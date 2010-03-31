Nvidia GTX 470 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda GTX400 ailesinin 2. üyesi GTX 470'i ayrıntılı bir şekilde inceliyor, güç tüketim değerlerinin fatura üzerindeki etkilerine bakıyoruz.
Nvidia'nın yeni nesil Fermi mimarisini baz alan GF100 yonga setli GTX 480 ardından GTX400 ailesinin 2. üyesi GTX 470'de test masamızda.
Bu videomuzda GTX 480 incelemesinden farklı olarak güç tüketim değerlerinin elektrik faturası üzerindeki etkisini de ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz.
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Piyasada gtx 470 ile ati 5850 başa başa gösterilirken,5850 ekran kartının o.c. halinin tabloya yansıtılmamış olması bir kusur olarak gösterilebilir.Test edilen oyunların neredeyse hepsinin nvidia ile iş birliği içinde olduğu göz önüne getirilirse, 5850 ye gerçekten haksızlık edildiği apaçık ortadadır.
Ben inceleme ekibinden şöyle bir istekde bulunmak istiyorum.Olur veya olmaz orasını bilemicem ama gtx470 ekran kartı ve ati hd 5850 ekran kartının bir incelemesini istiyorum.Farklı oyunlar ve fan hızlarında testlerini istiyorum.Bakalım hangi ekran kartı hangisine göre başarılı
gtx470 ile 5870 arasında kaldım hangi kartı almalıyım sizce lütfen yardımcı olun. 5870 daha pahalı bir kart ama yeni nesil özellikle tess. oyun oynamak istiyorum çok arada kaldım
Tabiki GTX470 daha iyi
Selamlar,
Başarılar,kolay gelsin.
Fermi'nin sıcaklık ve TDP değerleri konuşulmakta devamlı olarak. Haksızda değil aslında. Güç değerlerini bir kenara bıraktık diyelim. Zira 1000Lira'lık kartı alabilecek maddi durumua sahip olanlar, elektrik faturalarınıda o kadar düşünmese gerek. Sıcaklık değerlerine gelecek olursak, HD4850 referans tasarımın bundan farkı neydi? Fermi'lerin 10/1!i kadar bir kart bu değerleri vermedi mi? O zaman neredeydi ATİ fanatikleri. Fakat performans anlamında gerçekten iyi işler başaran bir karttı ve bende crossfire konfigirasyonu kurmuştum. Anlaşmalı firmalar değişik soğutma çözümleri ile bu sorunu aştı.Biliyorum ki ileriki zamanlarda aynı çözümler bu kartlar içinde geçerli olacaktır.
Önemli olan son kullanıcıların neler istediğidir. Paranın alabileceği en iyi kart şu an için HD5970'tir. Fakat bu testtede göründüğü üzere ATİ, DX11 sınavından sınıfta kalmıştır. Sadece DX11 kart üretmek uğruna gerekli her ince ayrıntıdan vazgeçmiş, pazarlama uğruna bu kartları çıkarmıştır.Bu apaçık izlemiş olduğumuz incelemede görülmüştür.
Edit:HD4770 kullanıcısıyım. Ne Ati nede nVidia fanatiği değilim. Fakat şu konudaki mesajlara baktıkça fanatizmin nerelere kadar vardığını görmek gerçektende üzücü.
Aynen öyle kardeşim. Zamanında hd4xxx serisi de cayır cayır yanarken millet "o kadar önemli değil", "fan takarız olur biter" gibi yorumlar yapıyorlardı. Forumlardan bakabilirsiniz. Ama aynı şeyi Nvidia yapınca, odaya klima koymak şart oluyormuş (!). İnsanlar fanlıktan nasıl karalama yapacaklarını şaşırmış. İyi bir kasayla çok güzel de soğutulur bu kart. Kartın yurtdışı fiyatları çok iyi. Eğer Türkiyede de fiyatları düşerse kesinlikle F/P kralı olacak bir kart...