iPadOS 14 çıktı! İşte yenilikler ve güncelleme alan modeller

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Ana ekran widgetları, Apple Pencil ile yeni el yazısı özellikleri ve rafine edilmiş tasarımıyla dikkat çeken iPadOS 14 güncellemesi yayınlandı.

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iPadOS 14 güncellemesi nasıl yüklenir?

iPadOS 14 güncellemesini yüklemek için iPad'inizin ayarlar uygulamasını açarak, Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izlemelisiniz. Burada zaten cihazınız iPadOS 14 ile uyumluysa güncelleme karşınıza çıkacaktır.

iPadOS 14 alan iPad modelleri

Tüm iPad Pro modelleri

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

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Öne çıkan özellikler

Ana ekran widgetları

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Yeni Siri arayüzü ve iyileştirmeleri

Kullanım esnasında çağrı geldiğinde, kullanımı engellemeyen yeni çağrı arayüzü

Evrensel arama özelliği

Apple Pencil ile yazılan el yazılarını metne dönüştürme

Fotoğraflar, Dosyalar, Notlar, Takvim ve Apple Music gibi birçok uygulamada yeniden tasarlanan kenar çubukları

iMessage için iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sıkça konuşulan kişileri başa tutturma özellikleri

Gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri

Dikkat! Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, iPadOS 14 güncellemesi henüz cihazınıza gelmemiş olabilir. Belirli aralıklarla iPad'in Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.

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