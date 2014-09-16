Intel Edison: Pul büyüklüğünde sistem ile geliştiricilere yeni fırsatlar

Intel'in geliştiriciler için hazırladığı pul büyüklüğündeki Edison platformu, güçlü donanımsal altyapısı ve gelişmiş SDK'sı ile mucitlerden hobi meraklılarına, mühendislik işlerinden üniversite projelerine kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Detaylar videomuzda.
Eğer geliştiricilere yardım etmek istiyorsan ver adamlara Hasvelin yeni çıkan 8 çekirsekli işlemcilerini de millet seni adam sansın.
bunun gibi bişey yaptırabilir miyiz bu intele.
Edit : Erdi Bey hangi kablosuz teknolojilere izin veriyor acaba .
yakında üye olmayanlara da linkleri kapatırsınız, ezik forumlardan farkınız kalmaz
RAspberry pi daha seçilebilir geliyor bana.
Merhaba, sanırım fiyatı yanlış anladınız.
Edison tek başına 50 dolar, temel genişleme kartı ile birlikte ikisi 60 dolar, eğer arduno kartı ile almak isterseniz ise ikisi 85 dolar. Yani 110 dolar gibi bir fiyat söz konusu değil.
Teşekkürler.