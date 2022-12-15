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    Infinix Note 12 G96 neler sunuyor? Kutusunu açtık!

    Bu videoda Infinix Note 12 G96 modelinin kutusunu açıyoruz. Infinix markasının yakın zamanda piyasaya sürdüğü modellerden biri olan Note 12 G96, 8000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

    Bu videoda Infinix Note 12 G96 modelinin kutusunu açıyoruz. Infinix markasının yakın zamanda piyasaya sürdüğü modellerden biri olan Note 12 G96, 8000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Sizler bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz?

    Infinix Note 12 G96 özellikleri

    • 6.7 inç FHD+ DCI-P3 AMOLED ekran
    • Helio G96 güçlü oyun işlemcisi
    • 13GB’a kadar artırılabilir RAM 8GB + 5GB
    • 7.8mm ultra şık tasarım
    • 33W 5000 mAh batarya ile süper hızlı şarj
    • 50MP ultra gece performansı sunan üçlü kamera
    • Oyun kiti
    • DTS’li çift hoparlör
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