Operation Flashpoint yaması

Haber Editörü
Operation Flashpoint için 1.40 nolu yeni bir yama yayınlandı. Bu yamayla eklenen bazı özellikler şunlar:
-Paintball turnuvası yapabileceğiniz yeni bir multiplayer harita.
-Multiplayer haritada kalan sürenizi gösteren saat.
-Yeni bir zorluk derecesi: Super AI. Bu zorluk derecesini seçerseniz bütün düşmanlarınızın yapay zekası maksimumda oluyor.
6 MB'lik bu yamayı buradan indirebilirsiniz. Ancak yamayı yüklemek için daha önce çıkmış olan yamaları(1.2 ve 1.3) yüklemiş olmanız gerekiyor. Yama hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.
http://www.flashpoint1985.com/download/patches_40.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle yoruma kapalı
-Paintball turnuvası yapabileceğiniz yeni bir multiplayer harita.
-Multiplayer haritada kalan sürenizi gösteren saat.
-Yeni bir zorluk derecesi: Super AI. Bu zorluk derecesini seçerseniz bütün düşmanlarınızın yapay zekası maksimumda oluyor.
6 MB'lik bu yamayı buradan indirebilirsiniz. Ancak yamayı yüklemek için daha önce çıkmış olan yamaları(1.2 ve 1.3) yüklemiş olmanız gerekiyor. Yama hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.
http://www.flashpoint1985.com/download/patches_40.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle yoruma kapalı