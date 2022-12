Kalpli emoji anlamları ❤ WhatsApp renkli kalp emojileri ne anlama geliyor?

Her kalbin hem nasıl kullanıldığı hem de neyi temsil ettiği konusunda ince nüansları vardır. Yine de özünde her renkli kalp, görülenden daha yüklü bir anlam taşımaz. Standart bir klavyede aralarından seçim yapabileceğiniz 20’den fazla farklı kalp emojisi vardır. WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger ve diğer sosyal ağlarda, Android ve iPhone mesajlaşma uygulamalarında eklenen kalpli emojiler ne anlama gelir?

💕Pembe kalp emoji anlamları

Pembe kalp emoji anlamı nedir? Aşk, dostluk, sıcaklık - Pembe kalp ne anlama gelir? Pembe kalp, aşkı, dostluğu ve sıcaklık duygularını ve pembe rengi temsi eder. Pırıl pırıl pembe kalbe benzer şekilde sade pembe kalp de hayatınızdaki romantik olmayan ilişkilere sevgi göstermenin bir yoludur.

Pembe kalp emojileri, daha samimi bir şekilde sevmek ama kırmızı kalp emojisi kadar ciddi değil. Pembe renk kalp emojisini arkadaşlarınıza ve ailenize sevginizi göstermek için, hatta yeni bir ilişkinin ilk aşamalarında büyüyen duygularınızı göstermek için kullanabilirsiniz. En çok kullanılan pembe kalp emojileri şunlar:

💕İki kalp emoji anlamı: Karşılıklı aşk - İki kalp ne anlama gelir? İki kalp, “Havada aşk kokusu var” ama tutkulu bağlamda değil. Romantik mesajlarda birisine olan sevgi ifadesi veya kızlar arasında dostluklarda iki kalp emoji kullanılır.

💞 Dönen kalp emoji anlamı: Karşılıklı anlayış - Dönen kalp ne anlama gelir? Dönen kalp, temelde kalp emojilerinin yeniden paylaşılmasıdır. İki şey aynı anda aynı şeyleri hissediyorsa dönen kalp emojisi kullanılır. Mesajla bir özrü kabul etmek, birini affetmek ve birinden özür dilemek durumlarında kullanılabilir. Platonik arkadaşlık durumunda kırmızı kalp emoji kullanılması daha uygundur.

💓Titreyen kalp emojisi anlamı: Titreyen kalp ne anlama gelir? “Sevi çok seviyorum!” Atan kalp güçlü bir bağı sembolize eder ve birisi veya bir şey için güçlü duyguları ifade eder. Aynı zamanda “bebek geliyor” anlamında kullanılır. Özür ve aşk itirafı durumunda kullanılması uygundur. Platonik arkadaşlıkta gerçek kırmızı kalp daha etkili olacaktır.



💗Büyüyen kalp emoji anlamı: Aşk itirafı veya özür dileme - Büyüyen kalp ne anlama gelir? Birbiri içindeki üç kalp, sürekli büyüyen bir kalbi ifade eder. Duygular derinleşiyor, daha da derinleşiyor, aşk büyüyor. Duygusal bir sohbetten veya harika bir deneyimden sonra kalp atışı artar ve kalp neşeyle dolar.

💖 Işıltılı kalp emoji anlamı: Sevgi ve şefkat - Parlayan kalp ne anlama gelir? Parıldayan küçük kalp emojisi, genellikle mutlu, eğlenceli veya tatlı bir tonla sevgi ve şefkati çeşitli şekillerde gösterme şeklidir. Parıltı, sırılsıklam olmayı çağrıştırabilirken, yeryüzünde barış ve herkese karşı iyi niyet duyguları için de sıklıkla kullanılmaktadır.

💘 Kalp içinde ok emojisi anlamı: Aşık olmak, vurulmak - Kalbe saplanan ok ne demek? Kalp içinde ok, mesajlarda romantik duyguları ifade eder ve genellikle Sevgililer Günü mesajları ve gönderilerinde kullanılır. Bunun yeni bir aşkın sembolü olduğuna inanılır ancak yeni aşkı simgeleyen o kadar kalp emojisi vardır ki bu, genelde kullanılmaz. Her zaman sevimli olduğunu düşündüğünüz o platonik arkadaş için kullanılabilecek bir emoji kesinlikle değil.

💝 Kurdeleli kalp emojisi anlamı: Birine ömür boyu kalbini vermek - Pembe kurdeleli kalp ne anlama gelir? Bu, ironik olmayan “kalbim senindir” emojisi. Kalp şeklinde çikolata kutusu gibi görünse de, birine tamamen aşık olduğunuzda o da aşıksa kullanabilirsiniz. Sevgililer Günü’nde kullanılan emojiler arasındadır.