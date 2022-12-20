Kalpli emoji anlamları ❤ WhatsApp renkli kalp emojileri ne anlama geliyor?

Mesajlarınızda ve sohbetlerinizde rastgele kalp emojileri mi gönderiyorsunuz? Dikkat! Her renkli kalbin bir anlamı var ve bazı kalp sembolleri göründüğünden farklı anlamlar taşıyor. Tıpkı Sevgililer Günü’ndeki farklı renkli güller gibi çeşitli renkli kalp emojileri belirli bir mesaj içerir. WhatsApp, Instagram, Facebook gibi sosyal ağlarda her gün milyonlarca kalp emojisi paylaşılıyor ve emojilerle kalp içeren mesajlardan bazıları romantik anlamlar taşırken, bazıları arkadaşlar arasında çok yaygın ve hatta yiyecek için kullanılan kalpler bile var. Bu rehber yazıda değişik kalp emojileri ve anlamları (örneğin; beyaz kalp emoji ne anlama geliyor?) hakkında bilgilendireceğiz. İşte sıklıkla kullanılanrenkli kalpli emojiler:

Kalpli emojiler ve kalplerin anlamları

Tam Boyutta Gör Kalp emoji anlamı nedir? çok soruluyor. Emojilerle kalp atarken hiç kimse yanlış izlenim vermek istemez. Mavi kalp platonik aşkı mı, yeşil kalp kıskançlığı mı temsil ediyor? Kırmızı kalp tutkulu aşkı mı? İşte kırmızı, siyah, beyaz, mavi, mor ve diğer renkli kalplerin anlamı:

Her kalbin hem nasıl kullanıldığı hem de neyi temsil ettiği konusunda ince nüansları vardır. Yine de özünde her renkli kalp, görülenden daha yüklü bir anlam taşımaz. Standart bir klavyede aralarından seçim yapabileceğiniz 20’den fazla farklı kalp emojisi vardır. WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger ve diğer sosyal ağlarda, Android ve iPhone mesajlaşma uygulamalarında eklenen kalpli emojiler ne anlama gelir?

❤️ Kırmızı kalp emoji anlamı Tam Boyutta Gör Kırmızı kalp emoji anlamı nedir? Gerçek aşk - Kırmızı kalp ne anlama gelir? Kırmızı kalp, aşkın klasik sembolüdür. Kırmızı kalp emojisi, tutkunun ve romantizmin ifadesidir ama aynı zamanda arkadaşlık ve güçlü bağlar için romantik olmayan bağlamdadır. Tıpkı kırmızı güllerin bilindiği üzere en romantik çiçek olması gibi kırmızı kalp de en romantik kalptir. Kırmızı güller gibi en temel olandır. Yalnızca ilk kez gönderdiğinizde veya aldığınızda etkileyicidir. Yeni hoşlandığınız birinden kırmızı kalp emojisi aldıysanız evet bu bir sözdür ancak birkaç yıldır çıktığınız birinden geldiyse ilişkin bir adım ileri gittiği anlamına gelir. Kırmızı kalp aynı zamanda zamansız, platonik aşk anlamına da gelir ve keder veya kayıp zamanlarında destek göstermek için de kullanılabiliyor. Kırmızı renk kalp emojisi, yeni bir ilişkinin başlarında kullanılabilir ancak ilk buluşmadan hemen sonra kullanılması pek uygun değildir.

🖤 Siyah kalp emoji anlamı Tam Boyutta Gör Siyah kalp emoji anlamı nedir? Kötü ruh hali - Siyah kalp ne anlama gelir? Siyah kalp, karanlık ve çarpık mizah anlayışını gösterir. Siyah kalp emojisi, ruhun karanlık tarafını yansıtabilir; üzüntü ve kederi ifade etmek için de kullanılır. Siyah renk kalp emojisi, çoğunluk ironik olarak birini utandırmak, kara mizahı ifade etmek veya isyanı göstermek için kullanılır. Bunun dışında sosyal medya paylaşımlarında kara kalp emojisi üzüntüyü ifade ettiği için üzücü haberlerin paylaşılmasında kullanılır. Ruh eşinizi bulduysanız, siyah kalp kullanabileceğiniz en uygun kalp emojisi ancak çıktığınız herhangi biriyle bu emojiyi kullanmanız pek uygun olmayacaktır.

💜 Mor kalp emoji anlamı Tam Boyutta Gör Mor kalp emoji anlamı nedir? Merhamet, zenginlik, görev, onur, krallık ve sağduyu- Mor kalp ne anlama gelir? Mor kalp, anlayış ve şefkatli ifadesidir. Mor kalp emojisi, sevgi ve ilgiyi temsil eder; Anneler Günü için veya ebeveynler ve çocuklar arasındaki mesajlarda da kullanılır. Mor renk kalp emojisi, moda bilincine sahip kişiler veya ünlüler tarafından cazibe veya zenginlik ifadesi olarak da kullanılır. Işıltı ve lüks sevgisini ifade eden eflatun kalp emojisi, kişisel sohbetlerde fiziksel çekiciliği ve utangaç olmadığınızı ifade ettiğinden karşı taraftan hoşlandığınız anlamına da gelir. Bu asil göz kamaştırıcı kalp, alternatif olarak ihtişam, savurganlık ve büyü için kullanılır. Sosyal medyada lüks ürünleri, kıyafetleri veya etkinlikleri paylaşırken kullanabilirsiniz.

🧡 Turuncu kalp emoji anlamı Tam Boyutta Gör Turuncu kalp emoji anlamı nedir? Huzur, bakım ve rahatlık - Turuncu kalp ne anlama gelir? Turuncu kalp, aşkın simgesidir. Turuncu kalp emojisi, gönülsüz bir aşkı temsil edebilir ya da bir ilişki yaşamak istemiyor, sadece arkadaş olmak istiyorsanız turuncu renk kalp emojisini kullanabilirsiniz. Bu emoji, cesareti olmayanların kırmızı kalbidir. Genellikle ellerini kalplerinin üzerine koyan ancak sonsuz aşk yaşayıp yaşamamakta kararsız kişilerce kullanılır. Birine kırmızı kalp göndermek istiyorsunuz ancak belli durumlarda sevgili gibi davrandığınız bir ilişkinin içerisindeyseniz kısaca cesaretiniz yoksa turuncu renk kalp emojisini kullanabilirsiniz. Mesajı; “Seni bir arkadaş olarak derinden seviyorum.” şeklindedir veya flört etme aşamasında da kullanılabilir. Alternatif olarak, neşe, mutluluk, yaratıcılık, cesaretlendirme ve güneş ışığını ifade eder, dostluk anlamına da gelir.

💙 Mavi kalp emoji anlamı Tam Boyutta Gör Mavi kalp emoji anlamı nedir? Güven, uyum, barış ve sadakat - Mavi kalp ne anlama gelir? Mavi kalp, platonik aşkı, sadakati ve dostluğu temsil eder. Mavi kalp emojisi, aynı zamanda otizm farkındalığının desteklenmesi, su sporları sevgisi veya bir aşırı ilginin ifadesidir. Mavi kalp, kardeş enerjiye sahiptir. İstikrarı, bilgeliği ve inancı ifade eden mavi renk kalp emojisini dostlarınıza gönderebilirsiniz. Bu kalpli emoji, cinsiyete dayalı değildir; ayda bir kez gördüğünüz bir arkadaşınıza veya yemek sözü verdiğiniz karşı cinse gönderebilirsiniz. Grup sohbetlerde ekleyecek bir şeyiniz olmadığında, anne babanız geldiğinde veya Instagram’da birinden direkt mesaj aldığınızda mesajınıza mavi renk kalp emojisi ekleyebilirsiniz.

💕Pembe kalp emoji anlamları Tam Boyutta Gör Pembe kalp emoji anlamı nedir? Aşk, dostluk, sıcaklık - Pembe kalp ne anlama gelir? Pembe kalp, aşkı, dostluğu ve sıcaklık duygularını ve pembe rengi temsi eder. Pırıl pırıl pembe kalbe benzer şekilde sade pembe kalp de hayatınızdaki romantik olmayan ilişkilere sevgi göstermenin bir yoludur. Pembe kalp emojileri, daha samimi bir şekilde sevmek ama kırmızı kalp emojisi kadar ciddi değil. Pembe renk kalp emojisini arkadaşlarınıza ve ailenize sevginizi göstermek için, hatta yeni bir ilişkinin ilk aşamalarında büyüyen duygularınızı göstermek için kullanabilirsiniz. En çok kullanılan pembe kalp emojileri şunlar: 💕İki kalp emoji anlamı: Karşılıklı aşk - İki kalp ne anlama gelir? İki kalp, “Havada aşk kokusu var” ama tutkulu bağlamda değil. Romantik mesajlarda birisine olan sevgi ifadesi veya kızlar arasında dostluklarda iki kalp emoji kullanılır. 💞 Dönen kalp emoji anlamı: Karşılıklı anlayış - Dönen kalp ne anlama gelir? Dönen kalp, temelde kalp emojilerinin yeniden paylaşılmasıdır. İki şey aynı anda aynı şeyleri hissediyorsa dönen kalp emojisi kullanılır. Mesajla bir özrü kabul etmek, birini affetmek ve birinden özür dilemek durumlarında kullanılabilir. Platonik arkadaşlık durumunda kırmızı kalp emoji kullanılması daha uygundur. 💓Titreyen kalp emojisi anlamı: Titreyen kalp ne anlama gelir? “Sevi çok seviyorum!” Atan kalp güçlü bir bağı sembolize eder ve birisi veya bir şey için güçlü duyguları ifade eder. Aynı zamanda “bebek geliyor” anlamında kullanılır. Özür ve aşk itirafı durumunda kullanılması uygundur. Platonik arkadaşlıkta gerçek kırmızı kalp daha etkili olacaktır. Tam Boyutta Gör 💗Büyüyen kalp emoji anlamı: Aşk itirafı veya özür dileme - Büyüyen kalp ne anlama gelir? Birbiri içindeki üç kalp, sürekli büyüyen bir kalbi ifade eder. Duygular derinleşiyor, daha da derinleşiyor, aşk büyüyor. Duygusal bir sohbetten veya harika bir deneyimden sonra kalp atışı artar ve kalp neşeyle dolar. 💖 Işıltılı kalp emoji anlamı: Sevgi ve şefkat - Parlayan kalp ne anlama gelir? Parıldayan küçük kalp emojisi, genellikle mutlu, eğlenceli veya tatlı bir tonla sevgi ve şefkati çeşitli şekillerde gösterme şeklidir. Parıltı, sırılsıklam olmayı çağrıştırabilirken, yeryüzünde barış ve herkese karşı iyi niyet duyguları için de sıklıkla kullanılmaktadır. 💘 Kalp içinde ok emojisi anlamı: Aşık olmak, vurulmak - Kalbe saplanan ok ne demek? Kalp içinde ok, mesajlarda romantik duyguları ifade eder ve genellikle Sevgililer Günü mesajları ve gönderilerinde kullanılır. Bunun yeni bir aşkın sembolü olduğuna inanılır ancak yeni aşkı simgeleyen o kadar kalp emojisi vardır ki bu, genelde kullanılmaz. Her zaman sevimli olduğunu düşündüğünüz o platonik arkadaş için kullanılabilecek bir emoji kesinlikle değil. 💝 Kurdeleli kalp emojisi anlamı: Birine ömür boyu kalbini vermek - Pembe kurdeleli kalp ne anlama gelir? Bu, ironik olmayan “kalbim senindir” emojisi. Kalp şeklinde çikolata kutusu gibi görünse de, birine tamamen aşık olduğunuzda o da aşıksa kullanabilirsiniz. Sevgililer Günü’nde kullanılan emojiler arasındadır.

Emoji anlamları: Instagram & WhatsApp emojileri ve anlamları 5 gün önce eklendi

🤎 Kahverengi kalp emoji anlamı Tam Boyutta Gör Kahverengi kalp ne anlama gelir? Kahverengi kalp emojisi, sadece aşkı değil aynı zamanda hayatı da temsil ediyor. Kahverengi kalp, çevreye veya doğaya yakınlığı ve çikolata tercihini ifade edebilir. Kahverengi sıcak bir renktir ve sıcaklık, güvenlik ve rahatlık anlamına gelir. Kahverengi kalp emojisi, genellikle sevgi, şefkat ve yakın bağ duygularını temsil etmek için kullanılır. Ayrıca, “Siyah Yaşamlar Önemlidir” (Black Lives Matter) hareketi ve 🖤 siyah kalp emojisi ile birlikte, beyaz olmayan insanlar için ırksal eşitlik ve adalet desteğini ifade etmek için özel olarak kullanılan bir kalp emojisidir.

🤍 Beyaz kalp emoji anlamı Tam Boyutta Gör Beyaz kalp emoji anlamı nedir? Bitmeyen saf aşk - Beyaz kalp ne anlama gelir? Beyaz kalp emojisi, bir ilişkinin veya arkadaşlığın saflığını, nezaketini ve masumiyetini sembolize eder. Beyaz kalp emojisi, bir ebeveynin çocuğuna duyduğu sevgi veya derin, sonsuz güçlü bir romantik aşk gibi sevginin en saf halini ifade eder. Biri size beyaz kalp emojisi gönderirse bu, onlar için ne kadar özel olduğunuzu gösterir. Örneğin; “Seni sonsuza dek tüm kalbimle seviyorum.” mesajında beyaz kalp kullanılabilir. Ayrıca beyaz renkli herhangi bir şeye karşı sevgi, destek, yakın bağ ve hayranlığı göstermek için yaygın olarak kullanılır. Boş kalp emojisi ♡, beyaz kalp emojisi yerine kullanılabilir.

💔 Kırık kalp emoji anlamı Tam Boyutta Gör Kırık kalp emoji anlamı nedir? Kalbi kırık - Kırık kalp ne anlama gelir? Kırık kırmızı kalp, üzüntü ve acıyı ifade eder. Kırık kalp emojisi, mesajlarda ve sosyal medyada bir ayrılık, kayıp veya başka kötü durumdan sonra kederi ifade etmek için kullanılır. Kırık kalp emojisinin kullanımı üzücü haberler, depresyon veya kalp hastalığı konuşması, romantik ayrılıklarla ilgili fotoğrafların paylaşılması ve tabii ki kişisel aşk ve kayıp hususunda yaygındır.

❣️ Kalp ünlem emojisi anlamı Kalp ünlem emojisi anlamı nedir? Heves, heyecan, eğlence - Kalp şeklinde ünlem işareti anlamı nedir? Ünlem işaretli kalp emojisi, parlayan kalp emojisi 💖, atan kalp emojisi 💓, büyüyen kalp emojisi 💗 gibi sevgi, şefkat ve diğer olumlu duyguları iletmek için kullanılır. Ancak ünlem işareti olduğu için emoji, bir mesaja veya sosyal medya gönderisine heyecan, sürpriz ve keyfi katar. Bu kalp emojisi, bazen sadece görsellik için kullanılır.

💛 Sarı kalp emoji anlamı Tam Boyutta Gör Sarı kalp emoji anlamı nedir? Mutluluk ve arkadaşlık - Sarı kalp ne anlama gelir? Sarı kalp, altın gibi bir kalp anlamındadır, samimi sevgiyi ve kalbin saflığını temsil eder. Romantik bağlamda çok kullanılmaz, daha çok mutluluk, dostluk ve yaşam sevinci için kullanılır. Sarı kalp emojisi, romantik aşkın aksine sevgiyi ve dostluğu göstermek için kullanılır. Ayrıca mutluluk ifadeleriyle birlikte spor takımı renklerinden elbiselere kadar sarı olan her şeyle kullanılabilir.