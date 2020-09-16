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    iPadOS 14 çıktı! İşte yenilikler ve güncelleme alan modeller

    Ana ekran widgetları, Apple Pencil ile yeni el yazısı özellikleri ve elden geçirilen tasarımıyla dikkat çeken iPadOS 14 güncellemesi çıktı. İşte uyumlu iPad modelleri ve güncelleme talimatları:
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    2,4b
    1
    7
    İşletim Sistemleri
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPadOS 14 çıktı! İşte yenilikler ve güncelleme alan modeller
    Tam Boyutta Gör

    Ana ekran widgetları, Apple Pencil ile yeni el yazısı özellikleri ve rafine edilmiş tasarımıyla dikkat çeken iPadOS 14 güncellemesi yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı!

    Ayrıca Bkz. "iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"

    iPadOS 14 güncellemesi nasıl yüklenir?

    iPadOS 14 güncellemesini yüklemek için iPad'inizin ayarlar uygulamasını açarak, Genel >  Yazılım Güncelleme adımlarını izlemelisiniz. Burada zaten cihazınız iPadOS 14 ile uyumluysa güncelleme karşınıza çıkacaktır.

    iPadOS 14 alan iPad modelleri

    • Tüm iPad Pro modelleri
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2

    iPadOS 14 çıktı! İşte yenilikler ve güncelleme alan modeller
    Tam Boyutta Gör

    Öne çıkan özellikler

    • Ana ekran widgetları
    • Resim içinde resim
    • Yeni Siri arayüzü ve iyileştirmeleri
    • Kullanım esnasında çağrı geldiğinde, kullanımı engellemeyen yeni çağrı arayüzü
    • Evrensel arama özelliği
    • Apple Pencil ile yazılan el yazılarını metne dönüştürme
    • Fotoğraflar, Dosyalar, Notlar, Takvim ve Apple Music gibi birçok uygulamada yeniden tasarlanan kenar çubukları
    • iMessage için iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sıkça konuşulan kişileri başa tutturma özellikleri
    • Gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri

    Dikkat! Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, iPadOS 14 güncellemesi henüz cihazınıza gelmemiş olabilir. Belirli aralıklarla iPad'in Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Darknesia (Darknesia ) 1 gün
    Hesap makinesini kaldırdılar ya beni en çok o hasta ediyor...
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    FbA3* (Fatih Başaran) 1 gün
    Beta sürümlerde youtube 2160p kullanımdayken, tam sürümde yok oldu. Sebebi nedir?
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    Artizt (Mert ) 1 gün FbA3*
    Google'ın halt yemesi. Bu durumu redditte de dile getirmişler. reddit.com/...
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    renega (Ömer C. IŞIK) 1 gün FbA3*
    apple serefsizliği
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    marslan1999 (Mert ARSLAN) 1 gün
    Notlar çok daha kullanışlı olmuş. GoodNotes aldığıma pişman olmakla olmamak arasındayım. Eğer psikolojik değilse kalem gecikmesi korkunç derecede daha iyi. Ağır çekim video çekmeden gecikme olduğunu algılamakta güçlük çektim. Ufak tefek birkaç sorun gördüm ancak sonuçta ilk sürüm, o kadar olur. Air 3 için ilk izlenimlerim gayet olumlu.
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    Artizt (Mert ) 1 gün
    ipad 5.nesil cihazımda henüz gözükmüyor.
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    kaan4252_ (Kaan Aydoğdu ) 2 gün
    Çildiracam gelmedi
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