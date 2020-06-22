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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPadOS 14 tanıtıldı: Widget desteği, elden geçirilen tasarım ve iyileştirilmiş evrensel arama

    iPadOS 14 elden geçirilmiş tasarım sonrasında iOS ve macOS dinamiklerini daha fazla bir araya getiren bir platform haline gelmiş. iPadOS 14 yenilikleri haberimizde.
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    iPad
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    Haber Editörü
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    iPadOS 14 tanıtıldı: Widget desteği, elden geçirilen tasarım ve iyileştirilmiş evrensel arama
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    Apple’ın ilk kez sanal olarak düzenlediği WWDC 2020 konferansında iOS 14 sürümünün tanıtılmasının ardından iPadOS 14 sürümü sahne aldı. Beklendiği gibi iOS 14 sürümünden pek çok yeni özellik geldi.

    iPadOS 14 neler sunuyor?

    iPadOS 14 sürümü ile birlikte ilk dikkat çeken konu widget desteği oluyor. Uygulamaların gerçek zamanlı etkileşimini sağlayan widget tasarımı ile artık pek çok veriyi alabilmek veya müzik dinleyebilmek için ana ekranda kalmak yeterli olacak. Widget’ları farklı boyutlara getirmek veya uygulama kısayollarının arasına yerleştirmek mümkün. Geniş ekranda bu yenilikleri daha iyi tecrübe etmek mümkün olacak.

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    Diğer taraftan Spotlight arama modülü biraz daha Mac sistemlerindeki muadiline benzetilmiş. Arama çubuğu ekranın ortasına yerleşirken bağlı bir klavye ile hızlı bir şekilde uygulama veya aktivite başlatılabiliyor.

    iPadOS 14 tanıtıldı: Widget desteği, elden geçirilen tasarım ve iyileştirilmiş evrensel arama
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    Fotoğraf ve Müzik gibi stok Apple uygulamalarında kenar çubuğu başta olmak üzere daha benzersiz bir tasarım sunuluyor. Siri ve gelen arama gibi daha önce tam ekran olan uygulamalar da artık daha az yer işgal ediyor.

    Apple Pencil tarafında ise Scribble desteği görüyoruz. Herhangi bir metin alanında kalem ile yazdığınız el yazınız metne dönüştürülüyor. Klavyede olduğu gibi kalemle de bir metnin üzerine iki kere tıklamak seçim yapmayı sağlıyor. Ayrıca çizdiğiniz şekilleri de iPad daha iyi bir şekilde keskinleştirebiliyor.

    iPadOS 14 tanıtıldı: Widget desteği, elden geçirilen tasarım ve iyileştirilmiş evrensel arama
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    https://9to5mac.com/2020/06/22/apple-announces-ipados-14-new-widgets-redesigned-apps-contextual-siri-revamped-universal-search/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 53 dk. en beğenilen
    Zamanında aptallık edip zamsung tablet alsaydım son güncellememi alacaktım. Arkadaşlar ciddiye alın binlerce kez yazdım yine yazıyorum. Telefon sizin bileceğiniz iş ama tablette ipadten başka bişey almayın üzülürsünüz.
    Zamanında aptallık edip zamsung tablet alsaydım son güncellememi alacaktım. Arkadaşlar ciddiye alın binlerce kez yazdım yine yazıyorum. Telefon sizin bileceğini...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 53 dk. en beğenilen
    Zamanında aptallık edip zamsung tablet alsaydım son güncellememi alacaktım. Arkadaşlar ciddiye alın binlerce kez yazdım yine yazıyorum. Telefon sizin bileceğiniz iş ama tablette ipadten başka bişey almayın üzülürsünüz.
    Yanıtla +5
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    tr1990 1 sa. yeni yorumcu
    2014 model air 2 ve 2015 mini 4 modelinede güncelleme gelecekmiş. Kısaca 2gb rami olan bütün cihazlar alacak
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