iPadOS 14 çıktı! İşte yenilikler ve güncelleme alan modeller

Teknoloji Editörü
Ana ekran widgetları, Apple Pencil ile yeni el yazısı özellikleri ve rafine edilmiş tasarımıyla dikkat çeken iPadOS 14 güncellemesi yayınlandı.İlginizi Çekebilir iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı!
Ayrıca Bkz. "iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"
iPadOS 14 güncellemesi nasıl yüklenir?
iPadOS 14 güncellemesini yüklemek için iPad'inizin ayarlar uygulamasını açarak, Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izlemelisiniz. Burada zaten cihazınız iPadOS 14 ile uyumluysa güncelleme karşınıza çıkacaktır.
iPadOS 14 alan iPad modelleri
- Tüm iPad Pro modelleri
- iPad (7. nesil)
- iPad (6. nesil)
- iPad (5. nesil)
- iPad mini (5. nesil)
- iPad mini 4
- iPad Air (3. nesil)
- iPad Air 2
Öne çıkan özellikler
- Ana ekran widgetları
- Resim içinde resim
- Yeni Siri arayüzü ve iyileştirmeleri
- Kullanım esnasında çağrı geldiğinde, kullanımı engellemeyen yeni çağrı arayüzü
- Evrensel arama özelliği
- Apple Pencil ile yazılan el yazılarını metne dönüştürme
- Fotoğraflar, Dosyalar, Notlar, Takvim ve Apple Music gibi birçok uygulamada yeniden tasarlanan kenar çubukları
- iMessage için iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sıkça konuşulan kişileri başa tutturma özellikleri
- Gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri
Dikkat! Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, iPadOS 14 güncellemesi henüz cihazınıza gelmemiş olabilir. Belirli aralıklarla iPad'in Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: