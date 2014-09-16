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Intel Edison: Pul büyüklüğünde sistem ile geliştiricilere yeni fırsatlar

4 yıl
38,9b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in geliştiriciler için hazırladığı pul büyüklüğündeki Edison platformu, güçlü donanımsal altyapısı ve gelişmiş SDK'sı ile mucitlerden hobi meraklılarına, mühendislik işlerinden üniversite projelerine kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Detaylar videomuzda.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bahner 4 yıl
Boş işler bunlar intel.
Eğer geliştiricilere yardım etmek istiyorsan ver adamlara Hasvelin yeni çıkan 8 çekirsekli işlemcilerini de millet seni adam sansın.
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sFenX_06 4 yıl
youtube.com/...

bunun gibi bişey yaptırabilir miyiz bu intele.
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1BilimAdamı 4 yıl


İlerde lazım olabilir
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strahd_von_zarovich 4 yıl
Ne kadar güçlü olduğu çok önemli , rasberry pi bir çok noktada yetmiyor , beagle board larda pahalı kalıyor biraz rasberry nin yanında . Ardiuno desteğiyle beraber güzel bir sdk sunulursa ve güzel bir performans sergilerse bence fiyatı güzel. Onun dışında hala Ardiuno Tre'nin artık seri üretime geçilmesini bekliyoruz :( .İkisi yan yana gelince ne olacak bakalım.

Edit : Erdi Bey hangi kablosuz teknolojilere izin veriyor acaba .
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infom@n 4 yıl
01:00'deki kızı gördüm, 15 saniye sonra Türk kızlarına benzeyen yanındaki kızı gördüm bir garip oldum :P
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MCErgun 4 yıl
ya kapat seçeneği koyun şu reklama ya da sesi kısık başlasın isteyen açsın
yakında üye olmayanlara da linkleri kapatırsınız, ezik forumlardan farkınız kalmaz
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zafercap 4 yıl
Girişteki reklam sesi çok yüksek kısıyorum bu seferde sizin video sesi çok kısık geliyor. Videolarınızdaki sesi yükseltebilirmisiniz.
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Autopilot 4 yıl
Arduino Nano,Micro Ve Lilypad Varken Bu Fazla Pahalı Ve Gereksiz...
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Bl00dyHell 4 yıl
Bu tür geliştirme kitleri son zamanlarda yaygınlaştı bayağı, Nvidia Jetson TK1, Intel Edison, Microsoft'un da vardı bunun gibi bir kiti... Fakat Intel arkasına Arduino desteğini alarak en iyisi yapmış bu durumda
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OldGamers86 4 yıl
Kapitalizmin gözünü seveyim...
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DraGonS 4 yıl
Geliştirme yapacak adam x86 ile uğraşacağını sanmam. Hele 50 +60 = 110$ a fazla kaçarsa niye alsınlar ki.
RAspberry pi daha seçilebilir geliyor bana.
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fx57 4 yıl DraGonS
DraGonS

Geliştirme yapacak adam x86 ile uğraşacağını sanmam. Hele 50 +60 = 110$ a fazla kaçarsa niye alsınlar ki.
RAspberry pi daha seçilebilir geliyor bana.

Merhaba, sanırım fiyatı yanlış anladınız.

Edison tek başına 50 dolar, temel genişleme kartı ile birlikte ikisi 60 dolar, eğer arduno kartı ile almak isterseniz ise ikisi 85 dolar. Yani 110 dolar gibi bir fiyat söz konusu değil.


Teşekkürler.
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