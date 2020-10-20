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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14.1 & iPadOS 14.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözüme kavuşan sorunlar

    iOS 14.1 ve iPadOS 14.1 güncellemeleri yayınlandı. Güncellemelerle birlikte iPhone ve iPad'lere birtakım yeni özellikler eklenirken, can sıkıcı bazı hatalar da gideriliyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    9,2b
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    31
    İşletim Sistemleri
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    1

    iOS 14.1 & iPadOS 14.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözüme kavuşan sorunlar
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    Apple, iOS & iPadOS 14 işletim sistemlerine yönelik ilk büyük güncellemeler olan iOS 14.1 ve iPadOS 14.1 sürümlerini yayınladı.

    Hata düzeltme ve performans iyileştirme odaklı güncellemeler, uyumlu iPhone ve iPad modelleri için Fotoğraflar uygulamasına 10-bit HDR video çalma ve düzenleme desteği ekliyor. İşte Apple'ın güncellemelerle ilgili paylaştığı sürüm notları:

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    iOS 14.1 güncellemesi ile düzeltilen hatalar

    • iPhone 8 ve daha yenisi için Fotoğraflar’da 10-bit HDR video çalma ve düzenleme desteği ekler.

    • Bazı araç takımlarının, klasörlerin ve simgelerin Ana Ekran’da küçültülmüş büyüklükte gösterildiği bir sorunu çözer.

    • Ana Ekran’da araç takımları sürüklendiğinde uygulamaların klasörlerden silinmesine neden olabilen bir sorunu çözer.

    • Mail’de bazı e-postaların yanlış takma adlarından gönderildiği bir sorunu düzeltir.

    • Gelen aramalarda bölge bilgisinin görüntülenmesine engel olan bir sorunu düzeltir.

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    • Büyütülmüş ekran modu ve alfasayısal parola seçildiğinde Kilitli Ekran’da acil arama düğmesinin metin girişi kutusuyla üst üste binmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir.

    • Bazı kullanıcıların bazen bir albümü ya da listeyi görüntülerken parçaları arşivlerine indirememesine veya ekleyememesine neden olan bir sorunu çözer.

    • Hesap Makinesi’nde sıfırların görünmesini engelleyen bir sorunu düzeltir.

    • Duraksız oynatılan video çözünürlüğünün oynatma başında geçici olarak düşürüldüğü bir sorunu çözer.

    • Bir aile üyesinin Apple Watch’unun bazı kullanıcılar için ayarlanmasını önleyen bir sorunu düzeltir.

    • Apple Watch kasa malzemesinin Apple Watch uygulamasında hatalı görüntülenmesine neden olan bir sorunu çözer.

    • Bazı MDM-yönetimli bulut servis sağlayıcılarının hatalı olarak içeriğin kullanılamadığını görüntülemesine neden olabilen Dosyalar uygulamasındaki bir sorunu çözer.

    • Ubiquiti kablosuz erişim noktaları ile uyumluluğu iyileştirir.

    iPadOS 14 sürüm notları

    • iPad Pro 12,9 inç (2. nesil) ve daha yenisi, iPad Pro 11 inç, iPad Pro 10,5 inç, iPad Air (3. nesil) ve daha yenisi ve iPad mini (5. nesil) için Fotoğraflar’da 10-bit HDR video çalma ve düzenleme için destek ekler.
    • Bazı araç takımlarının, klasörlerin ve simgelerin Ana Ekran’da küçültülmüş büyüklükte gösterildiği bir sorunu çözer.
    • Mail’de bazı e-postaların yanlış takma adlarından gönderildiği bir sorunu düzeltir.
    • Bazı kullanıcıların bazen bir albümü ya da listeyi görüntülerken parçaları arşivlerine indirememesine veya ekleyememesine neden olan bir sorunu çözer.
    • Duraksız oynatılan video çözünürlüğünün oynatma başında geçici olarak düşürüldüğü bir sorunu çözer.
    • Bazı MDM-yönetimli bulut servis sağlayıcılarının hatalı olarak içeriğin kullanılamadığını görüntülemesine neden olabilen Dosyalar uygulamasındaki bir sorunu çözer.

    iOS 14.1 & iPadOS 14.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözüme kavuşan sorunlar
    Tam Boyutta Gör

    Güncelleme alan cihazlar

    iPhone'lar için iOS 14.1 yayınlanırken, iPad için de iPadOS 14.1 güncellemesi yayınlanmış durumda. İşte güncelleme alan cihazların listesi:

    iOS 14.1 güncellemesi alan iPhone modelleri

    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE (1. nesil)
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPod Touch (7. nesil)

    iPadOS 14.1 güncellemesi alan iPad modelleri

    • 12.9 inç iPad Pro
    • 11 inç iPad Pro
    • 10.5 inç iPad Pro
    • 9.7 inç iPad Pro
    • iPad (8. nesil)
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (4. nesil)
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2

    iOS & iPadOS 14.1 güncellemesini cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 gün en beğenilen LeonEyes
    Ozaman bu haberde ne işin var dal yaprak
    1 Yanıt Yanıtla +42
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    ogzhntf (Oğuzhan Tüfenk) 2 gün ztalan
    En sevdiğim tip de gelmiş.

    Cloud sistemler ne güne duruyor?
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    yusufd84 2 gün
    acaba android konularında da android cihazı olmayıp yorum yapan iphone/ipad sahipleri de oluyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    emrec6 (E. Ç.) 1 gün
    Selamlar, 11 Pro Max cihazım var. İTunes üzerinden güncelleme yapmak istiyorum. Windows 7 ve 10 iki bilgisayarda da denedim, bilgisayarlar güncel, ara kablo orijinal 2 farklı kablo ile denedim. Müşteri hizmetleri ile de görüştüm yapmam gerekenleri mail şeklinde ulaştırdılar (yukarıda yazanlardı) fakat sonuç alamadım. İşin garip tarafı arkadaşın iPhone 7 Plus cihazını da denedim, o cihazda da yine fotoğrafta ki hatayı aldım. Telefondan direk güncellemek istemiyorum lütfen başına gelen var ise bu problem yardımcı olurmu ?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla
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    uguraycicek (ugur ayçiçek) 1 gün emrec6
    Aynı hata ile bende karşılaştım. Kabloyu taktım çıkardım. Bir keresinde güncelleme ayıklanıyora kadar geldi sonra yine aynı hatayı verdi. Çözüm bulursanız paylaşın lütfen.
    2 Yanıt Yanıtla
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    ogzhntf (Oğuzhan Tüfenk) 1 gün
    Abiciğim geç Samsung'a Windows'a, iPhone kullanmanı gerektirecek bir şey yok ki. Al bir profesyonel kamera onunla çek videolarını fotoğraflarını 😂 Daha kolay olur hafıza kartıyla falan.

    Gelmiş burada boş laf anlatıyorsun.

    O kadar profesyonelsen kullanımını baltalayacak hiçbir aleti almazsın.

    Ben bile günlük kullanıcıyım işime geliyor diye Apple alıyorum. Sen işini daha iyi bil bir zahmet.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 gün
    Büyük boyutlu videoların pc ye aktarılamaması gibi bir sorunu bende yaşadım. Çözüm: Ayarlar > Fotoğraflar > Mac veya Pc ye aktarma > Özgünleri tut.

    Normalde "otomatik" işaretli olarak geliyor bu ayar. Pc ye aktarım yapacağınız zaman videoyu güya uyumlu formata çeviriyor tabi işlem çok uzun sürdüğü için zaman aşımı oluyor ve işlem iptal oluyor. Yani paranızla rezil oluyorsunuz. Bu ayar niye otomatik gelir? Tabi ki daha fazla macbook satabilmek için.

    uzun yıllardır apple kullanıcısıyım fakat artık bazı şeyler çok ciddi canımı sıkıyor. Canlı konser kayıtlarından oluşan bir arşivim var. Müzik uygulamasında adam gibi görüntüleyebilmek için her dosyaya özel bilgi girişi yapmam lazım. Klasörlere göre görüntüleme gibi birşey yok. Bunun gibi nicesi artık ciddi anlamda kullanım deneyimimi baltalıyor.

    Android iphone kalitesinde video çekebilirse, dosya sistemi ile ilgili geliştirmeleri yaparsa, güzellik modu gibi saçma sapan şeyleri tamamen kapatabilme gibi şeyleri kullanıcının denetimine verirse, bir kaç bişe daha var şu an aklıma gelmedi, kesin olarak android tarafına geçerim.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 gün
    Kardeşim 10 mb verisi olan adamsınız gelip burda boş boş laf konuşuyorsunuz. Bir gezide çektiğimiz video + fotolar kimi zaman 100 kimi zaman 200 GB yer kaplıyor. İş ile ilgili proje dosyaları, video düzenleme falan filan daha onlara sıra gelmedi. Gerisini anlatmaya gerek yok. Sen anladın.
    Yanıtla +1
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 gün
    14.0.1 yükledikten sonra pilin anasını ağlatıyor. Uçak moduna alıp geri normale dönünce internete bağlanmıyor telefona reset atana kadar. Ama bunlara bir çözüm yok anlaşılan
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Cluptechno (Özhan ) 2 gün classf2re
    Belki onlar da arka planda düzeltilmiştir ama güncelleme notlarına eklenmemiştir hocam.
    Yanıtla +1
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    explain50 (Mehmet Gökhan Özen) 2 gün
    14.3’ü beklemeye devam.
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    yusufd84 2 gün
    acaba android konularında da android cihazı olmayıp yorum yapan iphone/ipad sahipleri de oluyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    galaxyg (Yağız Tümer) 2 gün yusufd84
    Olmuyor sadece apple forumuna geliyolar androidciler anlayamadığım bi şekilde
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 gün
    Hiç şaşırmadım, güncelleme alamadıkları için kıskanan dandroid fanları damlamış konuya hemen.
    Yanıtla +17
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    cankal (HAKAN ARIK) 2 gün
    Fakirler için detaylı bir yorum alsak 6s.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    th9 2 gün cankal
    bu dönemde 6s bile pahalı oldu.gün geçtikçe fiyatı artıyor,yatırım aleti oldu :d
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    ByGalaxyS3 2 gün
    ios 13.7 baba sürüm varken ne gerek var 14 de :)
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    9212 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios 14.1, ios 14.1 güncellemesi ve
    9 etiket daha Yazılım iPhone Apple iOS / OS X / tvOS / watchOS Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Cep İşletim Sistemleri ipados 14.1 ipados 14.1 güncellemesi
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