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Nvidia GTX 470 video inceleme

9 yıl
162b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda GTX400 ailesinin 2. üyesi GTX 470'i ayrıntılı bir şekilde inceliyor, güç tüketim değerlerinin fatura üzerindeki etkilerine bakıyoruz.

Nvidia'nın yeni nesil Fermi mimarisini baz alan GF100 yonga setli GTX 480 ardından GTX400 ailesinin 2. üyesi GTX 470'de test masamızda.

Bu videomuzda GTX 480 incelemesinden farklı olarak güç tüketim değerlerinin elektrik faturası üzerindeki etkisini de ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz.


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MB-CLS 8 yıl
Bence tarafların bu kadar tartışmalarının tek bir sebebi var ki oda ati 5850 ekran kartının overlocklu halinin tabloya yansıtılmamış olması.
Piyasada gtx 470 ile ati 5850 başa başa gösterilirken,5850 ekran kartının o.c. halinin tabloya yansıtılmamış olması bir kusur olarak gösterilebilir.Test edilen oyunların neredeyse hepsinin nvidia ile iş birliği içinde olduğu göz önüne getirilirse, 5850 ye gerçekten haksızlık edildiği apaçık ortadadır.
Ben inceleme ekibinden şöyle bir istekde bulunmak istiyorum.Olur veya olmaz orasını bilemicem ama gtx470 ekran kartı ve ati hd 5850 ekran kartının bir incelemesini istiyorum.Farklı oyunlar ve fan hızlarında testlerini istiyorum.Bakalım hangi ekran kartı hangisine göre başarılı
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
GTX 470 2.el olarak alınacak en iyi kart şuan..
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uNequAL 8 yıl
Resimdeki Isı değerlerini bi türlü göremedim :D
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canpinar 8 yıl
Arkadaşlar merhaba.
gtx470 ile 5870 arasında kaldım hangi kartı almalıyım sizce lütfen yardımcı olun. 5870 daha pahalı bir kart ama yeni nesil özellikle tess. oyun oynamak istiyorum çok arada kaldım
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Nurullah_198 8 yıl
GTX470 al
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-Chucky- 8 yıl

canpinar

Arkadaşlar merhaba.

gtx470 ile 5870 arasında kaldım hangi kartı almalıyım sizce lütfen yardımcı olun. 5870 daha pahalı bir kart ama yeni nesil özellikle tess. oyun oynamak istiyorum çok arada kaldım

Tabiki GTX470 daha iyi
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aliyazc 9 yıl
bir sey dikkatimi cekti gecen 5870 incelemenizde vantage performans testinde oc li 16584 oc siz 15807 alıp gtx295 gecemezken burda bariz bir sekilde üstünlük saglamıs bunun sebebi ne olabilir.Bu tablo cok kafa karıstırıcı geldi.
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artenis 9 yıl
Adminler tepkilere karşılık vermişler, güzel bir durum ki bir yere varılsın, ancak unutmamaları gerekende bir nokta var ki Sansürcü bir strateji asla kabul edilemez,(örneklerini hepimiz gördük, hatırlamak isteen olursa yasaklanma ve konu silinme geşmişine bakabilir,acıksa) arkadaşların sivri dillerini buna bağlıyorum.
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Drift 9 yıl
Geçtiğimiz videolardaki diksiyonunu oldukça iyileşmiş gördüm.Artık yapmakta etmekte kelimelerini pek görmüyorum.Yapıcı eleştirilerime kulak verdiğin için teşekkürler.
Selamlar,
Başarılar,kolay gelsin.
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DownClock01 9 yıl
birazcık tartışma platformuna dönmüş ama olsun çok güzel bi inceleme olmuş emeğinize sağlık. söylemeden geçemicem bence gtx 470 gtx 480 den daha başarılı bir kart olmuş, tek sorun fiyat, İnşallah 5850 gibi bi fiyat aralığına konumlandırırlar, videoyu izleyince 5850 den soğudum :)
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ozgurkeles64 9 yıl
Uzun zamandır ATi/nVidia savaşı devam etmekte. Yanlız fanatizm bazen öyle bir yere geliyor ki, konu amacaından çıkıyor.
Fermi'nin sıcaklık ve TDP değerleri konuşulmakta devamlı olarak. Haksızda değil aslında. Güç değerlerini bir kenara bıraktık diyelim. Zira 1000Lira'lık kartı alabilecek maddi durumua sahip olanlar, elektrik faturalarınıda o kadar düşünmese gerek. Sıcaklık değerlerine gelecek olursak, HD4850 referans tasarımın bundan farkı neydi? Fermi'lerin 10/1!i kadar bir kart bu değerleri vermedi mi? O zaman neredeydi ATİ fanatikleri. Fakat performans anlamında gerçekten iyi işler başaran bir karttı ve bende crossfire konfigirasyonu kurmuştum. Anlaşmalı firmalar değişik soğutma çözümleri ile bu sorunu aştı.Biliyorum ki ileriki zamanlarda aynı çözümler bu kartlar içinde geçerli olacaktır.
Önemli olan son kullanıcıların neler istediğidir. Paranın alabileceği en iyi kart şu an için HD5970'tir. Fakat bu testtede göründüğü üzere ATİ, DX11 sınavından sınıfta kalmıştır. Sadece DX11 kart üretmek uğruna gerekli her ince ayrıntıdan vazgeçmiş, pazarlama uğruna bu kartları çıkarmıştır.Bu apaçık izlemiş olduğumuz incelemede görülmüştür.
Edit:HD4770 kullanıcısıyım. Ne Ati nede nVidia fanatiği değilim. Fakat şu konudaki mesajlara baktıkça fanatizmin nerelere kadar vardığını görmek gerçektende üzücü.
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redline_59 9 yıl
aslında tamam teknolojı onemlı ve guzel bısey sirketler nm yı dusuruo saat hızlarını arttırıo yenı oyunlar cıkıo vs vs.. ama su bı gercekkı onlara ulasılabılırlık en buyuk etken Turkıye suan gelısmekte olan ulkeler arasında ve bu tur teknolojiyi takip edıp alan ınsanların yuzdelık oranıda ufak bır hesapla sonuclandırılabılır buda sirketin Türkiyeye pazar payı olarak nekadar onem verecegını gosterır. ilk sıralarda avrupa ve america oldugunu hepımız az cok kestırebılırız ve sirketlerınde buradakı kullanıcıları hedef alıp o kalite bazında kart cıkardıklarını dusunursek Türkiye ve benzeri ulkeller pek fazla onem arz etmemekte yanı burdan su sonuca cıkabılırız. bız burda ıstedıımız kadar bırbırımızı yıyelım hıc bır kart uretıcısı Turkıye ıcın ozel bı kart cıkarmaz ucuz ve yuksek performasnlı tıpkı oyun yapımcılarının oyunlarını Turkce dıl destegını koymamaları gıbı fermı cok pahalı cok sıcak vs vs.. yok Ati cok iyi hesaplı vs vs.. Bence burda fanboyluk yapanlar fanatıkler once bı dusunmelı karsılıgında ne alıo bu davranısları ıcın ve forumda hepımız okuyoruz bır bırlerini kırmalar kendı ekran kartlarını savunmalar filan bence bunların hıc geregı yok. tamam ınsan ıstıo en ıyısı en guzelı benım olsun dıe paran varsa teknolojıyıde takıp edıosan tamam oluo herkez bır deıl bunu unutmamak lazım .kendımızı gelıstırmye yonelsek devletın en tepesındekılerden baslayıp kendımıze kadar korsan oyun almasak bıraz dısımızı tırnagımızı sıksak oyun tuketımı arttıgı ıcın oyun yapımcıları buraya daha fazla oyun gonderecek ve fıyatlar ucuzlıyacak devletınde teknolojıye acık ve vergı konusunda hassas oldugu zaman her orji oyun alınabılır hale gelir ve her oyunda turkce zevkını doyasıya yasarız. Turkıyeye fazla oyun gelmesı en kartı yapımcılarınındıkkatını ceker ek ran kartıda daha fazla stıldıgı ıcın buraya ekran kartı stogu daha fazla ghırer ve ınanın fıyatları avrupayla es deger olur neyse cok uzattım sanırım sacöaladıysam affola
sonuc yasasın kardeslık. yazdıklarımın olması ıcın sanırım bı 50-60 yıl gecmesı lasım. burda kımse suan orji oyuna 80-100 lira vermez adam 1200 tl ye ekran kartı alır ama oyunu korsan neyse daha uzatmıyayım
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Nurullah_198 9 yıl
ozgurkeles64

Uzun zamandır ATi/nVidia savaşı devam etmekte. Yanlız fanatizm bazen öyle bir yere geliyor ki, konu amacaından çıkıyor.

Fermi'nin sıcaklık ve TDP değerleri konuşulmakta devamlı olarak. Haksızda değil aslında. Güç değerlerini bir kenara bıraktık diyelim. Zira 1000Lira'lık kartı alabilecek maddi durumua sahip olanlar, elektrik faturalarınıda o kadar düşünmese gerek. Sıcaklık değerlerine gelecek olursak, HD4850 referans tasarımın bundan farkı neydi? Fermi'lerin 10/1!i kadar bir kart bu değerleri vermedi mi? O zaman neredeydi ATİ fanatikleri. Fakat performans anlamında gerçekten iyi işler başaran bir karttı ve bende crossfire konfigirasyonu kurmuştum. Anlaşmalı firmalar değişik soğutma çözümleri ile bu sorunu aştı.Biliyorum ki ileriki zamanlarda aynı çözümler bu kartlar içinde geçerli olacaktır.



Önemli olan son kullanıcıların neler istediğidir. Paranın alabileceği en iyi kart şu an için HD5970'tir. Fakat bu testtede göründüğü üzere ATİ, DX11 sınavından sınıfta kalmıştır. Sadece DX11 kart üretmek uğruna gerekli her ince ayrıntıdan vazgeçmiş, pazarlama uğruna bu kartları çıkarmıştır.Bu apaçık izlemiş olduğumuz incelemede görülmüştür.

Edit:HD4770 kullanıcısıyım. Ne Ati nede nVidia fanatiği değilim. Fakat şu konudaki mesajlara baktıkça fanatizmin nerelere kadar vardığını görmek gerçektende üzücü.

Aynen öyle kardeşim. Zamanında hd4xxx serisi de cayır cayır yanarken millet "o kadar önemli değil", "fan takarız olur biter" gibi yorumlar yapıyorlardı. Forumlardan bakabilirsiniz. Ama aynı şeyi Nvidia yapınca, odaya klima koymak şart oluyormuş (!). İnsanlar fanlıktan nasıl karalama yapacaklarını şaşırmış. İyi bir kasayla çok güzel de soğutulur bu kart. Kartın yurtdışı fiyatları çok iyi. Eğer Türkiyede de fiyatları düşerse kesinlikle F/P kralı olacak bir kart...
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kubisaray 9 yıl
ben gtx480 ve gtx470 test sonuçları çıkmadan önce atı 5850 almaya karar vermiştim.çünkü dx11 de f/p oranı en iyi kart oydu.fiyatı düşer diye beklemiştim.yanlız fermi incelemesi çıktıktan sonra bu kararımdan vazgeçtim.çünkü aslında bu inceleme bir gerçeği ortaya çıkardı dx11 teknolojisinde ati ninde geride olduğu aceleylen katı piyasaya sürdügü ortaya cıktı performans lar belli eyer ben bu karta bu kadar para verip bu performansı alacaksam elimdeki kartlan devam ederim daha iyi.aslında insanlar biraz tarafsız olurlarsa en önemlisi kendileri zarar etmemiş olur.bu arada fermi kartlarıda alacağımı söylemedim gördünüz gibi ben bekleme taraftarıyım.
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Travis Touchdown 9 yıl
GTX480 in kdv dahil satış fiyatı 1000 lirayı bulur burada. kartın performansı yeterince iyi değil. yük altında 93 dereceyi buluyo. yük altında güç tüketimi de fena. GTX 470 de onun kırpılmışı. Piyasaya 600 liradan aşağı girmesi gerekir ki 5850 ye rakip olsun. ayrıca aha buraya yazıyorum mayıs ayında 5800 fiyatları düşecek. hala astronomik fiyatlara satılması rakipsiz olmasındandı. nvdianın tek avantajı oyun firmalarını kapatmasıydı. dx11 ile durum ati lehine değişti gibi ama daha biraz erken. zamanla nvidia süper ara modeller çıkartamazsa zor yakalar ati'yi
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DH Misafiri 9 yıl
ben sapphire 5850 kullanıyorum bfbc 2 oyununda iki monitör kullandım birinde oyunu oynarken diğerinde sıcaklığı takip ettim. sıcaklık fan hızını yüzde 40 çıkardığımda işlemci yük altında 61 i geçmedi. eski nesil teknoloji ile nvidianın yepyeni gısgıcır teknoloji ile ati başabaş gidiyorsa( ati 256 bit 2 mil yar transsitör. nvidia 384 müydü tam hatırlamıyorum bit işte 3 milyar transistör) bu gösteriyorki atinin donanım liderliği tartışılmazdır. nvidia oyuncularla anlaşmış oyunları kendi kartlarına göre programlatmış bu sayede de biraz öne geçmiş olabilir hakkıdır. buradan sözüm atiye ben atinin yerinde olsam bütün oyunları bırakır oyunların tek kralı cod la anlaşırım. bağlarım codu kendime sadece cod la basarım havamı nvidia ya yeni bir tartışma başlatmam inş oyunların kralı call of duty ondan iyisi eminim 6000 serisi nvidia ya uzak ara fark atacak bekliyoruz. daima ati ve amd
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