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iPod destekli çalar saat: iHome iH22PV

iHome firması, iPod ile uyumlu çalar saati iHome iH22PV'yi satışa sundu
9 yıl
8,6b
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iPod destekli çalar saat: iHome iH22PV
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iHome firması, iPod dock olarakta işlev gören çalar saati iH22PV'yi satışa sundu. Mor, mavi ve gri renklerde üretilen çalar saat, iPod dock olarakta işlev görüyor ve bu sayede iPod'u şarj edebiliyor. iPod'un hafızasında bulunan müziklere de erişim imkanı sağlayan iH22PV'de 2 adet çalar saat sistemi bulunuyor. iHome iH22PV sahip olduğu 3.5mm girişi ile diğer müzik çalarlarla da uyumlu olarak çalışıyor.

iPod destekli çalar saat: iHome iH22PV
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iHome'un iPod dock'lu hazırladığı çalar saat olan iH22PV, 49$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak


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bilgehankalkan 9 yıl
Çok kaba ve pahalı.
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freedom36 9 yıl
Bu mu pahalı?
Siz fiyat görmemişiniz!

Nuh nebiden kalma çalar saatler bile o iğrenç zır zır sesleriyle kaç liraya satılıyor bir bakın derim.
Hiçbiri benim ilgi alanıma girmiyor, o ayrı mesele.
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