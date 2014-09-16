Intel Edison: Pul büyüklüğünde sistem ile geliştiricilere yeni fırsatlar

Intel'in geliştiriciler için hazırladığı pul büyüklüğündeki Edison platformu, güçlü donanımsal altyapısı ve gelişmiş SDK'sı ile mucitlerden hobi meraklılarına, mühendislik işlerinden üniversite projelerine kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Detaylar videomuzda.

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