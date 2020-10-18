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    NASA'nın Mars'a iniş için kullandığı LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro'da ne arıyor?

    LiDAR tarayıcı; NASA Mars'a inişte kullandı, Apple ise iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'de kullanıyor. Peki iPhone 12 Pro'lardaki LiDAR tarayıcı ne işe yarıyor? Yoksa bu Apple'ın gizli silahı mı?
    4 gün
    10,6b
    1
    42
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    NASA'nın Mars'a iniş için kullandığı LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro'da ne arıyor?
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    LiDAR tarayıcı; NASA Mars'a inişte kullandı, Apple ise iPad Pro'nun ardından şimdi de iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'de kullanıyor. Peki kameraların yanında yer alan LiDAR adındaki o küçük siyah halka ne işe yarıyor?

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    LiDAR tarayıcı nedir?

    Açılımı Laser Imaging Detection and Ranging (Türkçesi: ışık algılama ve menzilleme) olan LiDAR sensörü, Apple tarafında ilk kez dördüncü nesil iPad Pro’da kullanıldı. Lazer darbeler aracılığıyla bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını ölçen bu sensörün çalışma mantığı ise radarları aratmıyor.

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    Radardan farklı olarak, radyo dalgaları yerine ışık, yani lazer darbeleri kullanan LiDAR teknolojisi; uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye lazer ışınları göndererek, bu ışınların gönderiliş zamanı ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma süresi arasındaki farkı hesaplayıp, uzaklık ölçümü yapabiliyor. Yani içinde bulunduğu ortama ait mekansal verileri toplayan LiDAR tarayıcısı, ortamın üç boyutlu haritasını çıkarıyor.

    NASA'nın Mars'a iniş için kullandığı LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro'da ne arıyor?
    Tam Boyutta Gör

    Bu sayede çok daha iyi artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunan LiDAR tarayıcı, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e loş ışıkta altı kata kadar daha hızlı otomatik netleme yeteneği kazandırıyor. Ayrıca sağladığı derinlik verileri sayesinde gece modunda portre çekimini mümkün kılan tarayıcı, telefonun süje arka plan ayrımını da daha doğru ve hassas bir şekilde yapmasını sağlıyor. Böylelikle saç gibi ince detayların yer aldığı bölgelerde, alan derinliği efektleri çok daha iyi uygulanıyor.

    1960'lı yıllardan beri kullanılan LiDAR tarayıcılar; mimarlık, arkeoloji, şehir planlaması, petrol ve doğal gaz aramaları, haritalandırma, orman ve su araştırmaları gibi alanların yanı sıra günümüzde otonom araçlar ve robot süpürgelerde de kulanılıyor.

    ToF sensörden farkı ne?

    LiDAR tarayıcıyı şimdiye dek birçok Android telefonda gördüğümüz ToF sensörünün biraz daha gelişmiş versiyonu olarak da düşünebiliriz. Her iki sensör de temelde 3 boyutlu haritalama işlevi görürken, aradaki farklılık ise iki sensörün 3D bilgileri yakalama biçiminden kaynaklanıyor. 

    Buna göre Android telefonlardaki ToF kameralar, flash tabanlı tarayıcısız sistemler kullandığı için 3D haritalamada tek bir kızılötesi ışık darbesi kullanıyor. Ancak iPhone 12 Pro modellerindeki LiDAR tarayıcı ise nano saniyeler içerisinde bir sahnenin farklı bölümlerine foton düzeyde birçok lazer darbesi gönderiyor. Bu da LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro'ların, ToF sensörlü telefonlara göre alınan gürültüyü en aza indirerek alanı nokta nokta haritalandırmasına ve böylece daha doğru okuma ve 3 boyutlu haritalandırma yapmasına olanak sağlıyor. Ayrıca LiDAR tarayıcı, daha uzun menzilli olduğu için beş metreye kadar daha iyi nesne konumlandırması da yapabiliyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    6s 4 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Başlığın anlatmak istediği: Çok teknolojik cihaz, bunda uzaya giden aracın teknolojisi var. Hadi alsana.

    Pazarlama tekniği işte, garipsenecek bir şey yok. Daha önce de "bunu, havacılıkta kullanılan materyalle üretiyoruz" diyorlardı.
    Başlığın anlatmak istediği: Çok teknolojik cihaz, bunda uzaya giden aracın teknolojisi var. Hadi alsana. Pazarlama tekniği işte, garipsenecek bir şey y...
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    Yanıtla +60
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    viper17 (A ...) 4 gün
    Başlığa bak. "Roketatarlarda bulunan Laser AF LG G3 de ne işe yarıyor?" diye bi başlık mümkün olabilir mi? Mynet e çevirdiniz burayı.
    Yanıtla +50
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    emir.ksk 4 gün
    kaç para alıyosanız aramızda toplayalım saçma sapan başlıklar açmayın.
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    Le7els (Kaan Sener) 1 gün
    hocam öylede range diyince onu söyledim adamlar yapıyor.
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    khaos (sami lale) 2 gün
    Yıllardır google sürücüsüz araç geliştirme de (waymo) lidar kullanıyor.
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    435 2 gün
    3D scanner olarak kullanırım diye bir hevesle aldım. Maalesef o kadar düşük çözünürlüğe sahip ki mesafe belirlemek ve mimari dışında hiç bir işe yaramaz. Lidar Koymuşlar ama kim için koymuşlar anlamadım.
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    drjacob (... ) 2 gün
    Halide app'i ile 11 pro max bile öuhteşem sonuçlar çıkartıyor
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    zingfth (Fatih EMİR) 2 gün
    Telefon yere düşerken iniş takımlarını da açıyor mu ??
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    kill1033 3 gün
    3D tarama için kullanabilirsek çığır açar. Her şeyin modeline ulaşırız, 3D yazıcıdan çıkarılabilir. Parçalar Kopyalanabilir, geliştirilebilir, sorunları çözülüp tekrar basılabilir.

    Tarama işi cebe girerse her endüstri seviye atlar ve 3D yazıcılar yaygınlaşır
    1 Yanıt Yanıtla
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    viper17 (A ...) 2 gün kill1033
    Zaten ipad pro da bu işe yarıyor.

    https://www.youtube.com/watch?v=EIJhaBDMu4o&feature=youtu.be&t=789
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    babadol (Talat ) 3 gün
    Siz lazer sensörlerle lidarı kıyaslayıp bunu kafife alıyorsunuz. Ona bakarsan televizyon kumandasında da kızılötesi var. Bunun özelliği şu ana kadar çıkan benzerleri içinde en üstünü olması ve açık farkla üstün olması, haritalama özelliği gerçekten çok gelişmiş.
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    artenis (mehmet n.) 3 gün
    Ha bu arada, 2007 de aldığım yarı profesyonel kameramda lazer ile ölçüm yapma vardı, o zamanlar görünmez değildi tutuğum yerde 1m2 alan kaplayan küçük kutucuklar olurdu 1-2sn içinde yok olurdu.
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    artenis (mehmet n.) 3 gün
    Suriye harekatından once akkor sahada diye eblek bir editör post attı benzetmek gibi olmasın. Ben de dedim ki askeriye kendi açıkladı daha seneye sahaya inecek dedi dedim adam oradan bir sardı bana tam 90 gün ceza yazmış. Aradan 2 yıl geçti neyse kendi akkor sahada diye haber yaptı.
    Eski DH ile yeni DH arasındaki fark, eski dh de kullanılan klavye ile yazılmış olması aynı bu ayfon gibi onu teknoloji veya haber yapmaya YETMEZ...
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 3 gün
    Babasını kaybetmiş belki onu arıyordur....
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    10619 kez okundu.
    33 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 12, iphone 12 pro ve
    9 etiket daha iphone 12 pro max lidar lidar sensörü lidar tarayıcı Apple Cep Telefonları Mobil Teknolojiler tof 3d derinlik kamerası tof sensörü
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