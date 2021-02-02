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    Intel Core i9-11900K geliyor |Teknik özellikleri ve diğer detaylar

    4
    02 Şubat 2021, 21:05
    9,7b
    1
    İşlemci
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Intel masaüstü bilgisayarlar için 11. nesil işlemci modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni işlemci ailesindeki en güçlü model 8 çekirdekli Core i9-11900K olacak.

    11. nesil işlemci ailesini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel'de, yüksek performans segmentinin ilk etaptaki en güçlü modeli Core i9-11900K olacak. Yeni işlemci mimarisine, yeni entegre grafik birimine ve ek özelliklere sahip olan işlemcinin detayları ve Intel'in iddia ettiği performans verileri videomuzda. 



    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    6 6s 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Orodruin
    Jim Keller'ın transferini milat alırsak önümüzdeki birkaç senede değişimler yaşanacaktır, biranda olmuyor. 12. nesildeki Big+ Little tasarımı x86 dünyası için önemli bir gelişme denilebilir. Şu an günü kurtarmakla meşguller, bu dönemdeki hamleleri fazla sorgulamayın. Ayriyeten Core mimarisinin, tıkandım sinyalleri verdiğini pek düşünmüyorum. Yeni kan Ryzen anca 4. seride geçebildi, bu yeni on birinci seride bırak yakalamayı, tekrardan bir miktar öne geçecek. Intel'e yapılan yargılama çekirdek sayılarıyla ilgili, fakat 12. nesile baktığımızda 12-16 çekirdekli bir işlemci üretmek yerine farklı bir yola sapıyor. Buradan anladığımız Intel'in çok fazla çekirdekli işlemcilere yönelmek istemediği, hevesli olmadığı. Render olsun, oyun için bu yeni direct x standartları olsun, ağır hesaplama yükleri GPU tarafına geçiyor artık. Bu yüzden kendi harici GPU'larını çıkartma derdindeler, o taraf ciddi yatırım yapıyorlar.
    Jim Keller'ın transferini milat alırsak önümüzdeki birkaç senede değişimler yaşanacaktır, biranda olmuyor. 12. nesildeki Big+ Little tasarımı x86 dünyası için ö...
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    Yanıtla +11
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben hala i7 2600k 4.2ghz ile devam.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    A AnimeLover2000 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intelin en buyuk focusu process gelistirmekti 5 senedir basaramadiklari icin butun ustunlukleri eridi. Onumuzdeki 1-2 sene intel urunleri alirken iki defa dusunmek lazim. Hele intel laptoplar artik copten beterler.
    Intelin en buyuk focusu process gelistirmekti 5 senedir basaramadiklari icin butun ustunlukleri eridi. Onumuzdeki 1-2 sene intel urunleri alirken iki defa dusun...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk 2077 kaldırır mı
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    ankaland (mehmet yok) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    DH de inceleme konusunda Erdi bey gerçekten güzel iş çıkarıyor.. tebrikler.. umarım hep öyle devam eder..
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    ankaland (mehmet yok) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    nedense amd 5900x gözümde daha üstün gibi gözüküyor..
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    huso 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    5 yıl sonra tek yeni seri islemci soru su H410,b460 11. Nesil Destekleyecek mi?
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    @lexiS (Hüseyin Ekinci) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intel Core i9-11900K geliyor.... Bu başlığı görünce içimden ''Veee Intel gidiyor'' demek geçti.
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben hala i7 2600k 4.2ghz ile devam.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    K KaanDE34 (BKaan Atak) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Red_devil33
    bende 2600 vardi.. fps droplar beni bitirdi.. intelden soguttu. ve son dönemde bir sekilde portlarim kapaliyken bilgisayarima izinsiz giris bile oldu :) ve islemciyi hicde zorlamazdim aslinda bunca senelik islemciyi hala nasil rahat kullanabiliyorsun
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    U ultra sonic 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    intel 12. nesilde umarım 5nm'ye geçer
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 çekirdekten 8 çekirdeğe düşüş üzdü açıkçası. Yakın zamanda ofise 10900K'lı sistem aldırdığıma sevimdim.
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    A AnimeLover2000 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intelin en buyuk focusu process gelistirmekti 5 senedir basaramadiklari icin butun ustunlukleri eridi. Onumuzdeki 1-2 sene intel urunleri alirken iki defa dusunmek lazim. Hele intel laptoplar artik copten beterler.
    Yanıtla +4
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Performansi artmis, sahsen ben ikna oldum.
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