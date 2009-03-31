İşte dünyanın en küçük ağ depolama sistemi; Thecus N0204 miniNAS

Ağ depolama çözümlerine olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Çok bilgisayarlı ofis ortamları başta olmak üzere ev kullanıcılarını, kobileri, küçük-orta-büyük ölçekli firmaları katabileceğimiz, birden fazla bilgisayarın olduğu hemen her uygulama alanında kullanılabilen ve kısaca NAS olarak ifade edilen ağ depolama sistemleri, marka ve model sayısındaki ilerlemeye paralel olarak yaygınlığını arttırıyor ve gelişmiş özelliklerle donatılan modeller sayesinde artık son kullanıcıların da ilgisini çekiyor.

Aralarında QNAP, Synology ve Seagate gibi alanında uzman çok sayıda firmanın da yer aldığı ağ depolama sistemleri pazarında ilgi çekici ürünlere imza atan isimlerden biri de Thecus firması. Son dönemde ağrılıklı olarak kompakt tasarımlı NAS çözümlerine ağırlık veren firma, yaptığı açıklamayla dünyanın en küçük tam fonksiyonlu NAS cihazını duyurduğunu bildirdi. Firmanın N0204 miniNAS kod adını verdiği yeni ağ depolama sistemi hem çift sürücülü tasarımı hem de sadece 132 x 88 x 63 mm boyutlarında bir tasarıma sahip.

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Boyutları itibariyle günümüzde satılmakta olan harici disk çözümlerini de hatırlatan N0204 miniNAS, yapısal özelliklerinin verdiği avantajla taşınabilirlik ve fonkisyonellik açısından dikkat çekmeyi hedefliyor. Çift sürücülü tasarıma sahip olan dünyanın en küçük ağ depolama cihazı üzerinde SATA arabirimini destekleyen iki adet 2.5" sabit disk kullanıabilmek mümkün. Bir NAS sisteminde olması gereken tüm özelliklere sahip olduğu belirtilen N0204 miniNAS, çift sürücü üzerinden 1TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor.

Thecus tarafından açıklanan detaylara göre, N0204 miniNAS üzerinde kullanılacak diskler, RAID 0, 1 ve JBOD konfigürasyonlarında yönetebilecek. Destek verilen hot-swap ve auto-rebuild fonksiyonları sayesinde güç kaynağı ile bağlantı kesilmeden, sistem işler haldeyken sürücülerin değiştirilebilmesine olanak tanıyan ağ depolama sisteminin alanında dünyanın en küçüğü olduğu gibi ayrıca yine dünyanın en küçük ev gözetim sunucusu olduğu da Thecus tarafından açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

N0204 miniNAS cihazının üzerinde durulan önemli detaylarından bir diğeri ise yüksek verimliliğe sahip olması. Çift sürücülü diğer ağ depolama sistemlerine göre %30'a varan oranda daha yüksek enerji verimliliğine sahip olduğu belirtilen sistemin kullanım amacı, yeri ve süresi düşünüldüğünde, tasarruf konusunda katma değer sağlayacağı belirtilmekte.. Sistemin kompakt olması akıllara çok ısınır mı sorusunu da getiriyor fakat N0204 miniNAS hem serin hem de sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Üzerinde yer alan LED'ler aracılığı ile sabit disklerin, Ethernet ve USB portlarının aktivitesi hakkında bilgi veren ağ depolama sistemi RJ-45x1 10/100/1000 BASE-TX, MDI/MDI-X ve 802.11b/g AP/Client modu gibi kablolu ve kablosuz ağ arabirimlerini desteklemekte. SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP ve AFP gibi dosya protokolleriyle uyumlu olan sistemde, Windows, Linux ve MacOS işletim sistemlerinin güncel versiyonlarıyla kullanılabiliyor ayrıca veri erişimi için farklı alternatiflerin kullanımına olanak tanımakta.

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Çoklu ortam uygulamalarına da destek veren N0204 miniNAS, iTunes sunucusu, fotoğraf sunucusu, medya sunucusu veya gözetim sistemleri için Webcam bağlantılı olarak kullanılabiliyor. Destek verdiği dosya formatlarına baktığımızda ise iTunes sunucusu için AAC, MP3 (ID3 tag) ve WAV, fotoğraf sunucusu için GIF, JPG (JPEG), BMP ve PNG ile slide gösterimi gibi uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. Tabii WebDisk ile web tabanlı dosya erişiminin de yine yeni NAS sistemiyle desteklendiği bildiriliyor.

Veri yönetimi ve yedekleme için Nsync ile Backup Utility isimli yazılımların eşlik ettiği dünyanın en küçük ağ depolama sistemi, USB yazıcılar, harici diskler, USB internet kamerası ve USB WLAN adaptörleriyle de kullanılabiliyor. Oldukça kompakt bir tasarım dahilinde kullancılar arası içerik paylaşımını ve veri yedeklemesini kolaya indirgeyen Thecus N0204 miniNAS alanında dikkat çekmeyi başarıyor. Dünyanın en küçük ağ depolama sistemi olduğu belirtilen cihazın fiyatı hakkındaysa bir açıklama yapılmadı.