iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

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Apple, sanal olarak düzenlediği Time Flies etkinliğinde yeni iPad Air modelini duyurdu. Dördüncü nesle terfi eden iPad Air, güçlü teknik özellikleri ve iPad Pro'yu andıran tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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iPad Air (4. nesil) özellikleri

Yeni iPad Air, inç başına 264 (ppi) yoğunlukta 2360x1640 piksel çözünürlük sunan 10.9 inç büyüklüğündeki ekranla bizleri karşılıyor. Bir önceki nesil iPad Air'e kıyasla 0.4 inç daha büyük olan bu ekran, ortam ışığına göre renk sıcaklığını ayarlayabilen True Tone teknolojisine ev sahipliği yapmayı sürdürürken, 500 nit parlaklık değeriyle de dış ortamlarda ideal bir kullanım sunuyor.

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Bununla birlikte çerçeveleri büyük oranda tıraşlanan ekran, artık üzerinde fiziksel bir home butonu bulundurmuyor. Hal böyle olunca "Biyometrik güvenlik için Face ID'ye mi geçildi?" sorusu akıllara geliyor ancak Apple, Face ID yerine Touch ID parmak izi sensörünü güç butonuna entegre etmeyi tercih etmiş.

Yeni iPad Air gücünü, iPhone 12 modellerinde de kullanılacak olan A14 Bionic yonga setinden alıyor. 5nm teknolojisiyle üretilen bu yonga, iki adet yüksek performans ve 4 adet de verimlilik çekirdeğiyle kümelenen bir işlemciye ev sahipliği yapıyor. Önceki nesil iPad Air'de kullanılan A12 Bionic'e kıyasla %40 daha hızlı olan yeni işlemcinin içerisinde 11,8 milyar transistör bulunuyor. Bu işlemciye 4 çekirdekli grafik ünitesi ve 16 çekirdekli bir yapay sinir ağı motoru eşlik ediyor.

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64 ve 256 GB depolama seçenekleri bulunan yeni iPad Air'e tek şarjla ?? saate kadar kullanım ömrü vaat eden batarya güç veriyor. Bu tarafta bizleri karşılayan en büyük sürpriz ise Lightning portundan USB-C'ye geçilmesi oluyor.

2018'de duyurulan iPad Pro'daki 12 MP çözünürlüklü arka kamerayı miras alan iPad Air (4. nesil), ön tarafta ise 7 MP çözünürlüklü bir kamera bulunduruyor. Arka kamerası 4K@60 FPS video kaydedebilen iPad Air, ön kamerasıyla da saniyede 30 kare 1080p çözünürlüğünde video çekebiliyor.

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Yeni iPad Air'deki iyileştirmelerden biri de hoparlör tarafında karşımıza çıkıyor. Öyle ki alt tarafta yer alan iki hoparlöre ek olarak, tabletin üstüne de iki yeni hoparlör eklenmiş.

Tüm bu iyileştirmelerle birlikte iPad Air ve iPad Pro arasındaki makası biraz daha daraltan Apple, aksesuar tarafını da es geçmemiş. Buna göre bir önceki nesil iPad Air'da tabletin yan tarafında yer alan bağlantı pinleri, yeni iPad Air ile birlikte cihazın arkasına konumlandırılmış. Böylelikle Smart Keyboard Folio ve Magic Keyboard ile uyumluluk sağlanmış. Ayrıca Apple Pencil ile uyumluluk bakımından da terfi alan yeni iPad Air, artık ikinci nesil Apple Pencil ile uyumlu çalışıyor.

Teknik özellikler

Ekran: 10.9 inç, 2360x1640 piksel çözünürlük

10.9 inç, 2360x1640 piksel çözünürlük Boyut ve ağırlık: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm - 458 g

247,6 x 178,5 x 6,1 mm - 458 g İşlemci: A14 Bionic

A14 Bionic Depolama kapasitesi: 64/256 GB

64/256 GB Arka kamera: 12MP (f/1.8)

12MP (f/1.8) Ön kamera: 7MP (f/2.2)

7MP (f/2.2) Batarya: 10 saate kadar pil süresi

10 saate kadar pil süresi İşletim sistemi: iPadOS 14

iPadOS 14 Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, Ultra geniş bant (UWB), Gigabit sınıfı LTE (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)

USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, Ultra geniş bant (UWB), Gigabit sınıfı LTE (yalnızca hücresel bağlantılı modelde) Renk seçenekleri: Gümüş, uzay grisi, roze altın, gök mavisi, yeşil

iPad Air (4. nesil) başlangıç fiyatı 599$ olarak açıklandı.

Yeni iPad Air Türkiye fiyatı

Yeni iPad Air'in depolama ve bağlantı seçeneklerine göre Türkiye fiyatları şu şekilde:

64 GB hafızalı Wi-Fi modeli: 5.799 TL

256 GB hafızalı Wi-Fi modeli: 7.199 TL

64 GB hafızalı Wi-Fi + Hücresel bağlantı modeli: 6.999 TL

256 GB hafızalı Wi-Fi + Hücresel bağlantı modeli: 8.399 TL

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