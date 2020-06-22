iPadOS 14 güncellemesi alacak iPad modelleri belli oldu

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Birçok duyuruya sahne olan WWDC20'de tanıtılan yeni işletim sistemlerinden biri de iPadOS 14 oldu. Geçtiğimiz yıl iPadOS işletim sistemini duyurarak, iPhone'larla iPad'ler arasına ince bir çizgi çeken Apple, iPad'leri daha işlevsel hale getiren iPadOS 14 ile birlikte önemli yenilikler duyurdu. Bunlardan en dikkat çekici olan ise hem iOS hem de iPadOS tarafında gelişmiş widget desteği oldu.

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Peki hangi iPad modelleri iPadOS 14 güncellemesi alacak? İşte Apple tarafından açıklanan iPadOS 14 güncellemesini alacak iPad modelleri:

Ayrıca Bkz. "iPadOS 14 tanıtıldı: Widget desteği, elden geçirilen tasarım ve iyileştirilmiş evrensel arama"

iPadOS 14 güncellemesi alacak iPad modelleri

Tüm iPad Pro modelleri

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

iPadOS 14 ne zaman çıkacak?

Geliştirici hesabı olanlar için geliştirici betası az önce yayınlanan iPadOS 14'ün halka açık betası ise önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin final sürümü ise sonbaharda son kullanıcıyla buluşacak.

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