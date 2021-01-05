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    Işıklı mışıklı oyuncu klavyesi incelemesi (CORSAIR K60 RGB PRO)

    4 gün
    7,4b
    1
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda bünyesinde barındırdığı RGB ışıklarıyla oyuncuların kalplerini fethedecek Corsair'in K60 RGB PRO oyuncu klavyesini inceliyoruz. Sessiz mekanik anahtarlara sahip oyuncu klavyesi karşımızda.

    Bu videoda kısa bir süre önce ofisimize ulaşan Corsair'in K60 RGB PRO isimli oyuncu klavyesini yakından inceliyoruz. Yüksek malzeme kalitesi, sessiz mekanik anahtarları ve RGB ışıklarıyla öne çıkan bu oyuncu klavyesi insani heyecanlandıracak türden. Özellikle ICUE yazılımıyla beraber çok daha fonksiyonlu hale gelen bu oyuncu klavyesi, segmentinde tercih edilebilecek ürünler arasında kolayca yer alıyor.



    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    melo1903 (melik durak) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    çatır çutur devam ...
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    Leavemealone9 (Marethh Ellia) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Maşallah Enes'te bir oraya bi buraya firma değiştiriyor sürekli. Sırada hangi firma var acaba
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    WarSaw (Savaş T.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bir an eski DH editörlerinden Ender Yıldız sandım sevindim
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    Rouvax 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel kardeşim, o klavyedeki kısmın ismi Num Lock değil, numerik klavye ve Numpad
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    enesdegirmenci (Enes DEGİRMENCİ) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Rouvax
    Yanlış bir telaffuz olmuş. Teşekkürler
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    Roark (10uncukoylu ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hakkı'nın saç ektirdiği elemanı değil mi bu? Neyi başardı da DH'ye terfi etti?
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    4TCL (Sedat ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Işıklı mışıklı yazınca fiyatı uygun sandıydım 1400 tl imis.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Mışık biraz zayıf kalmış sanki. Işık fena değil.
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    cihat emre 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel aydınlatma fikri :)

    Ama artık şu rgb olaylarına sasirmasak mi artık normal. Oldu çünkü
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ne la çin kerhanesi gibi...
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    lPaTRoNl (Burak ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Hocam tutmamış ben artiladim
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