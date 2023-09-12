Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şaka gibi: Düz iPhone 15'ler 23 yıllık teknolojiyle geliyor, USB 3.0 sadece Pro'da

    Apple, geçtiğimiz saatlerde iPhone 15 ve 15 Plus ile birlikte iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerini tanıttı. Yeni iPhone’lar ile gelen USB-C portu ise ciddi tartışma konusu olacak gibi duruyor.
    Şaka gibi: Düz iPhone 15'ler 23 yıllık teknolojiyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, çok kısa bir süre önce iPhone 15 ve 15 Plus ile birlikte iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Apple, canlı yayın etkinliğinde milyonlarca izleyiciye ulaşırken yeni iPhone’lar ile ilk defa kullandığı USB-C portunu da tanıttı. Elbette bu portu kullanması Apple ve kullanıcılar için olumlu bir gelişme ancak ortada bir bityeniği var. Gelin bu konuya biraz eğilelim.

    USB-C ama hangi USB-C?

    İlgili olanların da bildiği gibi USB, "Universal Serial Bus" kelimesinin kısaltmasıdır. Türkçesi "Evrensel Seri Veriyolu" olan USB, dış donanımların bilgisayar veya konumuzun müdavimi olan iPhone 15’ler ile bağlantı kurulabilmesini sağlayan seri yapılı bir bağlantı formatıdır.

    Şaka gibi: Düz iPhone 15'ler 23 yıllık teknolojiyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Toplamda yedi şirketten oluşan bir grup 1995 yılında USB'yi geliştirmeye başladı: Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC ve Nortel. USB'yi destekleyen ilk entegre devreler ise 1995’de Intel tarafından üretildi. Ocak 1996'da piyasaya sürülen USB 1.0 versiyonu ise kullanıcılara 1,5 Mbit/s hızlar sundu. Ara revizyonların ardından ise USB 2.0, Nisan 2000'de piyasaya sürüldü ve 480 Mbit/s'lik daha yüksek hızları mümkün kıldı. Yine ara revizyonların arından USB 3.0 spesifikasyonu Kasım 2008'de yayınlanarak 5 Gbit/sn teorik hızların kapısını araladı. Bunu 2013 yılında 10 Gbit/sn ile USB 3.1, 20 Gbit/sn ile 2017’de USB 3.2 ve 40 Gbit/sn ile 2019’da USB4 takip etti.

    Akıllı telefonlarda ise Premium segmentte bir süredir USB 3.1 hızlarını görüyoruz.

    USB 3 sadece iPhone 15 Pro’da var

    Şaka gibi: Düz iPhone 15'ler 23 yıllık teknolojiyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple’a dönecek olursak, firmanın iPhone 15 ve 15 Plus’da USB 2 standardında (480 Mbps’ye kadar) USB-C konektörünü kullandığını görüyoruz. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise USB 3 (10Gbps’ye kadar) standardına yer veriliyor.

    Apple’ın iPhone 15 ve 15 Plus’da tam olarak neden USB 2 standardında kaldığı belli değil. Ancak bu durum, düz iPhone 15’lerde kullanılan A16 Bionic yongasıyla ilişkili olabilir. Zira önceki nesil yani iPhone 14 ve 14 Plus’da bulunan Lightning konektörü de esasında USB 2.0 seviyesinde yani 480 Mbps veri aktarım hızlarına sahipti. Öte yandan önceki nesil iPhone’larda da aktarım hızı yine 480 Mbps ile sınırlıydı. Bahane ne olursa olsun, Premium segmente hitap eden iPhone 15 ve 15 Plus’ta artık USB 2 hızlarının bulunması nereden bakılırsa bakılsın gülünç.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Slifer45 +72 Starrk35 +45 MPT-76 +43 Shiningeagles24 +42 murata42 +41 the_hornet +40 ti7800 +37 Can851 +33 djoguzhan55 +32 ENTÜRKTEYNMENT +27
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    115 Kişi Okuyor (21 Üye, 94 Misafir) 25 Masaüstü 90 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3193 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    usb, iPhone 15 ve
    6 etiket daha usb-c iphone 15 pro iphone 15 pro max iPhone 15 Plus Teknoloji Haberleri Apple
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    minecraft afk client kerbal space program türkçe yama pasaport fotoğrafı sakallı olur mu kadınlarda kasıkta damar atması 2 kırmızı tuborg

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız