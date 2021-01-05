Işıklı mışıklı oyuncu klavyesi incelemesi (CORSAIR K60 RGB PRO)

Bu videoda bünyesinde barındırdığı RGB ışıklarıyla oyuncuların kalplerini fethedecek Corsair'in K60 RGB PRO oyuncu klavyesini inceliyoruz. Sessiz mekanik anahtarlara sahip oyuncu klavyesi karşımızda.

Bu videoda kısa bir süre önce ofisimize ulaşan Corsair'in K60 RGB PRO isimli oyuncu klavyesini yakından inceliyoruz. Yüksek malzeme kalitesi, sessiz mekanik anahtarları ve RGB ışıklarıyla öne çıkan bu oyuncu klavyesi insani heyecanlandıracak türden. Özellikle ICUE yazılımıyla beraber çok daha fonksiyonlu hale gelen bu oyuncu klavyesi, segmentinde tercih edilebilecek ürünler arasında kolayca yer alıyor.