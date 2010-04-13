iPod destekli çalar saat: iHome iH22PV

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iHome firması, iPod dock olarakta işlev gören çalar saati iH22PV'yi satışa sundu. Mor, mavi ve gri renklerde üretilen çalar saat, iPod dock olarakta işlev görüyor ve bu sayede iPod'u şarj edebiliyor. iPod'un hafızasında bulunan müziklere de erişim imkanı sağlayan iH22PV'de 2 adet çalar saat sistemi bulunuyor. iHome iH22PV sahip olduğu 3.5mm girişi ile diğer müzik çalarlarla da uyumlu olarak çalışıyor.

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iHome'un iPod dock'lu hazırladığı çalar saat olan iH22PV, 49$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak