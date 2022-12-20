Kalpli emoji anlamları ❤ WhatsApp renkli kalp emojileri ne anlama geliyor?

- Kalpli emojiler ve kalplerin anlamları
- ❤️ Kırmızı kalp emoji anlamı
- 🖤 Siyah kalp emoji anlamı
- 💜 Mor kalp emoji anlamı
- 🧡 Turuncu kalp emoji anlamı
- 💙 Mavi kalp emoji anlamı
- 💕Pembe kalp emoji anlamları
- 🤎 Kahverengi kalp emoji anlamı
- 🤍 Beyaz kalp emoji anlamı
- 💔 Kırık kalp emoji anlamı
- ❣️ Kalp ünlem emojisi anlamı
- 💛 Sarı kalp emoji anlamı
- 💚 Yeşil kalp emoji anlamı
- Şekilli kalp emojileri
- Kalp emojisi klavyede nasıl yapılır?
- Kalp emojisi kısayol tuşları
- Yorumlar
Mesajlarınızda ve sohbetlerinizde rastgele kalp emojileri mi gönderiyorsunuz? Dikkat! Her renkli kalbin bir anlamı var ve bazı kalp sembolleri göründüğünden farklı anlamlar taşıyor. Tıpkı Sevgililer Günü’ndeki farklı renkli güller gibi çeşitli renkli kalp emojileri belirli bir mesaj içerir. WhatsApp, Instagram, Facebook gibi sosyal ağlarda her gün milyonlarca kalp emojisi paylaşılıyor ve emojilerle kalp içeren mesajlardan bazıları romantik anlamlar taşırken, bazıları arkadaşlar arasında çok yaygın ve hatta yiyecek için kullanılan kalpler bile var. Bu rehber yazıda değişik kalp emojileri ve anlamları (örneğin; beyaz kalp emoji ne anlama geliyor?) hakkında bilgilendireceğiz. İşte sıklıkla kullanılanrenkli kalpli emojiler:
Kalpli emojiler ve kalplerin anlamları
Her kalbin hem nasıl kullanıldığı hem de neyi temsil ettiği konusunda ince nüansları vardır. Yine de özünde her renkli kalp, görülenden daha yüklü bir anlam taşımaz. Standart bir klavyede aralarından seçim yapabileceğiniz 20’den fazla farklı kalp emojisi vardır. WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger ve diğer sosyal ağlarda, Android ve iPhone mesajlaşma uygulamalarında eklenen kalpli emojiler ne anlama gelir?
❤️ Kırmızı kalp emoji anlamı
Kırmızı kalp emojisi, tutkunun ve romantizmin ifadesidir ama aynı zamanda arkadaşlık ve güçlü bağlar için romantik olmayan bağlamdadır. Tıpkı kırmızı güllerin bilindiği üzere en romantik çiçek olması gibi kırmızı kalp de en romantik kalptir. Kırmızı güller gibi en temel olandır. Yalnızca ilk kez gönderdiğinizde veya aldığınızda etkileyicidir. Yeni hoşlandığınız birinden kırmızı kalp emojisi aldıysanız evet bu bir sözdür ancak birkaç yıldır çıktığınız birinden geldiyse ilişkin bir adım ileri gittiği anlamına gelir. Kırmızı kalp aynı zamanda zamansız, platonik aşk anlamına da gelir ve keder veya kayıp zamanlarında destek göstermek için de kullanılabiliyor. Kırmızı renk kalp emojisi, yeni bir ilişkinin başlarında kullanılabilir ancak ilk buluşmadan hemen sonra kullanılması pek uygun değildir.
🖤 Siyah kalp emoji anlamı
Siyah renk kalp emojisi, çoğunluk ironik olarak birini utandırmak, kara mizahı ifade etmek veya isyanı göstermek için kullanılır. Bunun dışında sosyal medya paylaşımlarında kara kalp emojisi üzüntüyü ifade ettiği için üzücü haberlerin paylaşılmasında kullanılır. Ruh eşinizi bulduysanız, siyah kalp kullanabileceğiniz en uygun kalp emojisi ancak çıktığınız herhangi biriyle bu emojiyi kullanmanız pek uygun olmayacaktır.
💜 Mor kalp emoji anlamı
Mor kalp emojisi, sevgi ve ilgiyi temsil eder; Anneler Günü için veya ebeveynler ve çocuklar arasındaki mesajlarda da kullanılır. Mor renk kalp emojisi, moda bilincine sahip kişiler veya ünlüler tarafından cazibe veya zenginlik ifadesi olarak da kullanılır.
Işıltı ve lüks sevgisini ifade eden eflatun kalp emojisi, kişisel sohbetlerde fiziksel çekiciliği ve utangaç olmadığınızı ifade ettiğinden karşı taraftan hoşlandığınız anlamına da gelir. Bu asil göz kamaştırıcı kalp, alternatif olarak ihtişam, savurganlık ve büyü için kullanılır. Sosyal medyada lüks ürünleri, kıyafetleri veya etkinlikleri paylaşırken kullanabilirsiniz.
🧡 Turuncu kalp emoji anlamı
Turuncu kalp emojisi, gönülsüz bir aşkı temsil edebilir ya da bir ilişki yaşamak istemiyor, sadece arkadaş olmak istiyorsanız turuncu renk kalp emojisini kullanabilirsiniz.
Bu emoji, cesareti olmayanların kırmızı kalbidir. Genellikle ellerini kalplerinin üzerine koyan ancak sonsuz aşk yaşayıp yaşamamakta kararsız kişilerce kullanılır. Birine kırmızı kalp göndermek istiyorsunuz ancak belli durumlarda sevgili gibi davrandığınız bir ilişkinin içerisindeyseniz kısaca cesaretiniz yoksa turuncu renk kalp emojisini kullanabilirsiniz. Mesajı; “Seni bir arkadaş olarak derinden seviyorum.” şeklindedir veya flört etme aşamasında da kullanılabilir. Alternatif olarak, neşe, mutluluk, yaratıcılık, cesaretlendirme ve güneş ışığını ifade eder, dostluk anlamına da gelir.
💙 Mavi kalp emoji anlamı
Mavi kalp emojisi, aynı zamanda otizm farkındalığının desteklenmesi, su sporları sevgisi veya bir aşırı ilginin ifadesidir.
Mavi kalp, kardeş enerjiye sahiptir. İstikrarı, bilgeliği ve inancı ifade eden mavi renk kalp emojisini dostlarınıza gönderebilirsiniz. Bu kalpli emoji, cinsiyete dayalı değildir; ayda bir kez gördüğünüz bir arkadaşınıza veya yemek sözü verdiğiniz karşı cinse gönderebilirsiniz. Grup sohbetlerde ekleyecek bir şeyiniz olmadığında, anne babanız geldiğinde veya Instagram’da birinden direkt mesaj aldığınızda mesajınıza mavi renk kalp emojisi ekleyebilirsiniz.
💕Pembe kalp emoji anlamları
Pembe kalp emojileri, daha samimi bir şekilde sevmek ama kırmızı kalp emojisi kadar ciddi değil. Pembe renk kalp emojisini arkadaşlarınıza ve ailenize sevginizi göstermek için, hatta yeni bir ilişkinin ilk aşamalarında büyüyen duygularınızı göstermek için kullanabilirsiniz. En çok kullanılan pembe kalp emojileri şunlar:
💕İki kalp emoji anlamı: Karşılıklı aşk - İki kalp ne anlama gelir? İki kalp, “Havada aşk kokusu var” ama tutkulu bağlamda değil. Romantik mesajlarda birisine olan sevgi ifadesi veya kızlar arasında dostluklarda iki kalp emoji kullanılır.
💞 Dönen kalp emoji anlamı: Karşılıklı anlayış - Dönen kalp ne anlama gelir? Dönen kalp, temelde kalp emojilerinin yeniden paylaşılmasıdır. İki şey aynı anda aynı şeyleri hissediyorsa dönen kalp emojisi kullanılır. Mesajla bir özrü kabul etmek, birini affetmek ve birinden özür dilemek durumlarında kullanılabilir. Platonik arkadaşlık durumunda kırmızı kalp emoji kullanılması daha uygundur.
💓Titreyen kalp emojisi anlamı: Titreyen kalp ne anlama gelir? “Sevi çok seviyorum!” Atan kalp güçlü bir bağı sembolize eder ve birisi veya bir şey için güçlü duyguları ifade eder. Aynı zamanda “bebek geliyor” anlamında kullanılır. Özür ve aşk itirafı durumunda kullanılması uygundur. Platonik arkadaşlıkta gerçek kırmızı kalp daha etkili olacaktır.
💗Büyüyen kalp emoji anlamı: Aşk itirafı veya özür dileme - Büyüyen kalp ne anlama gelir? Birbiri içindeki üç kalp, sürekli büyüyen bir kalbi ifade eder. Duygular derinleşiyor, daha da derinleşiyor, aşk büyüyor. Duygusal bir sohbetten veya harika bir deneyimden sonra kalp atışı artar ve kalp neşeyle dolar.
💖 Işıltılı kalp emoji anlamı: Sevgi ve şefkat - Parlayan kalp ne anlama gelir? Parıldayan küçük kalp emojisi, genellikle mutlu, eğlenceli veya tatlı bir tonla sevgi ve şefkati çeşitli şekillerde gösterme şeklidir. Parıltı, sırılsıklam olmayı çağrıştırabilirken, yeryüzünde barış ve herkese karşı iyi niyet duyguları için de sıklıkla kullanılmaktadır.
💘 Kalp içinde ok emojisi anlamı: Aşık olmak, vurulmak - Kalbe saplanan ok ne demek? Kalp içinde ok, mesajlarda romantik duyguları ifade eder ve genellikle Sevgililer Günü mesajları ve gönderilerinde kullanılır. Bunun yeni bir aşkın sembolü olduğuna inanılır ancak yeni aşkı simgeleyen o kadar kalp emojisi vardır ki bu, genelde kullanılmaz. Her zaman sevimli olduğunu düşündüğünüz o platonik arkadaş için kullanılabilecek bir emoji kesinlikle değil.
💝 Kurdeleli kalp emojisi anlamı: Birine ömür boyu kalbini vermek - Pembe kurdeleli kalp ne anlama gelir? Bu, ironik olmayan “kalbim senindir” emojisi. Kalp şeklinde çikolata kutusu gibi görünse de, birine tamamen aşık olduğunuzda o da aşıksa kullanabilirsiniz. Sevgililer Günü’nde kullanılan emojiler arasındadır.
🤎 Kahverengi kalp emoji anlamı
Kahverengi kalp emojisi, genellikle sevgi, şefkat ve yakın bağ duygularını temsil etmek için kullanılır. Ayrıca, “Siyah Yaşamlar Önemlidir” (Black Lives Matter) hareketi ve 🖤 siyah kalp emojisi ile birlikte, beyaz olmayan insanlar için ırksal eşitlik ve adalet desteğini ifade etmek için özel olarak kullanılan bir kalp emojisidir.
🤍 Beyaz kalp emoji anlamı
Beyaz kalp emojisi, bir ebeveynin çocuğuna duyduğu sevgi veya derin, sonsuz güçlü bir romantik aşk gibi sevginin en saf halini ifade eder. Biri size beyaz kalp emojisi gönderirse bu, onlar için ne kadar özel olduğunuzu gösterir. Örneğin; “Seni sonsuza dek tüm kalbimle seviyorum.” mesajında beyaz kalp kullanılabilir. Ayrıca beyaz renkli herhangi bir şeye karşı sevgi, destek, yakın bağ ve hayranlığı göstermek için yaygın olarak kullanılır. Boş kalp emojisi ♡, beyaz kalp emojisi yerine kullanılabilir.
💔 Kırık kalp emoji anlamı
Kırık kalp emojisinin kullanımı üzücü haberler, depresyon veya kalp hastalığı konuşması, romantik ayrılıklarla ilgili fotoğrafların paylaşılması ve tabii ki kişisel aşk ve kayıp hususunda yaygındır.
❣️ Kalp ünlem emojisi anlamı
Kalp ünlem emojisi anlamı nedir? Heves, heyecan, eğlence - Kalp şeklinde ünlem işareti anlamı nedir? Ünlem işaretli kalp emojisi, parlayan kalp emojisi 💖, atan kalp emojisi 💓, büyüyen kalp emojisi 💗 gibi sevgi, şefkat ve diğer olumlu duyguları iletmek için kullanılır. Ancak ünlem işareti olduğu için emoji, bir mesaja veya sosyal medya gönderisine heyecan, sürpriz ve keyfi katar. Bu kalp emojisi, bazen sadece görsellik için kullanılır.
💛 Sarı kalp emoji anlamı
Sarı kalp emojisi, romantik aşkın aksine sevgiyi ve dostluğu göstermek için kullanılır. Ayrıca mutluluk ifadeleriyle birlikte spor takımı renklerinden elbiselere kadar sarı olan her şeyle kullanılabilir.
💚 Yeşil kalp emoji anlamı
Yeşil kalp emojisi, doğadan yeşili kullanan spor takımlarına kadar yeşil renkle ilişkisi olan şeylere duyulan sevgiyi, desteği, yakın bağı, hayranlığı temsil etmek için yaygın olarak kullanılır.
Şekilli kalp emojileri
Mesajlara eklenen kalp emojileri dışında bir de daha çok Instagram biyografi gibi profillere eklenen kalp sembolleri var. İşte en çok kullanılan kalp sembolleri:
♥︎ ♡ ❣ ❥ ❦ ❧ ☙ ❤︎ ღ ➳
Kalp emojisi klavyede nasıl yapılır?
- Sayısal tuş takımı olan klavyede Alt + 3 tuşlarına basarak kalp sembolü yapılabilir.
- Windows tuşu + . tuşuna basarak emoji klavyesi açılır ve listeden kalp emojisi seçilir.
- Mac’te Cmd + Ctrl + Boşluk tuşlarına basarak açılan emoji klavyesinden kalp sembolü seçilir.
Kalp emojisi kısayol tuşları
- ♥ [Alt] + [3]
- ♡ [Alt] + [9825]
- ❤ [Alt] + [10084]
- ❥ [Alt] + [10085]
- ❣ [Alt] + [10083]
- ❦ [Alt] + [010 086]
- ❧ [Alt] + [010 087]
- 💗 U + 1F491
- 💓 U + 1F493
- 💔 U + 1F494
- 💕 U + 1F495
- 💖 U + 1F496
- 💗 U + 1F497
- 💘 U + 1F498
- 💙 U + 1F499
- 💚 U + 1F49a
- 💛 U + 1F49b
- 💜 U + 1F49c
- 💝 U + 1F49d
- 💞 U + 1F49e
- 💟 U + 1F49f
- ღ [Alt] + [04326]
- ও [Alt] + [02451]
Kalp emojilerinin ne anlama geldiğini merak mı ediyorsunuz? Tüm kalp emojileri sevgiyiyi ifade etse de anlamları biraz farklı. Renkli kalplerden çift kalplere ve anatomik kalplere kadar tüm kalpli emojilerin anlamını bu yazıda bulabilirsiniz. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter veya başka bir platformda bir emojilerle kalp içeren mesaj gördüğünüzde bu ne anlama geliyor? öğrenmek için kalp emoji anlamları yazısına göz atabilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...