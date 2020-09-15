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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

    iPad Air yenilendi! Dördüncü nesle terfi eden iPad Air, artık daha güçlü ve daha modern. İşte iPad Pro görünümlü yeni iPad Air'in özellikleri ve Türkiye fiyatı:
    2 sa. (Son Güncelleme: 17 dk.)
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    iPad
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
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    Apple, sanal olarak düzenlediği Time Flies etkinliğinde yeni iPad Air modelini duyurdu. Dördüncü nesle terfi eden iPad Air, güçlü teknik özellikleri ve iPad Pro'yu andıran tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 

    Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!"

    iPad Air (4. nesil) özellikleri

    Yeni iPad Air, inç başına 264 (ppi) yoğunlukta 2360x1640 piksel çözünürlük sunan 10.9 inç büyüklüğündeki ekranla bizleri karşılıyor. Bir önceki nesil iPad Air'e kıyasla 0.4 inç daha büyük olan bu ekran, ortam ışığına göre renk sıcaklığını ayarlayabilen True Tone teknolojisine ev sahipliği yapmayı sürdürürken, 500 nit parlaklık değeriyle de dış ortamlarda ideal bir kullanım sunuyor. 

    iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
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    Bununla birlikte çerçeveleri büyük oranda tıraşlanan ekran, artık üzerinde fiziksel bir home butonu bulundurmuyor. Hal böyle olunca "Biyometrik güvenlik için Face ID'ye mi geçildi?" sorusu akıllara geliyor ancak Apple, Face ID yerine Touch ID parmak izi sensörünü güç butonuna entegre etmeyi tercih etmiş.

    Yeni iPad Air gücünü, iPhone 12 modellerinde de kullanılacak olan A14 Bionic yonga setinden alıyor. 5nm teknolojisiyle üretilen bu yonga, iki adet yüksek performans ve 4 adet de verimlilik çekirdeğiyle kümelenen bir işlemciye ev sahipliği yapıyor. Önceki nesil iPad Air'de kullanılan A12 Bionic'e kıyasla %40 daha hızlı olan yeni işlemcinin içerisinde 11,8 milyar transistör bulunuyor. Bu işlemciye 4 çekirdekli grafik ünitesi ve 16 çekirdekli bir yapay sinir ağı motoru eşlik ediyor.

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    iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
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    64 ve 256 GB depolama seçenekleri bulunan yeni iPad Air'e tek şarjla ?? saate kadar kullanım ömrü vaat eden batarya güç veriyor. Bu tarafta bizleri karşılayan en büyük sürpriz ise Lightning portundan USB-C'ye geçilmesi oluyor.

    2018'de duyurulan iPad Pro'daki 12 MP çözünürlüklü arka kamerayı miras alan iPad Air (4. nesil), ön tarafta ise 7 MP çözünürlüklü bir kamera bulunduruyor. Arka kamerası 4K@60 FPS video kaydedebilen iPad Air, ön kamerasıyla da saniyede 30 kare 1080p çözünürlüğünde video çekebiliyor. 

    iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
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    Yeni iPad Air'deki iyileştirmelerden biri de hoparlör tarafında karşımıza çıkıyor. Öyle ki alt tarafta yer alan iki hoparlöre ek olarak, tabletin üstüne de iki yeni hoparlör eklenmiş.

    Tüm bu iyileştirmelerle birlikte iPad Air ve iPad Pro arasındaki makası biraz daha daraltan Apple, aksesuar tarafını da es geçmemiş. Buna göre bir önceki nesil iPad Air'da tabletin yan tarafında yer alan bağlantı pinleri, yeni iPad Air ile birlikte cihazın arkasına konumlandırılmış. Böylelikle Smart Keyboard Folio ve Magic Keyboard ile uyumluluk sağlanmış. Ayrıca Apple Pencil ile uyumluluk bakımından da terfi alan yeni iPad Air, artık ikinci nesil Apple Pencil ile uyumlu çalışıyor.

    Teknik özellikler

    • Ekran: 10.9 inç, 2360x1640 piksel çözünürlük
    • Boyut ve ağırlık: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm - 458 g
    • İşlemci: A14 Bionic
    • Depolama kapasitesi: 64/256 GB
    • Arka kamera: 12MP (f/1.8)
    • Ön kamera: 7MP (f/2.2)
    • Batarya: 10 saate kadar pil süresi
    • İşletim sistemi: iPadOS 14
    • Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, Ultra geniş bant (UWB), Gigabit sınıfı LTE (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)
    • Renk seçenekleri: Gümüş, uzay grisi, roze altın, gök mavisi, yeşil

    iPad Air (4. nesil) başlangıç fiyatı 599$ olarak açıklandı.

    Yeni iPad Air Türkiye fiyatı

    Yeni iPad Air'in depolama ve bağlantı seçeneklerine göre Türkiye fiyatları şu şekilde:

    • 64 GB hafızalı Wi-Fi modeli:  5.799 TL
    • 256 GB hafızalı Wi-Fi modeli: 7.199 TL
    • 64 GB hafızalı Wi-Fi + Hücresel bağlantı modeli: 6.999 TL
    • 256 GB hafızalı Wi-Fi + Hücresel bağlantı modeli: 8.399 TL



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    EddyCue (Eddy Cue) 2 sa. en beğenilen
    mesaj rezerve edenleri gorduk de haber rezerve edenleri de ilk defa goruyorum.
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    astegon (astegon CF) 1 sa.
    fiyatlar efsane olmuş efsane...Nasıl alacağız ya. ooof of müthiş bir cihaz olmuş.
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    Acht (Can ) 1 sa.
    iPad Air 3 almıştık iyiki almışız uçmuş fiyat
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    scientia 2 sa. yeni yorumcu
    Gönlüm bunu istiyor ama cebim base model diyor. O kadar da bekledim ama. Yine base model'e kaldık.
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    Theologist (Mehmet Deniz) 2 sa.
    iPad Pro'nun pabucunu dama attı resmen...

    FaceId, Lidar ve Ultrageniş Kamera koymuş olsa kimse Pro'yu almazdı, ki yine almaz bu varken çünkü işlemcisiyle kat ve kat fark atıyor Air > Pro'ya...
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    hitmachine16 2 sa. Theologist
    Saydığınız 3 özellik de olmazsa olmaz şeyler değil. Ipadde kamera çok önemli değil. Bu cihaza sahip olan birinin en az iki lensli kameraya sahip telefonu vardır. 5000 tl altı fiyata satarlarsa baya popüler bir cihaz geliyor.Apple da her zaman yaptığı gibi, pahalı tepe modellerinde olan özellikler süzülerek orta seviyeye ve giriş seviyesine getiriyor. Type c ile gelmesi büyük artı olmuş tek kablo taşınacak.Edit: 5700 TL nedir? dolar 9.6 TL'den hesaplanmış.
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    EddyCue (Eddy Cue) 2 sa. en beğenilen
    mesaj rezerve edenleri gorduk de haber rezerve edenleri de ilk defa goruyorum.
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