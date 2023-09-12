Şaka gibi: Düz iPhone 15'ler 23 yıllık teknolojiyle geliyor, USB 3.0 sadece Pro'da

Tam Boyutta Gör Apple, çok kısa bir süre önce iPhone 15 ve 15 Plus ile birlikte iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Apple, canlı yayın etkinliğinde milyonlarca izleyiciye ulaşırken yeni iPhone’lar ile ilk defa kullandığı USB-C portunu da tanıttı. Elbette bu portu kullanması Apple ve kullanıcılar için olumlu bir gelişme ancak ortada bir bityeniği var. Gelin bu konuya biraz eğilelim.

USB-C ama hangi USB-C?

İlgili olanların da bildiği gibi USB, "Universal Serial Bus" kelimesinin kısaltmasıdır. Türkçesi "Evrensel Seri Veriyolu" olan USB, dış donanımların bilgisayar veya konumuzun müdavimi olan iPhone 15’ler ile bağlantı kurulabilmesini sağlayan seri yapılı bir bağlantı formatıdır.

Tam Boyutta Gör Toplamda yedi şirketten oluşan bir grup 1995 yılında USB'yi geliştirmeye başladı: Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC ve Nortel. USB'yi destekleyen ilk entegre devreler ise 1995’de Intel tarafından üretildi. Ocak 1996'da piyasaya sürülen USB 1.0 versiyonu ise kullanıcılara 1,5 Mbit/s hızlar sundu. Ara revizyonların ardından ise USB 2.0, Nisan 2000'de piyasaya sürüldü ve 480 Mbit/s'lik daha yüksek hızları mümkün kıldı. Yine ara revizyonların arından USB 3.0 spesifikasyonu Kasım 2008'de yayınlanarak 5 Gbit/sn teorik hızların kapısını araladı. Bunu 2013 yılında 10 Gbit/sn ile USB 3.1, 20 Gbit/sn ile 2017’de USB 3.2 ve 40 Gbit/sn ile 2019’da USB4 takip etti.

Akıllı telefonlarda ise Premium segmentte bir süredir USB 3.1 hızlarını görüyoruz.

USB 3 sadece iPhone 15 Pro’da var

Tam Boyutta Gör Apple’a dönecek olursak, firmanın iPhone 15 ve 15 Plus’da USB 2 standardında (480 Mbps’ye kadar) USB-C konektörünü kullandığını görüyoruz. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise USB 3 (10Gbps’ye kadar) standardına yer veriliyor.

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Apple’ın iPhone 15 ve 15 Plus’da tam olarak neden USB 2 standardında kaldığı belli değil. Ancak bu durum, düz iPhone 15’lerde kullanılan A16 Bionic yongasıyla ilişkili olabilir. Zira önceki nesil yani iPhone 14 ve 14 Plus’da bulunan Lightning konektörü de esasında USB 2.0 seviyesinde yani 480 Mbps veri aktarım hızlarına sahipti. Öte yandan önceki nesil iPhone’larda da aktarım hızı yine 480 Mbps ile sınırlıydı. Bahane ne olursa olsun, Premium segmente hitap eden iPhone 15 ve 15 Plus’ta artık USB 2 hızlarının bulunması nereden bakılırsa bakılsın gülünç.

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