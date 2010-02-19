Norton, iPad için online veri yedekleme hizmetlerine erişim uygulamaları hazırlıyor

Dünya'nın önde gelen anti-virüs yazılım şirketlerinden olan Symantec, Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPad için Norton 360 uygulaması hazırlıyor. Symantec firmasının verdiği bilgilere göre, iPad kullanıcıları müzik, fotoğraf ve döküman gibi verilerini online olarak yedekleyebilecekler ve diğer kullanıcılarla URL linkleri ile bu verileri paylaşabilecekler. Şimdiye kadar Windows tabanlı sistemler üzerinde kullanılan Norton 360'ın yakında iTunes Apps Store'da beta versiyonunun sunulması bekleniyor.

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