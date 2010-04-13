iPod destekli çalar saat: iHome iH22PV

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
iHome firması, iPod dock olarakta işlev gören çalar saati iH22PV'yi satışa sundu. Mor, mavi ve gri renklerde üretilen çalar saat, iPod dock olarakta işlev görüyor ve bu sayede iPod'u şarj edebiliyor. iPod'un hafızasında bulunan müziklere de erişim imkanı sağlayan iH22PV'de 2 adet çalar saat sistemi bulunuyor. iHome iH22PV sahip olduğu 3.5mm girişi ile diğer müzik çalarlarla da uyumlu olarak çalışıyor.
iHome'un iPod dock'lu hazırladığı çalar saat olan iH22PV, 49$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nuh nebiden kalma çalar saatler bile o iğrenç zır zır sesleriyle kaç liraya satılıyor bir bakın derim. Hiçbiri benim ilgi alanıma girmiyor, o ayrı mesele.