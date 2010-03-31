Nvidia GTX 470 video inceleme

Bu videomuzda GTX400 ailesinin 2. üyesi GTX 470'i ayrıntılı bir şekilde inceliyor, güç tüketim değerlerinin fatura üzerindeki etkilerine bakıyoruz.

Nvidia'nın yeni nesil Fermi mimarisini baz alan GF100 yonga setli GTX 480 ardından GTX400 ailesinin 2. üyesi GTX 470'de test masamızda.

Bu videomuzda GTX 480 incelemesinden farklı olarak güç tüketim değerlerinin elektrik faturası üzerindeki etkisini de ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz.