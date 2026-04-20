Kim Nerede? 155 Petrol devinden otomobil üreticilerine ders verecek hibrit motor: Süper hibrit DHE! 129 1381 beygirlik Çinli SUV’a büyük ilgi: 30 dakikada 10 bin sipariş 104 Yeni Volkswagen Jetta X elektrikli SUV tanıtıldı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    İZMİTLİ Hyundai Ioniq 3 tanıtıldı | Özellikler ve fiyat beklentisi - İlk değerlendirme

    İzmit'te üretilecek Hyundai Ioniq 3 tanıtıldı. Sizler için konuyu tüm detaylarıyla ele alan bir video hazırlamak istedik. Yeni Ioniq 3 özellikleri, tasarımı ve Ioniq 3 fiyat beklentisi bu videoda.

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:49 - Dış tasarım

    09:55 - İç tasarım

    19:31 - Bagaj hacmi

    21:36 - Teknik detaylar

    27:38 - Fiyat beklentisi

    33:46 - Kapanış

    Hyundai Ioniq 3, markanın elektrikli dünyadaki en iddialı modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 30 bin euro başlangıç fiyatıyla gelmesi beklenen bu model, uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında önemli bir alternatif olmaya hazırlanıyor.

    Konum olarak oldukça ilginç bir yerde duran Ioniq 3, bir yandan Renault 5 gibi küçük şehir içi elektriklilere, diğer yandan Volkswagen ID.3 gibi daha büyük hatchback modellere rakip olacak şekilde konumlandırılmış.

    Tasarım ve aerodinamik

    Hyundai bu modelde “aerohatch” adını verdiği yeni bir tasarım yaklaşımı kullanıyor. Eğimli tavan yapısı, arkadaki ducktail tarzı spoyler ve küçük ön yüzey sayesinde araç tamamen aerodinamik verimlilik odaklı tasarlanmış. 0.26 Cd sürtünme katsayısı, Renault 5’in 0.29 değerinden daha iyi bir sonuç ortaya koyuyor. Bu da doğrudan menzil avantajı anlamına geliyor.

    Menzil ve batarya

    Ioniq 3 iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. 42.2 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya, WLTP'ye göre 335 km civarında menzil sunarken 61 kWsa'lik NMC (nikel manganez kobalt) batarya ise 496 kilometre menzil vaadiyle segmentinin sınırlarını zorluyor.

    İç mekân ve kullanım

    İç mekânda Hyundai daha farklı bir yaklaşım benimsemiş. Gösterge paneli direksiyonun üstüne taşınmış ve daha küçük bir direksiyon kullanılmış. Bu sayede sürücünün gözünü yoldan daha az ayırması hedeflenmiş. Arka tarafta eğimli tavan nedeniyle biraz alan kaybı var, ancak Hyundai bunu tavan yapısında küçük dokunuşlarla telafi etmeye çalışmış.

    Bagaj ve pratiklik

    Otomobilin önden çekişli yapısı ve kaputun kısa tasarlanması sebebiyle önde ek bagaj (frunk) bulunmuyor. Bunun yerine bagajın altında ekstra bir depolama alanı sunulmuş. Bu sayede, 322 litre olan bagaj hacmi, alt kısımdaki seperatörü kaldırınca 441 litreya kadar çıkıyor.

    Multimedya ve yazılım

    Ioniq 3, Hyundai’nin yeni Pleos işletim sistemiyle geliyor. Android tabanlı bu sistem sayesinde uygulamalar doğrudan araca yüklenebiliyor ve telefon bağımlılığı azalıyor. Buna rağmen fiziksel klima ve medya tuşlarının korunmuş olması kullanım kolaylığı açısından önemli bir artı.

    Performans ve şarj

    Hyundai Ioniq 3'te 132 hp ve 145 hp güç sunan iki farklı seçenek bulunuyor. E-GMP platformu üzerine inşa edilen modelde 11 kW AC şarj standart, 22 kW AC şarj ise opsiyon listesinde. DC hızlı şarj tarafında ise 110-120 kW civarındaki şarj gücüyle %10-80 dolum yarım saat civarında sağlanabiliyor.

    Genel Değerlendirme

    Hyundai Ioniq 3, uygun fiyat, iyi menzil ve aerodinamik tasarımı bir araya getirerek segmentte güçlü bir alternatif oluşturuyor. Renault 5 daha çok şehir içi odaklıyken, ID.3 daha geniş bir kullanım sunuyor. Ioniq 3 ise bu ikisinin tam ortasında dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

    Fiyat noktasında beklentiler değişken. Türkiye pazarında satılacak konfigürasyona bağlı olarak başlangıç fiyatı 1.8 milyon veya 2.1 milyon TL arasında değişiklik gösterebilir. Ağustos ayında İzmit fabrikasında üretimine başlanacak Ioniq 3'ün Eylül ayında satışa sunulması planlanıyor.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum