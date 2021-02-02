Intel Core i9-11900K geliyor |Teknik özellikleri ve diğer detaylar

Intel masaüstü bilgisayarlar için 11. nesil işlemci modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni işlemci ailesindeki en güçlü model 8 çekirdekli Core i9-11900K olacak.

11. nesil işlemci ailesini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel'de, yüksek performans segmentinin ilk etaptaki en güçlü modeli Core i9-11900K olacak. Yeni işlemci mimarisine, yeni entegre grafik birimine ve ek özelliklere sahip olan işlemcinin detayları ve Intel'in iddia ettiği performans verileri videomuzda.