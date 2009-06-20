Leadtek tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini tanıttı

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Geçtiğimiz günlerde ülkemiz pazarına yeniden adım atan Leadtek, Tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini duyurdu. Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden birisi olan firmanın yeni kartı, tasarım özellikleri itibariyle Nvidia'nın referans modelini takip ediyor ve tek PCB'li tasarım için yenilenen standart soğutucuyu kullanıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan kart üzerinde ayrıca iki adet NVIO yongası ve GPU'ların haberleşmesini sağlayan NF200 çipi bulunuyor. 2x 448-bit bellek veri yolu, 2x 240 paralel işlem birimi ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesi gibi detaylara sahip olan yeni model Quad SLI desteği de sunuyor.

Leadtek'in GeForce GTX 295 v2 olarak isimlendirdiği ekran kartının grafik işlem birimi 576MHz'de, bellekleri ise 2016MHz'de görev yapıyor. DirectX 10, CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan yeni model aynı zamanda PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Üzerinde iki adet DVI konnektörü bulunan Leadtek GeForce GTX 295 v2'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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