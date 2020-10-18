NASA'nın Mars'a iniş için kullandığı LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro'da ne arıyor?

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LiDAR tarayıcı; NASA Mars'a inişte kullandı, Apple ise iPad Pro'nun ardından şimdi de iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'de kullanıyor. Peki kameraların yanında yer alan LiDAR adındaki o küçük siyah halka ne işe yarıyor?

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LiDAR tarayıcı nedir?

Açılımı Laser Imaging Detection and Ranging (Türkçesi: ışık algılama ve menzilleme) olan LiDAR sensörü, Apple tarafında ilk kez dördüncü nesil iPad Pro’da kullanıldı. Lazer darbeler aracılığıyla bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını ölçen bu sensörün çalışma mantığı ise radarları aratmıyor.

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Radardan farklı olarak, radyo dalgaları yerine ışık, yani lazer darbeleri kullanan LiDAR teknolojisi; uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye lazer ışınları göndererek, bu ışınların gönderiliş zamanı ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma süresi arasındaki farkı hesaplayıp, uzaklık ölçümü yapabiliyor. Yani içinde bulunduğu ortama ait mekansal verileri toplayan LiDAR tarayıcısı, ortamın üç boyutlu haritasını çıkarıyor.

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Bu sayede çok daha iyi artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunan LiDAR tarayıcı, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e loş ışıkta altı kata kadar daha hızlı otomatik netleme yeteneği kazandırıyor. Ayrıca sağladığı derinlik verileri sayesinde gece modunda portre çekimini mümkün kılan tarayıcı, telefonun süje arka plan ayrımını da daha doğru ve hassas bir şekilde yapmasını sağlıyor. Böylelikle saç gibi ince detayların yer aldığı bölgelerde, alan derinliği efektleri çok daha iyi uygulanıyor.

1960'lı yıllardan beri kullanılan LiDAR tarayıcılar; mimarlık, arkeoloji, şehir planlaması, petrol ve doğal gaz aramaları, haritalandırma, orman ve su araştırmaları gibi alanların yanı sıra günümüzde otonom araçlar ve robot süpürgelerde de kulanılıyor.

ToF sensörden farkı ne?

LiDAR tarayıcıyı şimdiye dek birçok Android telefonda gördüğümüz ToF sensörünün biraz daha gelişmiş versiyonu olarak da düşünebiliriz. Her iki sensör de temelde 3 boyutlu haritalama işlevi görürken, aradaki farklılık ise iki sensörün 3D bilgileri yakalama biçiminden kaynaklanıyor.

Buna göre Android telefonlardaki ToF kameralar, flash tabanlı tarayıcısız sistemler kullandığı için 3D haritalamada tek bir kızılötesi ışık darbesi kullanıyor. Ancak iPhone 12 Pro modellerindeki LiDAR tarayıcı ise nano saniyeler içerisinde bir sahnenin farklı bölümlerine foton düzeyde birçok lazer darbesi gönderiyor. Bu da LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro'ların, ToF sensörlü telefonlara göre alınan gürültüyü en aza indirerek alanı nokta nokta haritalandırmasına ve böylece daha doğru okuma ve 3 boyutlu haritalandırma yapmasına olanak sağlıyor. Ayrıca LiDAR tarayıcı, daha uzun menzilli olduğu için beş metreye kadar daha iyi nesne konumlandırması da yapabiliyor.

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