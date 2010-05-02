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Hercules XPS 2.0 35: USB'den güç alan hoparlör

Hercules firması, USB'den güç alabilen hoparlörünü duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Hercules XPS 2.0 35: USB'den güç alan hoparlör
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Hercules firması, USB'den güç alabilen hoparlörünü duyurdu. Hercules firmasının XPS 2.0 35 olarak adlandırdığı hoparlörler USB'den güç alabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. 19cm x 6.2cm x 7.3cm ölçülere sahip olan hoparlörler piyano siyahı tasarıma sahip. USB girişine sahip olan bütün cihazlarla, medya oynatıcılarla ve bilgisayarlarla uyumlu olan Hercules XPS 2.0 35, taşıma çantası ile birlikte satılacak. 3W'lık ses çıkışına sahip olan XPS 2.0 35'te kulaklık girişi de yer alıyor.

Hercules firmasının tanıttığı USB girişinden güç alabilen hoparlörü XPS 2.0 35'in Haziran ayında 20$'dan satışa sunulacak

Hercules XPS 2.0 35: USB'den güç alan hoparlör
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stradivardi 9 yıl
usb den güç alanlar zaten piyasada vardı
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Mertcan. 9 yıl
Helal olsun adamlara , gerçekten güzel ve gerekli bir ürün yapmışlar , USB'den güç alması çok iyi , taşıma kılıfı filan da müthiş olmuş , cep telefonum için veya dizüstü bilgisayarım için kesin alırım , fiyatı da gayet uygun.
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