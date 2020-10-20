iOS 14.1 & iPadOS 14.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözüme kavuşan sorunlar

Apple, iOS & iPadOS 14 işletim sistemlerine yönelik ilk büyük güncellemeler olan iOS 14.1 ve iPadOS 14.1 sürümlerini yayınladı.
Hata düzeltme ve performans iyileştirme odaklı güncellemeler, uyumlu iPhone ve iPad modelleri için Fotoğraflar uygulamasına 10-bit HDR video çalma ve düzenleme desteği ekliyor. İşte Apple'ın güncellemelerle ilgili paylaştığı sürüm notları:
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iOS 14.1 güncellemesi ile düzeltilen hatalar
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iPhone 8 ve daha yenisi için Fotoğraflar’da 10-bit HDR video çalma ve düzenleme desteği ekler.
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Bazı araç takımlarının, klasörlerin ve simgelerin Ana Ekran’da küçültülmüş büyüklükte gösterildiği bir sorunu çözer.
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Ana Ekran’da araç takımları sürüklendiğinde uygulamaların klasörlerden silinmesine neden olabilen bir sorunu çözer.
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Mail’de bazı e-postaların yanlış takma adlarından gönderildiği bir sorunu düzeltir.
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Gelen aramalarda bölge bilgisinin görüntülenmesine engel olan bir sorunu düzeltir.İlginizi Çekebilir iOS 14 güncellemesi çıktı, şimdi indirin!
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Büyütülmüş ekran modu ve alfasayısal parola seçildiğinde Kilitli Ekran’da acil arama düğmesinin metin girişi kutusuyla üst üste binmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir.
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Bazı kullanıcıların bazen bir albümü ya da listeyi görüntülerken parçaları arşivlerine indirememesine veya ekleyememesine neden olan bir sorunu çözer.
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Hesap Makinesi’nde sıfırların görünmesini engelleyen bir sorunu düzeltir.
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Duraksız oynatılan video çözünürlüğünün oynatma başında geçici olarak düşürüldüğü bir sorunu çözer.
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Bir aile üyesinin Apple Watch’unun bazı kullanıcılar için ayarlanmasını önleyen bir sorunu düzeltir.
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Apple Watch kasa malzemesinin Apple Watch uygulamasında hatalı görüntülenmesine neden olan bir sorunu çözer.
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Bazı MDM-yönetimli bulut servis sağlayıcılarının hatalı olarak içeriğin kullanılamadığını görüntülemesine neden olabilen Dosyalar uygulamasındaki bir sorunu çözer.
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Ubiquiti kablosuz erişim noktaları ile uyumluluğu iyileştirir.
iPadOS 14 sürüm notları
- iPad Pro 12,9 inç (2. nesil) ve daha yenisi, iPad Pro 11 inç, iPad Pro 10,5 inç, iPad Air (3. nesil) ve daha yenisi ve iPad mini (5. nesil) için Fotoğraflar’da 10-bit HDR video çalma ve düzenleme için destek ekler.
- Bazı araç takımlarının, klasörlerin ve simgelerin Ana Ekran’da küçültülmüş büyüklükte gösterildiği bir sorunu çözer.
- Mail’de bazı e-postaların yanlış takma adlarından gönderildiği bir sorunu düzeltir.
- Bazı kullanıcıların bazen bir albümü ya da listeyi görüntülerken parçaları arşivlerine indirememesine veya ekleyememesine neden olan bir sorunu çözer.
- Duraksız oynatılan video çözünürlüğünün oynatma başında geçici olarak düşürüldüğü bir sorunu çözer.
- Bazı MDM-yönetimli bulut servis sağlayıcılarının hatalı olarak içeriğin kullanılamadığını görüntülemesine neden olabilen Dosyalar uygulamasındaki bir sorunu çözer.
Güncelleme alan cihazlar
iPhone'lar için iOS 14.1 yayınlanırken, iPad için de iPadOS 14.1 güncellemesi yayınlanmış durumda. İşte güncelleme alan cihazların listesi:
iOS 14.1 güncellemesi alan iPhone modelleri
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod Touch (7. nesil)
iPadOS 14.1 güncellemesi alan iPad modelleri
- 12.9 inç iPad Pro
- 11 inç iPad Pro
- 10.5 inç iPad Pro
- 9.7 inç iPad Pro
- iPad (8. nesil)
- iPad (7. nesil)
- iPad (6. nesil)
- iPad (5. nesil)
- iPad mini (5. nesil)
- iPad mini 4
- iPad Air (4. nesil)
- iPad Air (3. nesil)
- iPad Air 2
iOS & iPadOS 14.1 güncellemesini cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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