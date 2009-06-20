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Leadtek tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
28,6b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini tanıttı
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Geçtiğimiz günlerde ülkemiz pazarına yeniden adım atan Leadtek, Tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini duyurdu. Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden birisi olan firmanın yeni kartı, tasarım özellikleri itibariyle Nvidia'nın referans modelini takip ediyor ve tek PCB'li tasarım için yenilenen standart soğutucuyu kullanıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan kart üzerinde ayrıca iki adet NVIO yongası ve GPU'ların haberleşmesini sağlayan NF200 çipi bulunuyor. 2x 448-bit bellek veri yolu, 2x 240 paralel işlem birimi ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesi gibi detaylara sahip olan yeni model Quad SLI desteği de sunuyor.

Leadtek'in GeForce GTX 295 v2 olarak isimlendirdiği ekran kartının grafik işlem birimi 576MHz'de, bellekleri ise 2016MHz'de görev yapıyor. DirectX 10, CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan yeni model aynı zamanda PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Üzerinde iki adet DVI konnektörü bulunan Leadtek GeForce GTX 295 v2'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Leadtek tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini tanıttı
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Leadtek tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini tanıttı
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eneshatipoglu 10 yıl
arkadasım senın sorununmu var aklında sorunmu var senın ısın ne senın burda gıt baska yerde yorum yap
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K.Kahriman 10 yıl
kartlar aynı referans tasarım zaten bu gt300 hd 5xxx dx11 derken pek bir cazibesi kalmadı gtx295 in
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
leadtek ler garanti bittikten 1 ay sora otomatik olarak arızalanır haberiniz olsn ;)
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eneshatipoglu 10 yıl
ucuz kart alırsa ınsan 1 sene gecmeden ustunden soylenmeye baslar paramla rezıl oldum der 2 3 ayda daha sabredersın eksık olan paranı bırıktırısın senı en az 2 3 yıl gotucek kart alırsın kı sahnsen ben ole yapıyorum
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Master_Evil 10 yıl
kapaktaki çakma bugatti 10 numara
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KRALL 10 yıl
fiyat tam olarak ne olur acaba.4870x2yle arasında ne kadar fark olur bide..
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Gamer68 10 yıl
millet GTX 295 e 1 milyar veriyo yazik be o paraya alin bi 400 milyona 4870 ATI her isinisi görüür yaw yazikkkkkkkkkkkkkkkkk
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: Gamer68

millet GTX 295 e 1 milyar veriyo yazik be o paraya alin bi 400 milyona 4870 ATI her isinisi görüür yaw yazikkkkkkkkkkkkkkkkk


o dediğin kişiden kişiye değişiyor malesef


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empas 10 yıl
güzel firma güzel kart.
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eneshatipoglu 10 yıl
peki ustam zaten benim aklımda da bu ati7nvidia nın cıkarca yenı nesıl kartlardan almak vardı ama aklıma takılan gt300 serılerı daha ıyı olucak yoksa dırek atının cıkarıcagı 5870 x2 eger cıkarsada 5870 x4
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Lawagolem 10 yıl

Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

peki ustam zaten benim aklımda da bu ati7nvidia nın cıkarca yenı nesıl kartlardan almak vardı ama aklıma takılan gt300 serılerı daha ıyı olucak yoksa dırek atının cıkarıcagı 5870 x2 eger cıkarsada 5870 x4

breh breh breh
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eneshatipoglu 10 yıl
vallamı sagol uyardıgın ıcın nasıl olsa kdv indirimide uzadı bekleriz canım çıkana kadar peki gt300 ler ne zman çıkıcak ben ağustos diye biliyorum ama
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Cool Boy 10 yıl
Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

vallamı sagol uyardıgın ıcın nasıl olsa kdv indirimide uzadı bekleriz canım çıkana kadar peki gt300 ler ne zman çıkıcak ben ağustos diye biliyorum ama


Ağustos-Eylül gibi bir söylenti var ama tabi tam belli değil..
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eneshatipoglu 10 yıl
inşallah alıcam bu kartı fiyatta 900 u geçmesse tabikide :)
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

inşallah alıcam bu kartı fiyatta 900 u geçmesse tabikide :)

gt300 leri görmeden alma derim.çünkü tek gpu ile bu kartı duman edecek gibi gözüküyor gt300
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Cool Boy 10 yıl
Tasarımı gerçekten güzelmiş...
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