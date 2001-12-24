Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Operation Flashpoint yaması

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
368
1
Diğer
GNS
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
   Operation Flashpoint için 1.40 nolu yeni bir yama yayınlandı. Bu yamayla eklenen bazı özellikler şunlar:

-Paintball turnuvası yapabileceğiniz yeni bir multiplayer harita.
-Multiplayer haritada kalan sürenizi gösteren saat.
-Yeni bir zorluk derecesi: Super AI. Bu zorluk derecesini seçerseniz bütün düşmanlarınızın yapay zekası maksimumda oluyor.

   6 MB'lik bu yamayı buradan indirebilirsiniz. Ancak yamayı yüklemek için daha önce çıkmış olan yamaları(1.2 ve 1.3) yüklemiş olmanız gerekiyor. Yama hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.
http://www.flashpoint1985.com/download/patches_40.html Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim