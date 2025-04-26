YouTube, 10 yıl aradan sonra video oynatıcısının tasarımını değiştiriyor: İşte görünümü

Yeni tasarım, Google'ın diğer hizmetlerinde de sıkça gördüğümüz "Material Design 3" stilini temel alıyor. Kontrol tuşları artık yarı saydam. Ayrıca her biri kendi kapsül şeklindeki alanında yer alıyor. Arama devi bu yeni tarz ile popüler video paylaşım platformunda daha modern ve sade bir deneyim sunmayı hedeflemiş.
Ses kontrolünün değişmesi rahatsız etti
En dikkat çekici değişiklik ses kontrol mekanizmasında yapıldı. Daha önce video oynatıcının sol alt kısmında yer alan ses ayarı, sağ tarafa taşınmış durumda. Üzerine tıklandığında dikey bir kaydırıcının açıldığı belirtiliyor. Ancak buna dair görseller henüz ortaya çıkmış değil.Kaynakça https://www.androidauthority.com/youtube-new-video-player-ui-test-web-3547254/ https://www.androidpolice.com/youtube-testing-modern-desktop-redesign/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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