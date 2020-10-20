iOS 14.1 & iPadOS 14.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözüme kavuşan sorunlar

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Apple, iOS & iPadOS 14 işletim sistemlerine yönelik ilk büyük güncellemeler olan iOS 14.1 ve iPadOS 14.1 sürümlerini yayınladı.

Hata düzeltme ve performans iyileştirme odaklı güncellemeler, uyumlu iPhone ve iPad modelleri için Fotoğraflar uygulamasına 10-bit HDR video çalma ve düzenleme desteği ekliyor. İşte Apple'ın güncellemelerle ilgili paylaştığı sürüm notları:

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iPhone 8 ve daha yenisi için Fotoğraflar’da 10-bit HDR video çalma ve düzenleme desteği ekler.

Bazı araç takımlarının, klasörlerin ve simgelerin Ana Ekran’da küçültülmüş büyüklükte gösterildiği bir sorunu çözer.

Ana Ekran’da araç takımları sürüklendiğinde uygulamaların klasörlerden silinmesine neden olabilen bir sorunu çözer.

Mail’de bazı e-postaların yanlış takma adlarından gönderildiği bir sorunu düzeltir.

Gelen aramalarda bölge bilgisinin görüntülenmesine engel olan bir sorunu düzeltir. İlginizi Çekebilir iOS 14 güncellemesi çıktı, şimdi indirin!

Büyütülmüş ekran modu ve alfasayısal parola seçildiğinde Kilitli Ekran’da acil arama düğmesinin metin girişi kutusuyla üst üste binmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir.

Bazı kullanıcıların bazen bir albümü ya da listeyi görüntülerken parçaları arşivlerine indirememesine veya ekleyememesine neden olan bir sorunu çözer.

Hesap Makinesi’nde sıfırların görünmesini engelleyen bir sorunu düzeltir.

Duraksız oynatılan video çözünürlüğünün oynatma başında geçici olarak düşürüldüğü bir sorunu çözer.

Bir aile üyesinin Apple Watch’unun bazı kullanıcılar için ayarlanmasını önleyen bir sorunu düzeltir.

Apple Watch kasa malzemesinin Apple Watch uygulamasında hatalı görüntülenmesine neden olan bir sorunu çözer.

Bazı MDM-yönetimli bulut servis sağlayıcılarının hatalı olarak içeriğin kullanılamadığını görüntülemesine neden olabilen Dosyalar uygulamasındaki bir sorunu çözer.