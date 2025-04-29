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    Starlink’e dev rakip: Amazon, ilk Kuiper uydularını fırlattı

    Elon Musk önderliğindeki SpaceX’in uydu interneti Starlink’e dev bir rakip geldi. Teknoloji devi Amazon, uzun bekleyişin ardından uydu internet hizmeti Kuiper için ilk uyduları fırlattı.

    Starlink’e dev rakip: Amazon, ilk Kuiper uydularını fırlattı Tam Boyutta Gör
    Amazon, uzun süredir üzerinde çalıştığı düşük yörüngeli uydu internet projesi "Project Kuiper" kapsamında ilk uydu grubunu başarıyla uzaya fırlattı. Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden gerçekleşen fırlatma, United Launch Alliance’a (ULA) ait bir Atlas V roketiyle yapıldı. Şirket, bu hamlesiyle Elon Musk’ın uzaydan internet sağlayan Starlink ağına doğrudan rakip olmayı hedefliyor.

    İlk Kuiper uyduları yörüngede

    Fırlatma, daha önce kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Ancak bu kez tüm süreç sorunsuz geçti. Yaklaşık 450 kilometre yüksekte roketten ayrılan uydular, ayrılma sonrası otonom hareket kabiliyetlerini ve yerle iletişim yeteneklerini test edecek. Bu adım, Kuiper projesinin teknik açıdan hayata geçirilebilirliğini doğrulamak adına kritik önem taşıyor.

    Amazon’un başındaki isim Andy Jassy, yaptığı açıklamada 27 uydunun tamamının yörüngede beklendiği gibi çalıştığını da doğrularken “uzun bir yolculuğun ilk adımı” nitelendirmesini yaptı.

    6 yıllık plan gerçek oluyor

    Starlink’e dev rakip: Amazon, ilk Kuiper uydularını fırlattı Tam Boyutta Gör
    Amazon, altı yıl önce duyurduğu Kuiper projesiyle dünya çapında hızlı ve erişilebilir internet bağlantısı sağlamayı hedefliyor. Şirketin planı, 3.236 uydudan oluşan bir uydu ağı kurmak. Ancak ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen takvime göre, bu uyduların yarısının —yani 1.618’inin— en geç Temmuz 2026’ya kadar uzaya yerleştirilmiş olması gerekiyor.

    Bu hedef doğrultusunda Amazon, 80'den fazla fırlatma için rezervasyon yaptırdı. Kuiper uydularını uzaya taşımak için sadece ULA değil; Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, Avrupa merkezli Arianespace ve Jeff Bezos’un uzay girişimi Blue Origin gibi şirketlerle de iş birliği yapılıyor.

    Amazon’un Kuiper projesi için yaklaşık 10 milyar dolarlık dev bir yatırım planı bulunuyor. Şirket, 2025 yılı bitmeden önce ticari hizmete başlamayı ve hem bireysel tüketicilere hem de kurumsal ve kamu kuruluşlarına hizmet sunmayı amaçlıyor. Proje, çok ağır bir sermaye yükü getirse de Amazon, uzun vadede burayı önemli bir gelir kaynağına dönüştürmeyi planlıyor.

    Starlink için Amazon ciddi ve büyük bir rakip olsa da yetişmek için daha çok fırlatmaya ihtiyaç duyuyor. SpaceX, 2019’dan bu yana Starlink uydularını yörüngeye yerleştiriyor. An itibariyle yörüngede 7,105 aktif Starlink uydusu bulunuyor. Ana hedef ise 42.000 uyduya ulaşmak.

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