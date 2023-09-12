Şaka gibi: Düz iPhone 15'ler 23 yıllık teknolojiyle geliyor, USB 3.0 sadece Pro'da

İlgili olanların da bildiği gibi USB, "Universal Serial Bus" kelimesinin kısaltmasıdır. Türkçesi "Evrensel Seri Veriyolu" olan USB, dış donanımların bilgisayar veya konumuzun müdavimi olan iPhone 15’ler ile bağlantı kurulabilmesini sağlayan seri yapılı bir bağlantı formatıdır.
Akıllı telefonlarda ise Premium segmentte bir süredir USB 3.1 hızlarını görüyoruz.
USB 3 sadece iPhone 15 Pro’da var
Apple’ın iPhone 15 ve 15 Plus’da tam olarak neden USB 2 standardında kaldığı belli değil. Ancak bu durum, düz iPhone 15’lerde kullanılan A16 Bionic yongasıyla ilişkili olabilir. Zira önceki nesil yani iPhone 14 ve 14 Plus’da bulunan Lightning konektörü de esasında USB 2.0 seviyesinde yani 480 Mbps veri aktarım hızlarına sahipti. Öte yandan önceki nesil iPhone’larda da aktarım hızı yine 480 Mbps ile sınırlıydı. Bahane ne olursa olsun, Premium segmente hitap eden iPhone 15 ve 15 Plus’ta artık USB 2 hızlarının bulunması nereden bakılırsa bakılsın gülünç.
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