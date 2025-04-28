TÜRKSAT, bu yıl uçaklara uydu tabanlı internet hizmeti getiriyor

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Tam Boyutta Gör TÜRKSAT, Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, bu yıl içerisinde AJet uçaklarında uydu bağlantılı internet hizmetinin devreye alınacağını duyurdu. Böylece yolcular, gökyüzünde de kesintisiz ve yüksek hızlı internet erişiminin keyfini sürebilecek.

Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetişim Bilişim Sistemleri Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği 9. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Zirvesi'nde konuşan Atalay, teknolojinin son 40 yılda kat ettiği hızlı gelişime dikkat çekerken 40 yıl sonrasını öngörmenin imkansız olduğuna değindi. “Bugün dünyada 178 zettabayt veri üretilmiş durumda. Bu veriler hem servet hem de doğru yönetilmediğinde büyük bir derttir” diyen Atalay, verinin artık altın ve petrolden daha değerli bir kaynak haline geldiğini vurguladı.

Uçaklara internet projesi

Atalay, uçak içi internet projesinin ilk adımının bu yıl AJet filosunda atılacağını, ardından tüm Türk Hava Yolları uçaklarına yayılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Türk Hava Yolları işbirliğiyle uçaklarda kesintisiz ve yüksek hızlı internet hizmeti sunulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Uydu üzerinden sağladığımız uçak içi internet hizmetiyle yolcular, gökyüzünde de dünyayla bağlantılarını sürdürebilecek. Bu alanda sunduğumuz çözümler hem teknolojik hem de milli bir kazanımdır. Bu yıl içinde AJet uçaklarında hizmete girmesini planlıyoruz. Daha sonra da tüm THY uçaklarına bu hizmeti sağlayacağız."

Eutelsat işbirliği

Türksat, geçtiğimiz mart ayında uçak içi internet hizmetlerini küresel ölçekte kesintisiz hale getirmek amacıyla Fransız uydu operatörü Eutelsat ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzalamıştı. İmzalan anlaşma ile Türksat, Konnect VHTS uydusu üzerinden Avrupa’daki hava yolu şirketlerine sunacağı uçuş içi iletişim hizmetlerini genişletecek.

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Sözleşme kapsamında Türksat, Eutelsat’ın Konnect VHTS uydusunun Avrupa’daki çoklu beam kapasitesinden faydalanarak hizmet alanını genişletecek. Türksat 5B uydusunun Ka-bant kapsama alanı ile Konnect VHTS’in Avrupa kapsaması birleştirilerek, geniş bir coğrafyada uçak içi internet hizmetlerinin daha etkin sunulması sağlanacak.

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TÜRKSAT, bu yıl uçaklara uydu tabanlı internet hizmeti getiriyor