Hercules XPS 2.0 35: USB'den güç alan hoparlör

Hercules firması, USB'den güç alabilen hoparlörünü duyurdu. Hercules firmasının XPS 2.0 35 olarak adlandırdığı hoparlörler USB'den güç alabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. 19cm x 6.2cm x 7.3cm ölçülere sahip olan hoparlörler piyano siyahı tasarıma sahip. USB girişine sahip olan bütün cihazlarla, medya oynatıcılarla ve bilgisayarlarla uyumlu olan Hercules XPS 2.0 35, taşıma çantası ile birlikte satılacak. 3W'lık ses çıkışına sahip olan XPS 2.0 35'te kulaklık girişi de yer alıyor.

Hercules firmasının tanıttığı USB girişinden güç alabilen hoparlörü XPS 2.0 35'in Haziran ayında 20$'dan satışa sunulacak