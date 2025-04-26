YouTube, 10 yıl aradan sonra video oynatıcısının tasarımını değiştiriyor: İşte görünümü

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, tam 10 yıl aradan sonra video oynatıcısında kapsamlı bir tasarım değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Dünyanın en büyük video paylaşım platformu, web sürümü için yeniden tasarlanmış bir video oynatıcısı devreye almaya başladı. Ancak arayüzü gören kullanıcıların bu yeniliği pek de memnuniyetle karşıladığı söylenemez.

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Yeni tasarım, Google'ın diğer hizmetlerinde de sıkça gördüğümüz "Material Design 3" stilini temel alıyor. Kontrol tuşları artık yarı saydam. Ayrıca her biri kendi kapsül şeklindeki alanında yer alıyor. Arama devi bu yeni tarz ile popüler video paylaşım platformunda daha modern ve sade bir deneyim sunmayı hedeflemiş.

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Ses kontrolünün değişmesi rahatsız etti

En dikkat çekici değişiklik ses kontrol mekanizmasında yapıldı. Daha önce video oynatıcının sol alt kısmında yer alan ses ayarı, sağ tarafa taşınmış durumda. Üzerine tıklandığında dikey bir kaydırıcının açıldığı belirtiliyor. Ancak buna dair görseller henüz ortaya çıkmış değil.

Tam Boyutta Gör Ayrıca klavyedeki yukarı/aşağı tuşlarıyla ses seviyesini ayarlama özelliğinin de kaldırıldığı ifade ediliyor. Hatta bu durumun önceki düzene alışmış bazı kullanıcılarda hoşnutsuzluğa yol açtığı bilgisi var. YouTube, yeni video oynatıcı arayüzünü şu anda A/B testi kapsamında sınırlı bir kullanıcı grubuna sunuyor. Kalıcı olup olmayacağı ise henüz belli değil.

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