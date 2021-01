Herkesin Dertlerini Anlatmaya İhtiyacı Var: BiPsikolog.com

Aslında psikologlar, dertlerimizi bizimle paylaşan, sıkıntılarımızın ardındaki gerçeği ortaya çıkaran kişiler olarak görülüyor. Hepimiz, zaman zaman birilerine sıkıntılarımızdan bahsetmek istesek de sırlarımızı başkalarıyla paylaşmak, daha sonra bu sıkıntıların aleyhimize kullanılmasından duyduğumuz endişe sebebiyle genellikle mümkün olmuyor. Biriken sorunlarla baş edemeyince ruh sağlığımız bozulmaya, sıkıntılarımız farklı şekillerde ortaya çıkmaya başlıyor. Bu ihtiyaç için bir psikologdan yardım almak artık yadırganmasa da hâlâ psikologla görüşmeye, fiziksel rahatsızlık durumunda doktorla görüşmeye gidildiği kadar kolay gidilmiyor.

Pandemi Süreci ve Online Görüşmeler

Çoğu insanda görülen psikolojik sıkıntıları dile getirme konusundaki mesafeli tutum, pandemiyle birlikte yeni bir boyuta taşındı. Mutlak bir fiziksel temas gerektirmeyen görüşmeler, hastalığın bulaşma hızı sebebiyle çoğu psikolog tarafından çevrimiçi olarak yapılmaya başlandı. Bu süreçte ortaya çıkan online psikolog hizmeti çalışmaları, danışan - psikolog görüşmelerinin yüz yüze olmasının aslında online olmasından çok da farklı sonuçlar doğurmadığını ortaya çıkardı. Hatta bazı durumlarda online yapılan görüşmeler, danışanın daha rahat açılmasını sağlayarak daha kısa sürede sonuç alınmasına da katkıda bulunabiliyor.

Pandemi Döneminin Çözümü Kalıcı Olabilir

Pandemi döneminde yüz yüze görüşmelerin her zaman zaruri olmadığı gerçeğinin ortaya çıkması pandemi sonrasında da bu yöntemle terapilerin yapılmasının da mümkün olabileceğini gösteriyor. Online psikolog hizmeti, 18 yaşından küçükler ile kriz anında uygulanamıyor. Psikologların ilaçla tedavi yapmadıkları, bunun psikiyatri hekimlerinin yetkisinde olduğu dikkate alındığında en azından görüşmelerin bir kısmının online gerçekleştirilmesinin önümüzdeki dönemde de sürdürülmemesi için hiçbir gerekçe bulunmuyor.

Online Yapılan Terapilerin Avantajları Nelerdir?

Bazı özel durumlar dışında online terapilerden alınan sonuçların yüz yüze yapılan terapilerden farkının olmadığı görülüyor. Danışanla destek ve anlayış ifade eden fiziksel temasa ihtiyaç duyulan istisnai durumlar dışında terapi açısından yüz yüze görüşmeler avantaj sağlamıyor. Öte yandan online terapi ile farklı yönlerden avantajları bu dönemde daha belirgin olarak ortaya çıkıyor.

Bunlardan;

Zaman tasarrufu,

Düşük görüşme ücreti,

Daha fazla insana ulaşabilme,

Gizliliğin korunması ilk akla gelenler arasında bulunuyor.

Bu avantajlardan düşük ücret bu görüşmeleri pandemi sebebiyle geçici olarak online yapanları genellikle kapsamıyor.

Online Psikolog Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Bipsikolog, online psikolog hizmeti veren farklı bir platform olarak ortaya çıkıyor. Günümüz ekonomik şartlarında yüksek meblağlarla yapılan terapiler, bu grup tarafından çok daha ekonomik olarak gerçekleştiriliyor.

İlginizi Çekebilir

Türkiye’nin en büyük Masal oku sitesiyle tanıştınız mı?

Sistem;

Psikolog seçimi,

Ücret ödemesi,

Görüşmenin yapılması şeklinde çalışıyor.

Bu sistem, tüm psikologların her zaman görüşmeye hazır olduğu anlamına gelmiyor. Aynı psikologla görüşme için birden fazla insanın talepte bulunması, görüşme talep edilen psikoloğun o esnada görüşmede olması ve benzeri birçok sebep bulunuyor.

Benzer sebepler, danışan açısından da geçerli olabiliyor. Sistem, online olan psikologla danışan isterse birkaç dakika içerisinde görüşme yapılmasına imkân sağlıyor. Danışma talep edenin, offline psikologla görüşme veya online olan psikologla başka bir gün görüşmek üzere randevu almak istemesi durumunda ertesi güne de randevu verilebiliyor.

Sürecin en kritik aşaması olan psikolog seçiminde görüşme talep edenin önüne psikoloğa ait tüm bilgiler geliyor. Bitirdiği okul, aldığı ilave eğitimler ve mesleki tecrübeye kadar bilgilerine ulaşılan psikoloğun fotoğrafı da sayfada yer alıyor.

Hangi Konularda Destek Sağlanıyor?

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki; işlemler için alınan kişisel bilgilerin, danışan ve psikolog arasındaki görüşmelerin içeriğinin görüşme ister yüz yüze isterse online gerçekleştirilsin üçüncü kişilerle paylaşılması hem meslek etiği açısından affedilmeyecek bir hata hem de kanuni olarak cezai işlem gerektiren bir suç oluşturuyor. Başka bir yerde kullanılmak maksadıyla olmasa bile online olarak yapılan görüşmelerin ses ve/veya görüntü kaydının yapılması da söz konusu olmuyor.

Bu gizlilik esaslarına bağlı olarak sistem üzerinden;

Kaygı bozukluğu,

Depresyon,

Çift terapisi,

Manik depresyon,

Panik atak,

Sınırda kişilik bozukluğu,

Takıntı,

Çocuk ve ergen tedavisi,

Fobi,

Cinsel terapi,

Evlilik terapisi başta olmak üzere birçok psikolojik konuda görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Görüşme Süre ve Ücreti Nedir?

Yüz yüze terapilerde tek seans genellikle 45 dakika ile bir saat arasında tamamlanıyor. Online yapılan görüşmelerde ise bu süre 30 dakika ile sınırlandırılıyor. Ücretlendirme de bu süreye göre yapılıyor. Kameralı bir görüşme için belirlenen ücret ile sadece sesli yapılan görüşmeler için belirlenen ücret farklılık gösteriyor. Psikologlar arasında da farklılık gösteren ücretlerle ilgili bilgi psikolog seçiminde sayfadan görülebiliyor. Yüz yüze görüşmeye göre oldukça uygun cretin EFT / Havale veya kredi kartıyla ödenmesi mümkün oluyor.

BiPsikolog.com Kurulma Amacı Nedir?

İnsanların iş, aile ve sosyal hayat yoğunluğu içerisinde birçok psikolojik sorunları ortaya çıkabiliyor. Fakat bu psikolojik sorunları çözümlemek için psikoloğa gitmek istese zaman kaybı yaşayabiliyor. Yol, trafik, danışmanlık merkezinde sıra bekleme vs. vs. birçok nedenden dolayı gününün 4’de 1’i heba oluyor. Sistemdeki bu ihtiyacı giderebilmek için Suhat Akbulak ve Necati Tellioğlu tarafından 2019’un Mart ayında hayata geçmiştir. Her gün binlerce danışanı ve alanında uzman psikolog kadrosu ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.